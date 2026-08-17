Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечди

·0·Спорт
Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечди

Италиянинг Ювентус клуби Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинесни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларни расман тўхтатди. Томонлар трансфер қиймати борасида келишувга эриша олмагач, туринликлар ушбу келишувдан бутунлай воз кечишга мажбур бўлишди ва трансфер ойнаси ёпилишидан олдин бошқа муқобил вариантларни қидиришни бошлаб юборишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Машҳур спорт журналисти Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Аргентинадаги жаҳон чемпионининг Италияга кўчиб ўтиши барбод бўлганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, Ювентус ва футболчининг вакиллари ўртасида кечган сўнгги музокаралар натижасиз якунланган ва келишув расман ёпилган.

Асл манбалар маълумотига кўра, трансфернинг барбод бўлишига Астон Вилла клубининг молиявий талаблари сабаб бўлган. Инглиз клуби ўз дарвозабони учун қатъий равишда 8,5 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағни талаб қилган ва бу талаб Италия грандининг бюджетига оғирлик қилган. Натижада туринликлар музокаралар столидан бутунлай туриб кетишга қарор қилишган.

Астон Вилла сафидаги ўзгаришлар

Музокараларнинг муваффақиятсиз якунлангани Эмилиано Мартинеснинг ҳозирча Астон Вилла сафида қолишини англатади. Бироқ, тажрибали дарвозабоннинг жамоадаги асосий таркибдаги ўрни эндиликда жиддий хавф остида қолмоқда, чунки инглиз клуби трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, янги посбонни ўз сафига қўшиб олди.

Астон Вилла Пари Сен-Жермен клуби нишонида турган Парма дарвозабони Зион Suzukiнинг трансферини сўнгги дақиқаларда ўз фойдасига ҳал қилди. Клуб япониялик иқтидорли посбон учун 30 миллион евро тўлашга рози бўлган, бу сумма бонуслар билан бирга 35 миллион еврога етиши мумкин. Жаҳон чемпионатида ишончли ўйин кўрсатган Suzuki асосий таркиб учун курашиши кутилмоқда.

Ювентуснинг янги мақсади

Мартинес трансфери барбод бўлгач, Ювентус дарҳол Тоттенхем дарвозабони Гуглиелмо Викарио номзодига эътибор қаратди. Фабрицио Романонинг хабар беришича, Турин клуби ҳозирда Викарони сотиб олиш мажбурияти билан ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда.

Италиялик дарвозабон Тоттенхем сафида асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган эди. Унга А Серияга қайтиш ва ўйин амалиётини тиклаш учун ажойиб имконият юзага келган бўлиб, мазкур трансфер яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.

ЮвентусЭмилиано МартинесГуглиелмо ВикариоАстон ВиллаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Неймар ва Тиагу Мендес можароси: Сан-Жануардаги совуқ саломлашувНеймар ва Тиагу Мендес можароси: Сан-Жануардаги совуқ саломлашувБугун, 09:53Расман: Шотландия миллий терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди!Расман: Шотландия миллий терма жамоасига янги бош мураббий тайинланди!Бугун, 09:27Мареска «Арсенал»га қарши 0:3 ҳисобидаги мағлубият сабабларини очиқладиМареска «Арсенал»га қарши 0:3 ҳисобидаги мағлубият сабабларини очиқладиБугун, 09:13Моуринью хулосаси: «Реал» янги мавсумга қандай ҳолатда кириб бормоқда?Моуринью хулосаси: «Реал» янги мавсумга қандай ҳолатда кириб бормоқда?Бугун, 09:04«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...«Уэмбли»даги шоу: Артета ғалаба сирини нимада эканини тушунтирди...Бугун, 08:58Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Расман: «Барселона» ва «Манчестер Сити» Родри бўйича келишувга эришди!Бугун, 08:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?