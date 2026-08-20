Сергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирди

·0·Спорт
Сергей Лушан «Машъал»даги оғир инқироз ва маошсиз ярим йил ҳақида гапирди

Ўзбекистон Суперлигасининг 18-турида ўз майдонида «Андижон»га 0:1 ҳисобида имкониятни бой берган Муборакнинг «Машъал» клуби турнир жадвалининг сўнгги поғонасига михланиб қолмоқда. Навбатдаги муваффақиятсизликдан сўнг жамоа бош мураббийи Сергей Лушан матбуот анжуманида портловчи баёнот бериб, клубдаги оғир молиявий инқироз, тажрибали футболчиларнинг мотивациясизлиги ва мажбурий тарзда таркибни 80 фоизга ёшартириш режасини очиқлади.

«Рақибларни табриклайвериб чарчадим»: Мураббийнинг аччиқ эътирофи

Сергей Лушан ўйиндан кейинги фикрларида тажрибали футболчиларнинг майдондаги хоҳишсизлиги ва клуб ичидаги қийин ҳолатларни яшириб ўтирмади:

"Фикр билдириш қийин. Ўйинимиз ўхшамади. Майдонга тушишяпти, лекин қўлларидан ҳеч нима келмаяпти. Рақибни табриклайвериб ўзим ҳам чарчадим. Тажрибали футболчиларда мотивация деярли бутунлай йўқолган. Бунинг фақат икки хил изоҳи бор: ёки йиғилган футболчиларнинг салоҳияти шу даражада, ёки улар ярим йилдан бери маошсиз фақат базада яшаб машғулот ўтказаётгани сабаб пул қандай кўринишда бўлишини ҳам унутиб қўйишган. Ҳозир бизда шундай ҳолат: кимдир хоҳлаяпти, лекин қодир эмас; кимдир қодир, лекин хоҳламаяпти.", - деди Сергей Лушан.

«Машъал»даги инқироз ва мураббий баёноти тафсилотлари

Кўрсаткич

Ҳолат ва мураббий таҳлили

Сўнгги учрашув

«Машъал» 0:1 «Андижон» (Ғузорда мағлубият)

Турнир жадвалидаги ўрни

16-ўрин (4 очко билан мутлақ аутсайдер)

Асосий ички муаммо

6 ойдан бери маош берилмагани ва тажрибалилардаги мотивациясизлик

Таркиб бўйича режа

Таркибни 80% га ёшартириш ва академия болаларига таяниш

Бош мақсад

Суперлигада қолишга уриниш ёки Pro-лига учун янги жамоа қуриш

Таркибни 80 фоизга янгилаш ва ёшларга суяниш

Клубдаги оғир шароит туфайли мураббийлар штаби фақат мотивацияси бор ва юраги ёнган ёш футболчиларга имконият бериш йўлини танлади:

"Биз таркибни тахминан 80 фоизга янгилаш йўлидан боряпмиз. Бугун майдонга жуда ёш, ҳали бола бўлган йигитларни туширдик. Улар ўзларини муносиб кўрсатишди. Кейинги ўйинда ҳам сизлар ҳали кўрмаган яна бир-икки нафар янги ёшларни майдонда кўрасиз. Имкониятимиз бутунлай тугамагунча Суперлигада қолиш учун курашамиз, агар уддалай олмасак, келаси мавсум учун янги жамоа шакллантирамиз.", - деди «Машъал» бош мураббийи.

Сизнингча, 6 ойлаб маош олмаётган ва фақат ёшларга таянаётган «Машъал» клуби Суперлигада қолиш вазифасини уддалай оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ўзбек футболи ихлосмандларига ушбу очиқ мақолани дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Бугун, 06:27Жаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиЖаҳонгир Ўрозовнинг дебютида «Рубин» «Спартак»ни мағлуб этдиБугун, 06:22Холдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиХолдорхонов бенефиси: «Андижон» сафарда «Машъал»ни мағлуб этдиБугун, 06:18Карлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкинКарлес Пуйол: Моуринью билан «Реал» янада кучли бўлиши мумкинБугун, 06:16Гарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олдиГарри Кейн иккинчи марта Европа «Олтин бутса»сини қабул қилиб олдиБугун, 06:11«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айланди«Барселона» Миср грандини мағлуб этиб, Гампер кубоги соҳибига айландиБугун, 06:07
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди