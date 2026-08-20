Атлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлари
Мадриднинг Атлетико клуби Испания чемпионатининг янги мавсумини муваффақиятли бошлаб, ўз майдонида Малага жамоасини 2:0 ҳисобида мағлуб этди. Goal.com хабар беришича, учрашувнинг биринчи бўлими майдон эгалари учун оғир кечган бўлса-да, танаффусдан кейинги захирадан тушган футболчиларнинг ҳаракати ўйин тақдирини ҳал қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Метрополитано стадионида бўлиб ўтган баҳсда Мадрид клуби ҳужум чизиғида Хулиан Альварес йўқлиги сезилиб турди. Дастлабки қирқ беш дақиқаликда мезбонлар ҳужумларда кескинлик яратиша олмади ва атиги тўртта имкониятдан фойдаланиб, кутилган голлар (хГ) кўрсаткичини бор-йўғи 0.10 даражасида қайд этди.
Захирадан тушган футболчиларнинг ҳал қилувчи таъсириЎйиндаги сусткашликдан норасмий равишда хулоса чиқарган бош мураббий Диего Симеоне 57-дақиқадаёқ учта ўзгаришга қўл урди. Мутахассис майдонга Ли Кан-ин, Алекс Баена ва Гиулиано Симеоне учлигини ташлаб, тактиканинг жиловини ўзгартирди.
Бу ўзгаришлар дарҳол ўз самарасини берди. Дебютини ўтказаётган Ли Кан-ин жарима майдони ташқарисидан ажойиб зарба йўллаб, ҳисобни очди. Oraдан кўп ўтмай, Алекс Баена жарима зарбасидан урилган жозибали гол билан устунликни мустаҳкамлади ва якуний натижани таъминлади.
Диего Симеоненинг ўйиндан кейинги фикрлариЎйиндан кейинги матбуот анжуманида аргентиналик мураббий дастлабки бўлимдаги қийинчиликларга тўхталиб, захирадан майдонга тушган ўйинчиларнинг ўйинни кескин ўзгартирганини алоҳида эътироф этди. Симеоне жамоа қийин вазиятда керакли сифатни намойиш этганини таъкидлади.
"Биз ўйинни энг яхши жисмоний ҳолатдаги йигитлар билан бошлашга ҳаракат қиламиз", — дея таъкидлади Симеоне журналистларга. "Биринчи бўлимда фақат югуриш бўлди, голли вазиятлар яратмадик. Иккинчи бўлимда эса ўзгаришлар ўйинга керакли сифатни олиб келди. Йигитларнинг барчаси биз кутган туртки берди".
Ушбу учрашувда дебют қилган Ли Кан-ин ХХИ асрда Атлетико сафида Ла Лигада гол урган учинчи энг ёш футболчига айланди. 25 ёшли ярим ҳимоячи ўйинимизда ҳали ритм етишмаётгани, бироқ тинимсиз меҳнат эвазига индивидуал ва жамоавий жиҳатдан янада ўсишларини қайд этди.
Мазкур ғалаба Мадрид жамоасига талабчан кечадиган янги мавсум олдидан муҳим психологик устунлик тақдим этди. Энди Атлетико навбатдаги тур доирасида ўз майдонида Villarrealни қабул қилади ва мазкур баҳс 23-август, якшанба кунига белгиланган.
…