Милан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этди
Милан Ковентри Сити клубининг Рубен Лофтус-Чик учун йўллаган 10 миллион евролик расмий таклифини қатъиян рад этди. Янги бош мураббий Рубен Аморим 30 ёшли ярим ҳимоячини 2026-27 йилги мавсумда асосий фигуралардан бири сифатида кўраётгани сабабли унинг Англияга қайтишига тўсқинлик қилди. Шу тариқа Рубен Лофтус-Чик Италия чемпионатида кетма-кет тўртинчи мавсумини ўтказади.
Англия Премер-лигасига қайтган Ковентри Сити клуби ярим ҳимоячи Рубен Лофтус-Чикни ўз сафига қўшиб олишга уринишидан нафақат маҳрум бўлди, балки Италия гранди қаршилигига дуч келди. Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, Милан клуби Англия жамоасининг тажрибали футболчи учун йўллаган 10 миллион евролик расмий таклифини қатъиян рад этган. Ушбу трансфернинг барбод бўлишида жамоанинг янги бош мураббийи ҳал қилувчи рол ўйнади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ковентри Сити раҳбарияти APЛдаги келгуси мавсум учун таркибни кучайтириш мақсадида 30 ёшли инглиз футболчисини асосий трансфер нишонларидан бири сифатида белгилаганди. Бироқ Милан раҳбарияти ушбу таклифни дарҳол ва кескин рад этиб, собиқ Челси юлдузини қўйиб юбориш ниятида эмаслигини очиқ билдирди. Италия клуби раҳбарияти ва мураббийлар штаби футболчининг жамоа лойиҳасидаги ўрнини юқори баҳоламоқда.
Рубен Аморим қарори ва тактик режаларGoal.com хабар беришича, миланликларнинг янги бош мураббийи Рубен Аморим шахсан аралашиб, Рубен Лофтус-Чикнинг Англияга қайтишига тўсқинлик қилган. Португалиялик мутахассис 30 ёшли ярим ҳимоячига 2026-27 йилги мавсумда асосий фигуралардан бири сифатида қарамоқда. Аморим футболчининг майдондаги тактик жиҳатдан универсал эканини ва унинг ўзига хос имкониятларини юқори баҳолайди.
Айниқса, мураббийнинг севимли ўйин тизимида ярим ҳимоячи чизиқлар орасида самарали ҳаракат қила олиши Рубен Лофтус-Чикни жамоа лойиҳасининг ажралмас қисмига айлантиради. Шу сабабли, Сан-Сиро клуби ёзги трансфер ойнасида футболчини сотиш вариантини бутунлай ёпиб қўйди ва уни ўз сафида олиб қолишга қарор қилди.
Франк Лемпарднинг режаси амалга ошмадиУшбу рад этилган трансфер Ковентри Сити бош мураббийи Франк Лемпард ва Рубен Лофтус-Чик ўртасидаги кутилган учрашувнинг ҳам амалга ошишига йўл қўймади. Мутахассислар аввалроқ Челси сафида бирга фаолият юритишган ва Лемпард ўзининг собиқ шогирдини Ғарбий Мидлендга олиб келишни истаганди. Бироқ APЛ клубининг хоҳиши амалга ошмади.
Натижада, Рубен Лофтус-Чик Италия чемпионатида ўзининг кетма-кет тўртинчи мавсумини ўтказишда давом этади. Эслатиб ўтамиз, сергак ярим ҳимоячи 2023 йилнинг ёзида Челси сафидан 19 миллион евро эвазига Милан клубига кўчиб ўтганди. А Сериядаги дастлабки даврларданоқ у ўзини Россонери ярим ҳимоя марказида жисмоний жиҳатдан устун ва ишончли ўйинчи сифатида кўрсатиб келмоқда.
…