Дани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошлади
Наполи клуби Реал Мадридни тарк этган 30 ёшли Дани Себалосни эркин агент сифатида сафига қўшиб олиш учун унинг вакилларига расмий шартнома таклифини юборди. Испаниялик ярим ҳимоячига Real Betis ва Ювентус клублари ҳам қизиқиш билдирмоқда, бироқ Ювентус учун бу трансфер ҳозирча устувор эмас. Массимилиано Аллегри Себалос келишувини тезроқ якунлаб, уни А Сериянинг 2026-27-йилги мавсуми бошлангунига қадар жамоага мослаштирмоқчи.
Италиянинг Наполи клуби Мадриднинг Реал жамоасини тарк этган ярим ҳимоячи Дани Себалосни ўз сафига қўшиб олиш учун фаол музокараларга киришди. Sportал нашри тарқатган маълумотларга кўра, неаполликлар эркин агент мақомидаги футболчининг вакилларига расмий шартнома таклифини юборган. 30 ёшли испаниялик футболчи учун А Сериянинг бошқа бир гранд жамоаси ҳам даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Массимилиано Аллегри бошчилигидаги Наполи жамоаси янги мавсум олдидан ярим ҳимоя чизиғини кучайтиришни асосий вазифа қилиб қўйган. Раҳбарият футболчининг бозор нархисиз, эркин агент сифатида мавжудлигидан фойдаланиб қолишга интилмоқда. Себалоснинг бой халқаро тажрибаси ва Европа миқёсидаги ўйин амалиёти Италия клубининг ўйинига барқарорлик олиб кириши кутилмоқда.
Трансфер борасидаги рақобат ва даъвогарларФутболчининг хизматларига фақатгина Наполи эмас, балки бошқа клублар ҳам қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Дани Себалоснинг ўз тарбияланувчиси бўлган Real Betis клуби ҳам у билан алоқада бўлиб турибди. Шунингдек, Туриннинг Ювентус клуби ҳам ўтган ёздан бери испаниялик ярим ҳимоячининг вазиятини кузатиб келмоқда.
Шунга қарамай, Ювентус учун бу трансфер ҳозирча устувор вазифа эмаслиги Турин клубининг фаоллигини бироз пасайтирган. Бу эса Неапол клубига рақобатчилар жиддий таклиф билан чиққунга қадар трансфер пойгасида устунликни қўлга киритиш учун қулай имконият яратмоқда. Массимилиано Аллегри ушбу келишувнинг тезроқ якунланишини истамоқда.
Янги мавсумолди режаларДани Себалос ўз вақтида Real Betis академиясида тарбияланиб, кейинчалик Реал Мадрид сафида тўп сурган. Унинг майдондаги тактик назорати ва креатив қарашлари Аллегри жамоасининг ички чемпионат ҳамда Европа майдонларидаги мақсадларига хизмат қилиши шубҳасиз. Бундай даражадаги футболчини текинга қўлга киритиш клубнинг молиявий барқарорлигига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.
Агар футболчининг вакиллари тақдим этилган шартларни қабул қилса, музокараларда тез орада ижобий бурилиш ясалиши мумкин. Айни пайтда Наполи жамоаси келаси шанба куни Женоага қарши сафар ўйини билан бошланадиган А Сериянинг 2026-27-йилги мавсумига тайёргарлик кўрмоқда. Бош мураббий янги футболчини қизғин тақвим бошланишидан олдин жамоага мослаштириб олиш ниятида.
…