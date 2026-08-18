Милан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этди

·4·Спорт
Милан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этди
Қисқача

Милан Ковентри Сити клубининг Рубен Лофтус-Чик учун йўллаган 10 миллион евролик расмий таклифини қатъиян рад этди. Янги бош мураббий Рубен Аморим 30 ёшли ярим ҳимоячини 2026-27 йилги мавсумда асосий фигуралардан бири сифатида кўраётгани сабабли унинг Англияга қайтишига тўсқинлик қилди. Шу тариқа Рубен Лофтус-Чик Италия чемпионатида кетма-кет тўртинчи мавсумини ўтказади.

Англия Премер-лигасига қайтган Ковентри Сити клуби ярим ҳимоячи Рубен Лофтус-Чикни ўз сафига қўшиб олишга уринишидан нафақат маҳрум бўлди, балки Италия гранди қаршилигига дуч келди. Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, Милан клуби Англия жамоасининг тажрибали футболчи учун йўллаган 10 миллион евролик расмий таклифини қатъиян рад этган. Ушбу трансфернинг барбод бўлишида жамоанинг янги бош мураббийи ҳал қилувчи рол ўйнади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ковентри Сити раҳбарияти APЛдаги келгуси мавсум учун таркибни кучайтириш мақсадида 30 ёшли инглиз футболчисини асосий трансфер нишонларидан бири сифатида белгилаганди. Бироқ Милан раҳбарияти ушбу таклифни дарҳол ва кескин рад этиб, собиқ Челси юлдузини қўйиб юбориш ниятида эмаслигини очиқ билдирди. Италия клуби раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг жамоа лойиҳасидаги ўрнини юқори баҳоламоқда.

Рубен Аморим қарори ва тактик режалар

Goal.com хабар беришича, миланликларнинг янги бош мураббийи Рубен Аморим шахсан аралашиб, Рубен Лофтус-Чикнинг Англияга қайтишига тўсқинлик қилган. Португалиялик мутахассис 30 ёшли ярим ҳимоячига 2026-27 йилги мавсумда асосий фигуралардан бири сифатида қарамоқда. Аморим футболчининг майдондаги тактик жиҳатдан универсал эканини ва унинг ўзига хос имкониятларини юқори баҳолайди.

Айниқса, мураббийнинг севимли ўйин тизимида ярим ҳимоячи чизиқлар орасида самарали ҳаракат қила олиши Рубен Лофтус-Чикни жамоа лойиҳасининг ажралмас қисмига айлантиради. Шу сабабли, Сан-Сиро клуби ёзги трансфер ойнасида футболчини сотиш вариантини бутунлай ёпиб қўйди ва уни ўз сафида олиб қолишга қарор қилди.

Франк Лемпарднинг режаси амалга ошмади

Ушбу рад этилган трансфер Ковентри Сити бош мураббийи Франк Лемпард ва Рубен Лофтус-Чик ўртасидаги кутилган учрашувнинг ҳам амалга ошишига йўл қўймади. Мутахассислар аввалроқ Челси сафида бирга фаолият юритишган ва Лемпард ўзининг собиқ шогирдини Ғарбий Мидлендга олиб келишни истаганди. Бироқ APЛ клубининг хоҳиши амалга ошмади.

Натижада, Рубен Лофтус-Чик Италия чемпионатида ўзининг кетма-кет тўртинчи мавсумини ўтказишда давом этади. Эслатиб ўтамиз, сергак ярим ҳимоячи 2023 йилнинг ёзида Челси сафидан 19 миллион евро эвазига Милан клубига кўчиб ўтганди. А Сериядаги дастлабки даврларданоқ у ўзини Россонери ярим ҳимоя марказида жисмоний жиҳатдан устун ва ишончли ўйинчи сифатида кўрсатиб келмоқда.

МиланРубен Лофтус-ЧикРубен АморимА СерияТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Гарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиГарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирдиБугун, 16:14Боруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБоруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:50Луис Энрике трансфери: Рома ва Интер яна музокараларга киришмоқдаЛуис Энрике трансфери: Рома ва Интер яна музокараларга киришмоқдаБугун, 15:50Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиТревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиБугун, 15:39Серхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиСерхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиБугун, 15:34Уэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиУэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиБугун, 15:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди