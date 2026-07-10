Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадалар
Лондоннинг Челси клуби расман янги даврга қадам қўйди. Испаниялик таниқли мутахассис Хаби Алонсо Стамфорд Бридге стадионида бош мураббий сифатида иш бошлаганидан сўнг, жамоанинг улкан салоҳиятидан ҳайратда эканини яширмади. 44 ёшли мураббий кўп йиллик инқироздан чарчаган мухлисларга мурожаат қилиб, жамоада ғолиблик маданиятини қайта тиклашга вада берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
БлуеКо раҳбарияти томонидан узоқ муддатли лойиҳани бошқариш учун таклиф этилган Алонсо Челси билан тўрт йиллик шартнома имзолади. Ўтган 2025-26 йилги мавсумда Англия Премер-лигаси жадвалида 10-ўринни эгаллаб, ҳатто Европа мусобақаларидан ҳам қуруқ қолган Лондон клуби учун бу тайинлов янги умид учқуни сифатида кўрилмоқда. Мураббий аллақачон Кобҳам машғулот базасида жамоанинг асосий қисми билан йиғинларни бошлаб юборди.
Меҳнат ва янги маданиятХаби Алонсо ўзининг илк расмий чиқишида жамоада интизом ва меҳнатсеварлик биринчи ўринда туришини таъкидлади. Реал Мадрид ва Баер Леверкузен билан катта муваффақиятларга эришган мутахассиснинг фикрича, муваффақиятга эришиш учун ҳар бир футболчи ўзини жамоа учун тўлиқ бағишлаши шарт. "Ҳеч нарсани аяб бўлмайди, ҳамма нарса жамоа учун бўлиши керак. Қаттиқ меҳнат — бу мажбурият. Биз янги маданият яратишимиз лозим ва бу жараён ҳар куни Кобҳамда давом этади", — деди Алонсо.
Испаниялик мутахассис жамоанинг таркиби ва ундаги футболчиларнинг имкониятларини юқори баҳоламоқда. Унинг мақсади нафақат ғалаба қозониш, балки мухлисларга завқ бағишлайдиган жозибали футбол услубини жорий этишдир. Алонсо дунёнинг энг кучли клубларидан бирида ишлаш у учун катта шараф ва масъулият эканини қайд этди.
Мухлислар билан алоқани тиклашСўнгги йилларда клуб раҳбарияти ва мухлислар ўртасидаги муносабатлар анча совуқлашган эди. Хаби Алонсо бу муаммони яхши тушуниб турибди ва стадиондаги муҳитни ўзгартириш ниятида. Унинг сўзларига кўра, майдондаги жамоа ва трибунадаги мухлислар ўртасида ҳиссий боғлиқлик бўлмас экан, узоқ муддатли муваффақиятга эришиб бўлмайди.
"Мен Стамфорд Бридге қандай энергияга эга эканини биламан. Биз ўша қувватни ва барча бўғинлар ўртасидаги алоқани қайта тиклашимиз керак. Мухлисларга хабарим шуки, агар биз бирга бўлсак ва бу кучни ярата олсак, яхши кунлар албатта келади. Бу энергия биздан чиқиши керак, биргаликда эса келгуси йилларда буюк ишларни амалга оширамиз", — дея қўшимча қилди мураббий.
ixbt.com маълумотига кўра, Алонсо келиши билан таркибда ҳам жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Мураббий ўзининг тактик қарашларига мос келадиган ижрочиларни саралаб олиш учун мавсумолди тайёргарлик жараёнидан унумли фойдаланмоқчи. Челси ишқибозлари эса ўз жамоасини яна Чемпионлар лигаси ва Англия Премер-лигаси тахтида кўришни интизорлик билан кутмоқдалар.
…