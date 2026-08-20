Интер акцияларининг бир қисми сотилиши мумкин
Италиянинг нуфузли нашрларидан бири Корриере делла Сера тарқатган маълумотларга кўра, Американинг Оактреэ фонди Милан шаҳри клуби бўлган Интер акцияларининг озчилик қисмини сотиш имкониятларини жиддий кўриб чиқмоқда. Жорий ёзги танаффус давомида мазкур инвесторлар таркибидан жой олиш истагида бўлган турли томонлардан қатор таклифлар келиб тушган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Нашрнинг ёзишича, Нераззурри акцияларини сотиб олишга қизиқиш билдирганлар орасида йирик инвестиция фондлари ҳамда жаҳоннинг етакчи бизнес сулолалари капиталини бошқарувчи маҳаллий ва хорижий фамилй-офислар мавжуд. Оактреэ раҳбарияти ҳозирги кунда келиб тушган барча таклифларни диққат билан ўрганиб чиқмоқда ва яқин ҳафталар ичида потенциал харидорлар билан музокараларни янада фаоллаштириши кутилмоқда.
Клуб қиймати ва молиявий муваффақиятларСўнгги икки йил давомида Оактреэ бошқаруви остида амалга оширилган самарали ишлар натижасида клуб яна фойда кўрадиган ташкилотга айланди. Шунингдек, шу давр мобайнида жамоанинг ўзига тегишли бўлган янги стадион қурилишини бошлаш учун расмий рухсатнома ҳам олинди. Озчилик улушни сотиш америкалик фондга бажарилган ишлар самарасини молиявий жиҳатдан баҳолаш имкониятини беради.
Янги акциядорнинг пайдо бўлиши келгусида клубнинг қолган барча акцияларини сотиш жараёни учун ўзига хос «резерв нарх»ни белгилаш имконини тақдим этади. Яни, жорий битим давомида жамоага бериладиган баҳо келгусидаги тўлиқ савдолар учун минимал бошланғич нуқта вазифасини бажаради.
Бозор қиймати ва келгусидаги режаларФорбес нашрининг баҳолашича, қарзлар билан биргаликда Интер клубининг умумий қиймати тахминан 1,5 миллиард еврони ташкил қилади. Футбол Бенчмарк таҳлилий агентлиги эса бу кўрсаткични бироз баландроқ — 2,1 миллиард евро атрофида баҳолаган. Оактреэ фонди ушбу икки қиймат оралиғидаги суммадан келиб чиққан ҳолда иш олиб бориши тахмин қилинмоқда.
Бироқ якуний сумма инвесторларнинг сони, уларнинг тури ҳамда қайси турдаги улуш сотилишига қараб ўзгариши мумкин. Шунингдек, янги ҳамкорга қандай бошқарув ваколатлари берилиши ҳам якуний келишувга таъсир кўрсатади. Оактреэ келгусида жамоанинг умумий қийматини тўғри шакллантириш учун барча таклифларни батафсил кўриб чиқишни давом эттирмоқда.
…