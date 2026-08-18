Гарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирди
Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужумчиси Гарри Кейн Германиядаги рекорд даражадаги сермаҳсул мавсумидан сўнг 2026-йилги «Олтин тўп» мукофотини қўлга киритиш эҳтимоли ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Англия терма жамоаси сардори ўтган мавсумда футбол оламидаги энг нуфузли индивидуал совринга даъвогарлик қилиш учун қўлидан келган барча ишни қилганига ишонч билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, 33 ёшли ҳужумчи Германиядаги фаолияти давомида ўта сермаҳсул ҳужумчи мақомини янада мустаҳкамлади. У Бундеслиганинг сўнгги мавсумида атиги 31 та учрашувда майдонга тушиб, 36 та гол урди ва 5 та голли узатмани амалга оширди. Умуман олганда, Кейн ўтган мавсумда Бавария сафида барча мусобақаларда 51 та ўйинда 61 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилди.
Совринли мавсумлар ва терма жамоадаги рекордОлдинроқ совринсиз юрган ҳужумчи Бавария сафида Германия чемпионлигини қўлга киритиб, ўзининг қора сериясига барҳам берганди. Шундан сўнг клуб билан яна бир Бундеслига чемпионлиги, шунингдек, ДФБ-Покал ва Германия Суперкубоги қўлга киритилди. Гарчи Англия терма жамоаси мундиалда зафар қуча олмаган бўлса-да, жамоа сардори 6 та гол уриб, Гари Линекернинг рекордини янгилади ва терма жамоанинг турнирлардаги энг яхши тўпурарига айланди.
Кейн «Олтин тўп»ни қўлга киритиш имкониятлари ҳақида гапирар экан, натижа унинг қўлида эмаслигини, бироқ у барқарор ва юқори даражадаги ўйин намойиш этганини таъкидлади. Ҳужумчи совриннинг салмоғи юқорилигини тан олиб, келажак учун аниқ башоратлар қилишдан ўзини тийди.
«Олтин тўп» мени қўлимда эмас. Мен ўз ўйиним орқали қўлимдан келганини қилдим. Энди ҳаммаси овоз бериш жараёни, бошқа инсонлар ва ОАВга боғлиқ. Булар менинг қўлимдан келмайдиган ишлар. Нима бўлишини кўрамиз», — дея Кейннинг сўзларини келтиради нашр.
Лотар Маттеуснинг фикри ва асосий рақобатГермания футболи афсонаси Лотар Маттеус Харри Кейнни очиқчасига қўллаб-қувватлаб, Бавария ҳужумчиси жорий йилда бошқа барча даъвогарларга қараганда «Олтин тўп»га кўпроқ лойиқлигини таъкидлади. 65 ёшли мутахассис Кейннинг мавсум давомида бирорта ҳам паст пасайишларсиз барқарор ҳаракат қилганини юқори баҳолади.
«Менинг назаримда, Гарри Кейн «Олтин тўп» учун асосий даъвогар ҳисобланади. Мен фақат битта ўйин ёки битта жаҳон чемпионатига эмас, балки бутун йил давомидаги ҳаракатларга қарайман. Испания чемпионатида Барселона билан ғалаба қозонган ва кейин Испания сафида жаҳон чемпиони бўлган футболчилар бор, бироқ уларнинг ичида барчадан яққол устун келган бирор ўйинчи бўлдими? Ламин Ямал мисолида айтадиган бўлсак, йўқ деб жавоб берган бўлардим», — деди Маттеус.
…