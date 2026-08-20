Атлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлари

·0·Спорт
Атлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлари

Мадриднинг Атлетико клуби Испания чемпионатининг янги мавсумини муваффақиятли бошлаб, ўз майдонида Малага жамоасини 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Goal.com хабар беришича, учрашувнинг биринчи бўлими майдон эгалари учун оғир кечган бўлса-да, танаффусдан кейинги захирадан тушган футболчиларнинг ҳаракати ўйин тақдирини ҳал қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Метрополитано стадионида бўлиб ўтган баҳсда Мадрид клуби ҳужум чизиғида Хулиан Альварес йўқлиги сезилиб турди. Дастлабки қирқ беш дақиқаликда мезбонлар ҳужумларда кескинлик яратиша олмади ва атиги тўртта имкониятдан фойдаланиб, кутилган голлар (хГ) кўрсаткичини бор-йўғи 0.10 даражасида қайд этди.

Захирадан тушган футболчиларнинг ҳал қилувчи таъсири

Ўйиндаги сусткашликдан норасмий равишда хулоса чиқарган бош мураббий Диего Симеоне 57-дақиқадаёқ учта ўзгаришга қўл урди. Мутахассис майдонга Ли Кан-ин, Алекс Баена ва Гиулиано Симеоне учлигини ташлаб, тактиканинг жиловини ўзгартирди.

Бу ўзгаришлар дарҳол ўз самарасини берди. Дебютини ўтказаётган Ли Кан-ин жарима майдони ташқарисидан ажойиб зарба йўллаб, ҳисобни очди. Oraдан кўп ўтмай, Алекс Баена жарима зарбасидан урилган жозибали гол билан устунликни мустаҳкамлади ва якуний натижани таъминлади.

Диего Симеоненинг ўйиндан кейинги фикрлари

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида аргентиналик мураббий дастлабки бўлимдаги қийинчиликларга тўхталиб, захирадан майдонга тушган ўйинчиларнинг ўйинни кескин ўзгартирганини алоҳида эътироф этди. Симеоне жамоа қийин вазиятда керакли сифатни намойиш этганини таъкидлади.

"Биз ўйинни энг яхши жисмоний ҳолатдаги йигитлар билан бошлашга ҳаракат қиламиз", — дея таъкидлади Симеоне журналистларга. "Биринчи бўлимда фақат югуриш бўлди, голли вазиятлар яратмадик. Иккинчи бўлимда эса ўзгаришлар ўйинга керакли сифатни олиб келди. Йигитларнинг барчаси биз кутган туртки берди".

Ушбу учрашувда дебют қилган Ли Кан-ин ХХИ асрда Атлетико сафида Ла Лигада гол урган учинчи энг ёш футболчига айланди. 25 ёшли ярим ҳимоячи ўйинимизда ҳали ритм етишмаётгани, бироқ тинимсиз меҳнат эвазига индивидуал ва жамоавий жиҳатдан янада ўсишларини қайд этди.

Мазкур ғалаба Мадрид жамоасига талабчан кечадиган янги мавсум олдидан муҳим психологик устунлик тақдим этди. Энди Атлетико навбатдаги тур доирасида ўз майдонида Villarrealни қабул қилади ва мазкур баҳс 23-август, якшанба кунига белгиланган.

Атлетико МадридДиего СимеонеЛа ЛигаЛи Кан-инФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиМанчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиБугун, 14:18Бавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритдиБавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритдиБугун, 13:58Ювентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқдаЮвентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқдаБугун, 13:53Арсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиАрсенал тарбияланувчиси Майлз Люис-Скелли сотилиши мумкинмиБугун, 13:14Жоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиЖоау Канцелу Барселона тақдимотидан сўнг кийиниш хонасига ғазаб билан чиқиб кетдиБугун, 13:11Каван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиКаван Салливан Лионель Месси жамоасига қарши ўйинда қизил карточка олдиБугун, 12:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди