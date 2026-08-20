Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...

·6·Спорт
Хавьер Мендес Майкл Моралеснинг 23 кг вазн ташлаганига ҳайрон қолди...
Қисқача

Хавер Мендес Майкл Моралеснинг қисқа муддатда 23 килограмм вазн ташлагани 5 раундлик жангларда чидамлилигига салбий таъсир қилиши мумкинлигини айтди. У Моралеснинг табиий вазни тахминан 100 кг бўлиб, 93 кг тоифасига мос келишини, мусобақа вазни эса 77,1 кг эканини таъкидлади. Моралес Ислам Махачев – Ен Мачадо Герри чемпионлик жангида захира жангчиси бўлиш учун вазн ташлаган.

UFC чемпиони Ислам Махачевнинг бош мураббийи Хавьер Мендес эквадорлик мағлубиятсиз жангчи Майкл Моралеснинг қисқа муддат ичида 20 килограммдан ортиқ вазн ҳайдаганига баҳо берди. Махачев ва Йен Мачадо Гэрри ўртасидаги чемпионлик жангига расмий захира жангчиси бўлиш учун вазн ташлаган Моралеснинг бу қарори мураббийни ҳам ҳайратда қолдирди, ҳам унинг спортдаги заиф томонларини очди.

«23 килограмм вазн ташлаш — чидамлиликнинг кушандаси»: Мендеснинг таҳлили

Таниқли мураббий Моралеснинг табиий оғирлиги ярим оғир вазн тоифасига (93 кг) тўғри келишини таъкидлаб, бундай кескин вазн ҳайдаш 5 раундлик чемпионлик жангларида қимматга тушишини тушунтирди:

"Унинг вазни 100 кг бўлганми? (кулади) Вой! 23 килограмм-а! Худойим, у жуда улкан йигит экан! Бу жуда оғир вазн. У аслида 93 килограмм вазн тоифасида жанг қилиши керак.

Афсуски, шундай мушак кучига эга бўлиб, шунчалик кўп вазн ташласангиз, раундлар ўтган сари кучингиз сўнади. Агар у рақибини учинчи раундгача нокаут қила олмаса, ортиқча мушак массаси ва оғир вазн ҳайдаш жараёни сабаб тўртинчи ҳамда бешинчи раундлар у учун жуда оғир кечади.", — деди Хавьер Мендес.

Майкл Моралес ва вазн ҳайдаш ҳолати кўрсаткичлари

Кўрсаткич

Жангчи ҳолати ва Мендес баҳоси

Жангчи

Майкл Моралес (Эквадор, мағлубиятсиз рекордчи)

Табиий вазни

Тахминан 100 кг (93 кг тоифасига мос)

Йўқотган вазни

23 кг (20 килограммдан ортиқ кескин вазн ҳайдаш)

Мусобақа вазни

Ярим ўрта вазн лимити (77,1 кг)

Мақсади

Махачев – Гэрри чемпионлик баҳсида захира жангчиси бўлиш

Асосий хавф

4- ва 5-раундларда кардио ҳамда кучнинг кескин пасайиши

Чемпионлик жангларида кардио омили

Хавьер Мендеснинг фикрича, бу қадар кўп вазн ташлаш қисқа 3 раундлик жангларда портловчи куч бериши мумкин, бироқ 25 дақиқалик чемпионлик беллашувларида организм сувсизланиши ва мушаклар толиқиши туфайли спортчини ожиз қолдиради.

Сизнингча, Майкл Моралес Махачев билан 5 раундлик чемпионлик тўқнашувига чиқса, ўз кардиоси ва чидамлилигини сақлаб қола оладими ёки Мендеснинг хавотири ҳақиқатга яқинми?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда ёзиб қолдиринг ва ММА ихлосмандларига ушбу муҳим таҳлилни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиТарихдаги энг қиммат тўқнашув: Наоя Иноуэ ва Жесси Родригес супержангиБугун, 16:51Жон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиЖон Жонс Ислам Махачевни GOAT деб аташга қарши чиқдиБугун, 16:46Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Тайсон Фюри ва Энтони Жошуа жанги учун шартнома имзоланди...Бугун, 16:40«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этди«Нефтчи»да кутилмаган ўзгариш: Хуан Круз Хилл штабни тарк этдиБугун, 16:38Месси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиМесси 922-голини урди, «Интер Майами» ғалабани қўлдан чиқардиБугун, 16:35Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...Жозе Моуринью «Реал» учун тактик қарорини чиқарди...Бугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди