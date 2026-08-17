Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?

·17·Спорт
Дана Уайт ва Ҳабиб ўртасида баҳс: Собиқ чемпионнинг ҳозирги вазни қанча?
Қисқача

Дана Уайт Ҳабиб Нурмагомедовнинг ҳозирги вазни тахминан 225 фунт (102 кг) эканини айтган, бироқ Ҳабиб ўз вазни 205 фунт (тахминан 93 кг) эканини билдирди. 37 ёшни қаршилаган Ҳабиб Нурмагомедов UFCдаги дебютини 2012 йилда ўтказиб, 2018 йилда енгил вазн тоифаси чемпионига айланган. У камарини Конор Макгрегор, Дастин Поре ва Жастин Гетжига қарши 3 марта ҳимоя қилган.

UFC промоушени президенти Дана Уайт ва енгил вазн тоифасининг собиқ мутлақ чемпиони Ҳабиб Нурмагомедов ўртасидаги навбатдаги қизиқарли ва ҳазиломуз диалог спорт жамоатчилиги эътиборини тортди.

Оммавий ахборот воситалари учун ўтказилган матбуот анжуманида Дана Уайт россиялик афсонавий жангчининг нега энди октагонга қайта олмаслиги сабабини унинг анча вазн тўплагани билан изоҳлади.

«У энди жанг қилмайди»: Дана Уайт нима деган эди?

UFC раҳбари Ҳабибнинг ҳозирги жисмоний кўрсаткичлари ҳақида тўхталиб, шундай деди:

«У ҳозирда тахминан 225 фунт (102 кг) вазнга эга. Табиийки, у энди октагонда жанг қилмайди».

«Менинг вазним 205 фунт»: Нурмагомедовдан аниқлик

Дана Уайтнинг ушбу баёноти тарқалганидан кўп ўтмай, Ҳабиб Нурмагомедов ўзининг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифаси орқали промоушен раҳбарига мурожаат қилиб, рақамларни тўғрилаб қўйди:

«Менинг вазним 205 фунт (тахминан 93 кг), Дана».

Ҳабибнинг бу қисқа ва ўзига хос жавоби мухлислар орасида яна бир бор унинг профессионал спортчилик интизомини йўқотмагани борасидаги қизғин баҳсларга сабаб бўлди.

Енгилмас чемпионнинг тарихий йўли

Ҳозирда 37 ёшни қаршилаган Ҳабиб Нурмагомедов ММА тарихидаги энг ёрқин ва енгилмас юлдузлардан бири бўлиб қолмоқда:

  • Дебют ва камар: Россиялик спортчи UFC ташкилотидаги дебютини 2012 йилда ўтказган ҳамда 2018 йилда енгил вазн (70 кг гача) тоифаси чемпионига айланган;

  • Муваффақиятли ҳимоялар: У ўз камарини Конор Макгрегор, Дастин Порье ва Жастин Гэтжи каби кучли даъвогарларга қарши 3 марта муваффақиятли ҳимоя қилган;

  • Фаолиятни якунлаш: 2020 йилнинг кузида 29 та ғалаба ва 0 мағлубият (UFC’да 13-0) кўрсаткичи билан катта спортни расман тарк этган.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Дана УайтХабиб НурмагомедовЮФСКонор МакгрегорДастин Порье
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиАлан Пардев: Арсенал Англия чемпионатидаги рақибларидан яққол устун турибдиБугун, 11:39Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Ҳал қилувчи палла: Жавоҳир Синдаров турнир жадвалида нечанчи ўринда бормоқда?Бугун, 11:31Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Луис Энрике Суперкубокдаги мағлубиятдан сўнг кескин баёнот берди!Бугун, 11:12Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Янгиланган рекорд: Ислам Махачев Гэррига қарши баҳс сирларини очди...Бугун, 11:06Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Ўзбек дуэти бенефиси: Шомуродов ва Файзуллаевнинг ўйинига қандай баҳо берилди?Бугун, 11:01Дани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиДани Себалос трансфери: Наполи тажрибали ярим ҳимоячи учун ҳаракатни бошладиБугун, 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?