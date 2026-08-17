Неймар ва Тиагу Мендес можароси: Сан-Жануардаги совуқ саломлашув

·0·Спорт
Неймар ва Тиагу Мендес можароси: Сан-Жануардаги совуқ саломлашув

Бразилия футболида юлдузлар ўртасидаги эски зиддият яна авж олди. Якшанба куни "Васко да Гама" ҳамда "Сантос" жамоалари ўртасидаги баҳс олдидан анъанавий қўл бериб кўришиш маросимида мезбонлар ярим ҳимоячиси Тиагу Мендес ҳужумчи Неймар билан атайлаб саломлашмади. Сан-Жануар стадионида содир бўлган бу совуқ муносабат дарҳол кенг муҳокамаларга сабаб бўлди ва ижтимоий тармоқларда қизғин баҳсларни келтириб чиқарди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин бошланишидан аввал ҳам атмосферанинг кескинлиги сезилиб турганди. Майдонга тушиш олдидан жамоалар футболчилари бир-бирлари билан кўришаётган пайтда, Тиагу Мендес "Сантос" ҳужумчисини очиқчасига эътиборсиз қолдирди ва унинг узатган қўлини рад этди. Ушбу ҳолат стадион камералари объективига тушиб қолди ва тез фурсатда интернет тармоғида оммалашиб кетди. Видеодаги вазиятга жавобан Неймар ўзининг расмий саҳифасида хафа бўлганини билдирувчи эможини қолдирди.

Мухлисларнинг муносабати ва ижтимоий тармоқлардаги кескинлик

Стадиондаги муҳит нафақат футболчиларнинг ҳаракатлари, балки трибунадаги мухлислар туфайли ҳам янада қизиди. "Васко да Гама" ишқибозлари ўйин давомида Неймарнинг обрўсига путур етказиш ва уни руҳий жиҳатдан издан чиқариш мақсадида унинг йиғлаётган қиёфасидаги ниқобларни тарқатишди. Бундай босим ўйинчининг яқин доираси ва дўстларининг эътиборидан четда қолмади.

Хусусан, Неймарнинг яқин дўсти Жота Амансиу ижтимоий тармоқларда Тиагу Мендеснинг хатти-ҳаракатини кескин танқид қилди. У бразилиялик афсонавий футболчи Роналдинёнинг сўзларини эслаб, кичикроқ даражадаги ўйинчиларда кўпинча ортиқча эго бўлишини, ҳақиқий юлдузлар эса анча содда ва вазмин табиатга эгалигини таъкидлаб ўтди. Бу чиқиш икки футболчи ўртасидаги адоват шунчаки майдон билан чекланиб қолмаслигини кўрсатди.

Йиллар давом этиб келаётган адоват тарихи

Goal.com хабар беришича, Неймар ва Тиагу Мендес ўртасидаги келишмовчилик янги ҳолат эмас. Бу зиддият илдизлари 2020-йилда Франциянинг Лигасида — "Пари Сен-Жермен" ва "Лион" жамоалари ўртасидаги ўйинга бориб тақалади. Ўша учрашувда Тиагу Мендес Париж клуби ҳужумчисига қарши ўта қўпол ҳаракат ишлатиб, қизил карточка олган эди. Ўша қўпол қайчи услубидаги такле Неймарнинг оёғи жиддий шикастланишига сабаб бўлганди.

Гарчи ўша пайтда Тиагу Мендес ўз қилмиши учун оммавий равишда узр сўраган бўлса-да, бу воқеа футболчилар хотирасида ўчмас из қолдирди. Ҳатто ўша вақтда Неймарнинг отаси Неймар Сениор ҳам фарзандининг хавфсизлиги ва ҳакамларнинг қўполликларга кўз юмаётганидан қаттиқ норозилигини билдириб, футбол шафқатсиз тус олиб бораётганини таъкидлаган эди. Якшанба кунги ҳолат эса ана шу эски жароҳатлар ва оғриқли хотиралар ҳануз унутмаганини яққол кўрсатди.

НеймарТиагу МендесВаско да ГамаСантосФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиЮвентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечдиБугун, 10:00Расман: Шотландия миллий терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди!Расман: Шотландия миллий терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди!Бугун, 09:27Мареска «Арсенал»га қарши 0:3 ҳисобидаги мағлубият сабабларини очиқладиМареска «Арсенал»га қарши 0:3 ҳисобидаги мағлубият сабабларини очиқладиБугун, 09:13Моуринью хулосаси: «Реал» янги мавсумга қандай ҳолатда кириб бормоқда?Моуринью хулосаси: «Реал» янги мавсумга қандай ҳолатда кириб бормоқда?Бугун, 09:04«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...Бугун, 08:58Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Бугун, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?