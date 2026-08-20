Сергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирди
Ўзбекистон Суперлигасининг 18-турида ўз майдонида «Андижон»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган Муборакнинг «Машъал» клуби турнир жадвалининг сўнгги поғонасига михланиб қолмоқда. Навбатдаги муваффақиятсизликдан сўнг жамоа бош мураббийи Сергей Лушан матбуот анжуманида портловчи баёнот бериб, клубдаги оғир молиявий инқироз, тажрибали футболчиларнинг мотивациясизлиги ва мажбурий тарзда таркибни 80 фоизга ёшартириш режасини очиқлади.
«Рақибларни табриклайвериб чарчадим»: Мураббийнинг аччиқ эътирофи
Сергей Лушан ўйиндан кейинги фикрларида тажрибали футболчиларнинг майдондаги хоҳишсизлиги ва клуб ичидаги қийин ҳолатларни яшириб ўтирмади:
"Фикр билдириш қийин. Ўйинимиз ўхшамади. Майдонга тушишяпти, лекин қўлларидан ҳеч нима келмаяпти. Рақибни табриклайвериб ўзим ҳам чарчадим. Тажрибали футболчиларда мотивация деярли бутунлай йўқолган. Бунинг фақат икки хил изоҳи бор: ёки йиғилган футболчиларнинг салоҳияти шу даражада, ёки улар ярим йилдан бери маошсиз фақат базада яшаб машғулот ўтказаётгани сабаб пул қандай кўринишда бўлишини ҳам унутиб қўйишган. Ҳозир бизда шундай ҳолат: кимдир хоҳлаяпти, лекин қодир эмас; кимдир қодир, лекин хоҳламаяпти.", - деди Сергей Лушан.
«Машъал»даги инқироз ва мураббий баёноти тафсилотлари
Кўрсаткич
Ҳолат ва мураббий таҳлили
Сўнгги учрашув
«Машъал» 0:1 «Андижон» (Ғузорда мағлубият)
Турнир жадвалидаги ўрни
16-ўрин (4 очко билан мутлақ аутсайдер)
Асосий ички муаммо
6 ойдан бери маош берилмагани ва тажрибалилардаги мотивациясизлик
Таркиб бўйича режа
Таркибни 80% га ёшартириш ва академия болаларига таяниш
Бош мақсад
Суперлигада қолишга уриниш ёки Pro-лига учун янги жамоа қуриш
Таркибни 80 фоизга янгилаш ва ёшларга суяниш
Клубдаги оғир шароит туфайли мураббийлар штаби фақат мотивацияси бор ва юраги ёнган ёш футболчиларга имконият бериш йўлини танлади:
"Биз таркибни тахминан 80 фоизга янгилаш йўлидан боряпмиз. Бугун майдонга жуда ёш, ҳали бола бўлган йигитларни туширдик. Улар ўзларини муносиб кўрсатишди. Кейинги ўйинда ҳам сизлар ҳали кўрмаган яна бир-икки нафар янги ёшларни майдонда кўрасиз. Имкониятимиз бутунлай тугамагунча Суперлигада қолиш учун курашамиз, агар уддалай олмасак, келаси мавсум учун янги жамоа шакллантирамиз.", - деди «Машъал» бош мураббийи.
Сизнингча, 6 ойлаб маош олмаётган ва фақат ёшларга таянаётган «Машъал» клуби Суперлигада қолиш вазифасини уддалай оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек футболи ихлосмандларига ушбу очиқ мақолани дарҳол улашинг!
…