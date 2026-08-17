Дани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошлади

·10·Спорт
Дани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошлади
Қисқача

Наполи клуби Реал Мадридни тарк этган 30 ёшли Дани Себалосни эркин агент сифатида сафига қўшиб олиш учун унинг вакилларига расмий шартнома таклифини юборди. Испаниялик ярим ҳимоячига Real Betis ва Ювентус клублари ҳам қизиқиш билдирмоқда, бироқ Ювентус учун бу трансфер ҳозирча устувор эмас. Массимилиано Аллегри Себалос келишувини тезроқ якунлаб, уни А Сериянинг 2026-27-йилги мавсуми бошлангунига қадар жамоага мослаштирмоқчи.

Италиянинг Наполи клуби Мадриднинг Реал жамоасини тарк этган ярим ҳимоячи Дани Себалосни ўз сафига қўшиб олиш учун фаол музокараларга киришди. Sportал нашри тарқатган маълумотларга кўра, неаполликлар эркин агент мақомидаги футболчининг вакилларига расмий шартнома таклифини юборган. 30 ёшли испаниялик футболчи учун А Сериянинг бошқа бир гранд жамоаси ҳам даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Массимилиано Аллегри бошчилигидаги Наполи жамоаси янги мавсум олдидан ярим ҳимоя чизиғини кучайтиришни асосий вазифа қилиб қўйган. Раҳбарият футболчининг бозор нархисиз, эркин агент сифатида мавжудлигидан фойдаланиб қолишга интилмоқда. Себалоснинг бой халқаро тажрибаси ва Европа миқёсидаги ўйин амалиёти Италия клубининг ўйинига барқарорлик олиб кириши кутилмоқда.

Трансфер борасидаги рақобат ва даъвогарлар

Футболчининг хизматларига фақатгина Наполи эмас, балки бошқа клублар ҳам қизиқиш билдирмоқда. Хусусан, Дани Себалоснинг ўз тарбияланувчиси бўлган Real Betis клуби ҳам у билан алоқада бўлиб турибди. Шунингдек, Туриннинг Ювентус клуби ҳам ўтган ёздан бери испаниялик ярим ҳимоячининг вазиятини кузатиб келмоқда.

Шунга қарамай, Ювентус учун бу трансфер ҳозирча устувор вазифа эмаслиги Турин клубининг фаоллигини бироз пасайтирган. Бу эса Неапол клубига рақобатчилар жиддий таклиф билан чиққунга қадар трансфер пойгасида устунликни қўлга киритиш учун қулай имконият яратмоқда. Массимилиано Аллегри ушбу келишувнинг тезроқ якунланишини истамоқда.

Янги мавсумолди режалар

Дани Себалос ўз вақтида Real Betis академиясида тарбияланиб, кейинчалик Реал Мадрид сафида тўп сурган. Унинг майдондаги тактик назорати ва креатив қарашлари Аллегри жамоасининг ички чемпионат ҳамда Европа майдонларидаги мақсадларига хизмат қилиши шубҳасиз. Бундай даражадаги футболчини текинга қўлга киритиш клубнинг молиявий барқарорлигига ҳам ижобий таъсир кўрсатади.

Агар футболчининг вакиллари тақдим этилган шартларни қабул қилса, музокараларда тез орада ижобий бурилиш ясалиши мумкин. Айни пайтда Наполи жамоаси келаси шанба куни Женоага қарши сафар ўйини билан бошланадиган А Сериянинг 2026-27-йилги мавсумига тайёргарлик кўрмоқда. Бош мураббий янги футболчини қизғин тақвим бошланишидан олдин жамоага мослаштириб олиш ниятида.

Дани СебалосНаполиМассимилиано АллегриА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиАлан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиБугун, 11:39Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Бугун, 11:31Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Бугун, 11:12Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Бугун, 11:06Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Бугун, 11:01Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?Бугун, 10:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?