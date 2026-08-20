Интер акцияларининг бир қисми сотилиши мумкин

·0·Спорт
Интер акцияларининг бир қисми сотилиши мумкин

Италиянинг нуфузли нашрларидан бири Корриере делла Сера тарқатган маълумотларга кўра, Американинг Оактреэ фонди Милан шаҳри клуби бўлган Интер акцияларининг озчилик қисмини сотиш имкониятларини жиддий кўриб чиқмоқда. Жорий ёзги танаффус давомида мазкур инвесторлар таркибидан жой олиш истагида бўлган турли томонлардан қатор таклифлар келиб тушган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Нашрнинг ёзишича, Нераззурри акцияларини сотиб олишга қизиқиш билдирганлар орасида йирик инвестиция фондлари ҳамда жаҳоннинг етакчи бизнес сулолалари капиталини бошқарувчи маҳаллий ва хорижий фамилй-офислар мавжуд. Оактреэ раҳбарияти ҳозирги кунда келиб тушган барча таклифларни диққат билан ўрганиб чиқмоқда ва яқин ҳафталар ичида потенциал харидорлар билан музокараларни янада фаоллаштириши кутилмоқда.

Клуб қиймати ва молиявий муваффақиятлар

Сўнгги икки йил давомида Оактреэ бошқаруви остида амалга оширилган самарали ишлар натижасида клуб яна фойда кўрадиган ташкилотга айланди. Шунингдек, шу давр мобайнида жамоанинг ўзига тегишли бўлган янги стадион қурилишини бошлаш учун расмий рухсатнома ҳам олинди. Озчилик улушни сотиш америкалик фондга бажарилган ишлар самарасини молиявий жиҳатдан баҳолаш имкониятини беради.

Янги акциядорнинг пайдо бўлиши келгусида клубнинг қолган барча акцияларини сотиш жараёни учун ўзига хос «резерв нарх»ни белгилаш имконини тақдим этади. Яни, жорий битим давомида жамоага бериладиган баҳо келгусидаги тўлиқ савдолар учун минимал бошланғич нуқта вазифасини бажаради.

Бозор қиймати ва келгусидаги режалар

Форбес нашрининг баҳолашича, қарзлар билан биргаликда Интер клубининг умумий қиймати тахминан 1,5 миллиард еврони ташкил қилади. Футбол Бенчмарк таҳлилий агентлиги эса бу кўрсаткични бироз баландроқ — 2,1 миллиард евро атрофида баҳолаган. Оактреэ фонди ушбу икки қиймат оралиғидаги суммадан келиб чиққан ҳолда иш олиб бориши тахмин қилинмоқда.

Бироқ якуний сумма инвесторларнинг сони, уларнинг тури ҳамда қайси турдаги улуш сотилишига қараб ўзгариши мумкин. Шунингдек, янги ҳамкорга қандай бошқарув ваколатлари берилиши ҳам якуний келишувга таъсир кўрсатади. Оактреэ келгусида жамоанинг умумий қийматини тўғри шакллантириш учун барча таклифларни батафсил кўриб чиқишни давом эттирмоқда.

ИнтерОактреэСерие АФутболТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёрБернардо Силва Реал Мадрид сафида Килиан Мбаппе билан ўйнашга тайёрБугун, 15:57Ювентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаЮвентус Жонатан Давидни сотишга тайёрланмоқдаБугун, 15:10Манчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиМанчестер Сити ярим ҳимояни кучайтириш учун Ману Конечани нишонга олдиБугун, 14:18Атлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлариАтлетиконинг Ла Лигадаги ғалабаси ва Симеоне ўзгаришлариБугун, 14:14Бавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритдиБавария Жамол Мусиаланинг соғлиғи борасидаги хавотирларга ойдинлик киритдиБугун, 13:58Ювентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқдаЮвентус таркибни кучайтириш учун Эмерсон Палмиери вариантини ўрганмоқдаБугун, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)