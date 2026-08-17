Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?
Дана Уайт Ҳабиб Нурмагомедовнинг ҳозирги вазни тахминан 225 фунт (102 кг) эканини айтган, бироқ Ҳабиб ўз вазни 205 фунт (тахминан 93 кг) эканини билдирди. 37 ёшни қаршилаган Ҳабиб Нурмагомедов UFCдаги дебютини 2012 йилда ўтказиб, 2018 йилда енгил вазн тоифаси чемпионига айланган. У камарини Конор Макгрегор, Дастин Поре ва Жастин Гетжига қарши 3 марта ҳимоя қилган.
UFC промоушени президенти Дана Уайт ва енгил вазн тоифасининг собиқ мутлақ чемпиони Ҳабиб Нурмагомедов ўртасидаги навбатдаги қизиқарли ва ҳазиломуз диалог спорт жамоатчилиги эътиборини тортди.
Оммавий ахборот воситалари учун ўтказилган матбуот анжуманида Дана Уайт россиялик афсонавий жангчининг нега энди октагонга қайта олмаслиги сабабини унинг анча вазн тўплагани билан изоҳлади.
«У энди жанг қилмайди»: Дана Уайт нима деган эди?
UFC раҳбари Ҳабибнинг ҳозирги жисмоний кўрсаткичлари ҳақида тўхталиб, шундай деди:
«У ҳозирда тахминан 225 фунт (102 кг) вазнга эга. Табиийки, у энди октагонда жанг қилмайди».
«Менинг вазним 205 фунт»: Нурмагомедовдан аниқлик
Дана Уайтнинг ушбу баёноти тарқалганидан кўп ўтмай, Ҳабиб Нурмагомедов ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаси орқали промоушен раҳбарига мурожаат қилиб, рақамларни тўғрилаб қўйди:
«Менинг вазним 205 фунт (тахминан 93 кг), Дана».
Ҳабибнинг бу қисқа ва ўзига хос жавоби мухлислар орасида яна бир бор унинг профессионал спортчилик интизомини йўқотмагани борасидаги қизғин баҳсларга сабаб бўлди.
Енгилмас чемпионнинг тарихий йўли
Ҳозирда 37 ёшни қаршилаган Ҳабиб Нурмагомедов ММА тарихидаги энг ёрқин ва енгилмас юлдузлардан бири бўлиб қолмоқда:
Дебют ва камар: Россиялик спортчи UFC ташкилотидаги дебютини 2012 йилда ўтказган ҳамда 2018 йилда енгил вазн (70 кг гача) тоифаси чемпионига айланган;
Муваффақиятли ҳимоялар: У ўз камарини Конор Макгрегор, Дастин Порье ва Жастин Гэтжи каби кучли даъвогарларга қарши 3 марта муваффақиятли ҳимоя қилган;
Фаолиятни якунлаш: 2020 йилнинг кузида 29 та ғалаба ва 0 мағлубият (UFC’да 13-0) кўрсаткичи билан катта спортни расман тарк этган.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…