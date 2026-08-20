Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...
Хавер Мендес Майкл Моралеснинг қисқа муддатда 23 килограмм вазн ташлагани 5 раундлик жангларда чидамлилигига салбий таъсир қилиши мумкинлигини айтди. У Моралеснинг табиий вазни тахминан 100 кг бўлиб, 93 кг тоифасига мос келишини, мусобақа вазни эса 77,1 кг эканини таъкидлади. Моралес Ислам Махачев – Ен Мачадо Герри чемпионлик жангида захира жангчиси бўлиш учун вазн ташлаган.
UFC чемпиони Ислам Махачевнинг бош мураббийи Хавьер Мендес эквадорлик мағлубиятсиз жангчи Майкл Моралеснинг қисқа муддат ичида 20 килограммдан ортиқ вазн ҳайдаганига баҳо берди. Махачев ва Йен Мачадо Гэрри ўртасидаги чемпионлик жангига расмий захира жангчиси бўлиш учун вазн ташлаган Моралеснинг бу қарори мураббийни ҳам ҳайратда қолдирди, ҳам унинг спортдаги заиф томонларини очди.
«23 килограмм вазн ташлаш — чидамлиликнинг кушандаси»: Мендеснинг таҳлили
Таниқли мураббий Моралеснинг табиий оғирлиги ярим оғир вазн тоифасига (93 кг) тўғри келишини таъкидлаб, бундай кескин вазн ҳайдаш 5 раундлик чемпионлик жангларида қимматга тушишини тушунтирди:
"Унинг вазни 100 кг бўлганми? (кулади) Вой! 23 килограмм-а! Худойим, у жуда улкан йигит экан! Бу жуда оғир вазн. У аслида 93 килограмм вазн тоифасида жанг қилиши керак.
Афсуски, шундай мушак кучига эга бўлиб, шунчалик кўп вазн ташласангиз, раундлар ўтган сари кучингиз сўнади. Агар у рақибини учинчи раундгача нокаут қила олмаса, ортиқча мушак массаси ва оғир вазн ҳайдаш жараёни сабаб тўртинчи ҳамда бешинчи раундлар у учун жуда оғир кечади.", — деди Хавьер Мендес.
Майкл Моралес ва вазн ҳайдаш ҳолати кўрсаткичлари
Кўрсаткич
Жангчи ҳолати ва Мендес баҳоси
Жангчи
Майкл Моралес (Эквадор, мағлубиятсиз рекордчи)
Табиий вазни
Тахминан 100 кг (93 кг тоифасига мос)
Йўқотган вазни
23 кг (20 килограммдан ортиқ кескин вазн ҳайдаш)
Мусобақа вазни
Ярим ўрта вазн лимити (77,1 кг)
Мақсади
Махачев – Гэрри чемпионлик баҳсида захира жангчиси бўлиш
Асосий хавф
4- ва 5-раундларда кардио ҳамда кучнинг кескин пасайиши
Чемпионлик жангларида кардио омили
Хавьер Мендеснинг фикрича, бу қадар кўп вазн ташлаш қисқа 3 раундлик жангларда портловчи куч бериши мумкин, бироқ 25 дақиқалик чемпионлик беллашувларида организм сувсизланиши ва мушаклар толиқиши туфайли спортчини ожиз қолдиради.
Сизнингча, Майкл Моралес Махачев билан 5 раундлик чемпионлик тўқнашувига чиқса, ўз кардиоси ва чидамлилигини сақлаб қола оладими ёки Мендеснинг хавотири ҳақиқатга яқинми?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ММА ихлосмандларига ушбу муҳим таҳлилни дарҳол улашинг!
…