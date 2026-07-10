Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадалар

·36·Спорт
Хаби Алонсо Челси бош мураббийи сифатида иш бошлади: Янги давр ва катта вадалар

Лондоннинг Челси клуби расман янги даврга қадам қўйди. Испаниялик таниқли мутахассис Хаби Алонсо Стамфорд Бридге стадионида бош мураббий сифатида иш бошлаганидан сўнг, жамоанинг улкан салоҳиятидан ҳайратда эканини яширмади. 44 ёшли мураббий кўп йиллик инқироздан чарчаган мухлисларга мурожаат қилиб, жамоада ғолиблик маданиятини қайта тиклашга вада берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

БлуеКо раҳбарияти томонидан узоқ муддатли лойиҳани бошқариш учун таклиф этилган Алонсо Челси билан тўрт йиллик шартнома имзолади. Ўтган 2025-26 йилги мавсумда Англия Премер-лигаси жадвалида 10-ўринни эгаллаб, ҳатто Европа мусобақаларидан ҳам қуруқ қолган Лондон клуби учун бу тайинлов янги умид учқуни сифатида кўрилмоқда. Мураббий аллақачон Кобҳам машғулот базасида жамоанинг асосий қисми билан йиғинларни бошлаб юборди.

Меҳнат ва янги маданият

Хаби Алонсо ўзининг илк расмий чиқишида жамоада интизом ва меҳнатсеварлик биринчи ўринда туришини таъкидлади. Реал Мадрид ва Баер Леверкузен билан катта муваффақиятларга эришган мутахассиснинг фикрича, муваффақиятга эришиш учун ҳар бир футболчи ўзини жамоа учун тўлиқ бағишлаши шарт. "Ҳеч нарсани аяб бўлмайди, ҳамма нарса жамоа учун бўлиши керак. Қаттиқ меҳнат — бу мажбурият. Биз янги маданият яратишимиз лозим ва бу жараён ҳар куни Кобҳамда давом этади", — деди Алонсо.

Испаниялик мутахассис жамоанинг таркиби ва ундаги футболчиларнинг имкониятларини юқори баҳоламоқда. Унинг мақсади нафақат ғалаба қозониш, балки мухлисларга завқ бағишлайдиган жозибали футбол услубини жорий этишдир. Алонсо дунёнинг энг кучли клубларидан бирида ишлаш у учун катта шараф ва масъулият эканини қайд этди.

Мухлислар билан алоқани тиклаш

Сўнгги йилларда клуб раҳбарияти ва мухлислар ўртасидаги муносабатлар анча совуқлашган эди. Хаби Алонсо бу муаммони яхши тушуниб турибди ва стадиондаги муҳитни ўзгартириш ниятида. Унинг сўзларига кўра, майдондаги жамоа ва трибунадаги мухлислар ўртасида ҳиссий боғлиқлик бўлмас экан, узоқ муддатли муваффақиятга эришиб бўлмайди.

"Мен Стамфорд Бридге қандай энергияга эга эканини биламан. Биз ўша қувватни ва барча бўғинлар ўртасидаги алоқани қайта тиклашимиз керак. Мухлисларга хабарим шуки, агар биз бирга бўлсак ва бу кучни ярата олсак, яхши кунлар албатта келади. Бу энергия биздан чиқиши керак, биргаликда эса келгуси йилларда буюк ишларни амалга оширамиз", — дея қўшимча қилди мураббий.

ixbt.com маълумотига кўра, Алонсо келиши билан таркибда ҳам жиддий ўзгаришлар кутилмоқда. Мураббий ўзининг тактик қарашларига мос келадиган ижрочиларни саралаб олиш учун мавсумолди тайёргарлик жараёнидан унумли фойдаланмоқчи. Челси ишқибозлари эса ўз жамоасини яна Чемпионлар лигаси ва Англия Премер-лигаси тахтида кўришни интизорлик билан кутмоқдалар.

ЧелсиХаби АлонсоАнглия Премер-лигасиФутболТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирдиГарри Кейн Англия тарихидаги энг яхшими? Стан Коллйморе "замонавий биас" ҳақида гапирдиБугун, 18:13Белгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтдиБелгия терма жамоаси устози Ламине Ямални тўхтатиш бўйича махсус режаси йўқлигини айтдиБугун, 17:56Моуринью «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Моуринью «Реал» базасига қайтди: биринчи хабар жуда қисқа бўлди...Бугун, 17:15Эрлинг Холанд босимни Англияга юклади: Норвегия чорак финал олдидан аутсайдерЭрлинг Холанд босимни Англияга юклади: Норвегия чорак финал олдидан аутсайдерБугун, 17:11Ҳоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтдиҲоланддан чемпионлик саволига кутилмаган жавоб: босим бошқа жамоага ўтдиБугун, 17:08Брозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуринью учун қизиқ вариант борБрозович «Реал» клубига ўтиши мумкин: Моуринью учун қизиқ вариант борБугун, 16:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди
«Манчестер Сити» клуби Ҳусанов ва Ўзбекистонга бағишлаб пост қолдирди