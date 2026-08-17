Ювентус Эмилиано Мартинес трансферидан воз кечди
Италиянинг Ювентус клуби Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинесни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларни расман тўхтатди. Томонлар трансфер қиймати борасида келишувга эриша олмагач, туринликлар ушбу келишувдан бутунлай воз кечишга мажбур бўлишди ва трансфер ойнаси ёпилишидан олдин бошқа муқобил вариантларни қидиришни бошлаб юборишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Машҳур спорт журналисти Фабрицио Романо ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Аргентинадаги жаҳон чемпионининг Италияга кўчиб ўтиши барбод бўлганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, Ювентус ва футболчининг вакиллари ўртасида кечган сўнгги музокаралар натижасиз якунланган ва келишув расман ёпилган.
Асл манбалар маълумотига кўра, трансфернинг барбод бўлишига Астон Вилла клубининг молиявий талаблари сабаб бўлган. Инглиз клуби ўз дарвозабони учун қатъий равишда 8,5 миллион фунт стерлинг миқдоридаги маблағни талаб қилган ва бу талаб Италия грандининг бюджетига оғирлик қилган. Натижада туринликлар музокаралар столидан бутунлай туриб кетишга қарор қилишган.
Астон Вилла сафидаги ўзгаришларМузокараларнинг муваффақиятсиз якунлангани Эмилиано Мартинеснинг ҳозирча Астон Вилла сафида қолишини англатади. Бироқ, тажрибали дарвозабоннинг жамоадаги асосий таркибдаги ўрни эндиликда жиддий хавф остида қолмоқда, чунки инглиз клуби трансфер бозорида фаол ҳаракат қилиб, янги посбонни ўз сафига қўшиб олди.
Астон Вилла Пари Сен-Жермен клуби нишонида турган Парма дарвозабони Зион Suzukiнинг трансферини сўнгги дақиқаларда ўз фойдасига ҳал қилди. Клуб япониялик иқтидорли посбон учун 30 миллион евро тўлашга рози бўлган, бу сумма бонуслар билан бирга 35 миллион еврога етиши мумкин. Жаҳон чемпионатида ишончли ўйин кўрсатган Suzuki асосий таркиб учун курашиши кутилмоқда.
Ювентуснинг янги мақсадиМартинес трансфери барбод бўлгач, Ювентус дарҳол Тоттенхем дарвозабони Гуглиелмо Викарио номзодига эътибор қаратди. Фабрицио Романонинг хабар беришича, Турин клуби ҳозирда Викарони сотиб олиш мажбурияти билан ижара асосида ўз сафига қўшиб олиш бўйича фаол музокаралар олиб бормоқда.
Италиялик дарвозабон Тоттенхем сафида асосий таркибдаги ўрнини йўқотиб қўйган эди. Унга А Серияга қайтиш ва ўйин амалиётини тиклаш учун ажойиб имконият юзага келган бўлиб, мазкур трансфер яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда.
…