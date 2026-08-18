Гарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирди

·2·Спорт
Гарри Кейн 2026-йилги «Олтин тўп» имкониятлари ҳақида фикр билдирди

Мюнхеннинг Бавария клуби ҳужумчиси Гарри Кейн Германиядаги рекорд даражадаги сермаҳсул мавсумидан сўнг 2026-йилги «Олтин тўп» мукофотини қўлга киритиш эҳтимоли ҳақида ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Англия терма жамоаси сардори ўтган мавсумда футбол оламидаги энг нуфузли индивидуал совринга даъвогарлик қилиш учун қўлидан келган барча ишни қилганига ишонч билдирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, 33 ёшли ҳужумчи Германиядаги фаолияти давомида ўта сермаҳсул ҳужумчи мақомини янада мустаҳкамлади. У Бундеслиганинг сўнгги мавсумида атиги 31 та учрашувда майдонга тушиб, 36 та гол урди ва 5 та голли узатмани амалга оширди. Умуман олганда, Кейн ўтган мавсумда Бавария сафида барча мусобақаларда 51 та ўйинда 61 бор рақиблар дарвозасини ишғол қилди.

Совринли мавсумлар ва терма жамоадаги рекорд

Олдинроқ совринсиз юрган ҳужумчи Бавария сафида Германия чемпионлигини қўлга киритиб, ўзининг қора сериясига барҳам берганди. Шундан сўнг клуб билан яна бир Бундеслига чемпионлиги, шунингдек, ДФБ-Покал ва Германия Суперкубоги қўлга киритилди. Гарчи Англия терма жамоаси мундиалда зафар қуча олмаган бўлса-да, жамоа сардори 6 та гол уриб, Гари Линекернинг рекордини янгилади ва терма жамоанинг турнирлардаги энг яхши тўпурарига айланди.

Кейн «Олтин тўп»ни қўлга киритиш имкониятлари ҳақида гапирар экан, натижа унинг қўлида эмаслигини, бироқ у барқарор ва юқори даражадаги ўйин намойиш этганини таъкидлади. Ҳужумчи совриннинг салмоғи юқорилигини тан олиб, келажак учун аниқ башоратлар қилишдан ўзини тийди.

«Олтин тўп» мени қўлимда эмас. Мен ўз ўйиним орқали қўлимдан келганини қилдим. Энди ҳаммаси овоз бериш жараёни, бошқа инсонлар ва ОАВга боғлиқ. Булар менинг қўлимдан келмайдиган ишлар. Нима бўлишини кўрамиз», — дея Кейннинг сўзларини келтиради нашр.

Лотар Маттеуснинг фикри ва асосий рақобат

Германия футболи афсонаси Лотар Маттеус Харри Кейнни очиқчасига қўллаб-қувватлаб, Бавария ҳужумчиси жорий йилда бошқа барча даъвогарларга қараганда «Олтин тўп»га кўпроқ лойиқлигини таъкидлади. 65 ёшли мутахассис Кейннинг мавсум давомида бирорта ҳам паст пасайишларсиз барқарор ҳаракат қилганини юқори баҳолади.

«Менинг назаримда, Гарри Кейн «Олтин тўп» учун асосий даъвогар ҳисобланади. Мен фақат битта ўйин ёки битта жаҳон чемпионатига эмас, балки бутун йил давомидаги ҳаракатларга қарайман. Испания чемпионатида Барселона билан ғалаба қозонган ва кейин Испания сафида жаҳон чемпиони бўлган футболчилар бор, бироқ уларнинг ичида барчадан яққол устун келган бирор ўйинчи бўлдими? Ламин Ямал мисолида айтадиган бўлсак, йўқ деб жавоб берган бўлардим», — деди Маттеус.

Гарри КейнБаварияОлтин тўпЛотар МаттеусБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этдиМилан Рубен Лофтус-Чик трансферини рад этдиБугун, 16:11Боруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБоруссия Дортмунд нидерландлик яримҳимоячи Джой Веерни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 15:50Луис Энрике трансфери: Рома ва Интер яна музокараларга киришмоқдаЛуис Энрике трансфери: Рома ва Интер яна музокараларга киришмоқдаБугун, 15:50Тревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиТревоҳ Чалобах Челенсейдан нега Комога кетганини айтдиБугун, 15:39Серхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиСерхио БускетсБарселона" сафига мураббий сифатида қайтдиБугун, 15:34Уэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиУэйн Руни Арсенал ҳақида башорат қилдиБугун, 15:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди