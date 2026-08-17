Неймар ва Тиагу Мендес можароси: Сан-Жануардаги совуқ саломлашув
Бразилия футболида юлдузлар ўртасидаги эски зиддият яна авж олди. Якшанба куни "Васко да Гама" ҳамда "Сантос" жамоалари ўртасидаги баҳс олдидан анъанавий қўл бериб кўришиш маросимида мезбонлар ярим ҳимоячиси Тиагу Мендес ҳужумчи Неймар билан атайлаб саломлашмади. Сан-Жануар стадионида содир бўлган бу совуқ муносабат дарҳол кенг муҳокамаларга сабаб бўлди ва ижтимоий тармоқларда қизғин баҳсларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин бошланишидан аввал ҳам атмосферанинг кескинлиги сезилиб турганди. Майдонга тушиш олдидан жамоалар футболчилари бир-бирлари билан кўришаётган пайтда, Тиагу Мендес "Сантос" ҳужумчисини очиқчасига эътиборсиз қолдирди ва унинг узатган қўлини рад этди. Ушбу ҳолат стадион камералари объективига тушиб қолди ва тез фурсатда интернет тармоғида оммалашиб кетди. Видеодаги вазиятга жавобан Неймар ўзининг расмий саҳифасида хафа бўлганини билдирувчи эможини қолдирди.
Мухлисларнинг муносабати ва ижтимоий тармоқлардаги кескинликСтадиондаги муҳит нафақат футболчиларнинг ҳаракатлари, балки трибунадаги мухлислар туфайли ҳам янада қизиди. "Васко да Гама" ишқибозлари ўйин давомида Неймарнинг обрўсига путур етказиш ва уни руҳий жиҳатдан издан чиқариш мақсадида унинг йиғлаётган қиёфасидаги ниқобларни тарқатишди. Бундай босим ўйинчининг яқин доираси ва дўстларининг эътиборидан четда қолмади.
Хусусан, Неймарнинг яқин дўсти Жота Амансиу ижтимоий тармоқларда Тиагу Мендеснинг хатти-ҳаракатини кескин танқид қилди. У бразилиялик афсонавий футболчи Роналдинёнинг сўзларини эслаб, кичикроқ даражадаги ўйинчиларда кўпинча ортиқча эго бўлишини, ҳақиқий юлдузлар эса анча содда ва вазмин табиатга эгалигини таъкидлаб ўтди. Бу чиқиш икки футболчи ўртасидаги адоват шунчаки майдон билан чекланиб қолмаслигини кўрсатди.
Йиллар давом этиб келаётган адоват тарихиGoal.com хабар беришича, Неймар ва Тиагу Мендес ўртасидаги келишмовчилик янги ҳолат эмас. Бу зиддият илдизлари 2020-йилда Франциянинг Лигасида — "Пари Сен-Жермен" ва "Лион" жамоалари ўртасидаги ўйинга бориб тақалади. Ўша учрашувда Тиагу Мендес Париж клуби ҳужумчисига қарши ўта қўпол ҳаракат ишлатиб, қизил карточка олган эди. Ўша қўпол қайчи услубидаги такле Неймарнинг оёғи жиддий шикастланишига сабаб бўлганди.
Гарчи ўша пайтда Тиагу Мендес ўз қилмиши учун оммавий равишда узр сўраган бўлса-да, бу воқеа футболчилар хотирасида ўчмас из қолдирди. Ҳатто ўша вақтда Неймарнинг отаси Неймар Сениор ҳам фарзандининг хавфсизлиги ва ҳакамларнинг қўполликларга кўз юмаётганидан қаттиқ норозилигини билдириб, футбол шафқатсиз тус олиб бораётганини таъкидлаган эди. Якшанба кунги ҳолат эса ана шу эски жароҳатлар ва оғриқли хотиралар ҳануз унутмаганини яққол кўрсатди.
…