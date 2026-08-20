Жоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқда
Бавария 31 ёшли яримҳимоячи Жоау Палинянинг доимий трансфери бўйича Бенфика билан 20 миллион еврогача бўлган умумий сумма юзасидан келишувга эришди. Германия клуби ушбу трансфердан бонуслар билан бирга тахминан 18-19 миллион евро даромад олиши кутилмоқда. Палиня 2024-йил ёзида Фулҳем клубидан 51 миллион евро эвазига Баварияга ўтган, аммо жамоа сафида 25 та учрашувда гол ёки ассист қайд эта олмаган.
Мюнхеннинг Бавария клуби яримҳимоячи Жоау Палинянинг трансфери борасида Португалиянинг Бенфика жамоаси билан келишувга эришди. Sky Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар 31 ёшли футболчининг доимий трансфери юзасидан 20 миллион еврогача бўлган умумий сумма бўйича келишувга келишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер келишуви Германия рекордчиси учун кафолатланган ва турли бонусларни ўз ичига олган ҳолда тахминан 18 миллиондан 19 миллион еврогача даромад келтириши кутилмоқда. Тажрибали таянч яримҳимоячиси учун бу трансфер ўз Ватанига қайтиш ҳамда Германиядаги муваффақиятсиз даврдан кейин ўз фаолиятини қайтадан жонлантириш имкониятини беради.
Мюнхендаги қийин давр ва ижараПортугалистонлик футболчи 2024-йилнинг ёзида Фулҳем клубидан 51 миллион евро эвазига Мюнхен жамоасига келиб қўшилган эди. Бироқ катта умидларга қарамай, у асосий таркибдан ўрин топа олмади ва Бавария сафида бор-йўғи 25 та учрашувда майдонга тушиб, гол ёки ассист қайд этолмади.
Ўтган мавсумда футболчи Англия Премер-лигаси вакили Тоттенхем клубига ижара асосида бериб юборилган эди. Лондондаги жамоада у барча мусобақаларда 45 та ўйин ўтказиб, 7 та гол урди ва 3 та голли узатмани амалга оширди, бу эса унинг келажаги Мюнхенда эмаслигини яққол кўрсатиб қўйди.
Бавариянинг янги режшалариБавария раҳбарияти футболчи билан энди вақтинчалик ечимлар изламасликка қарор қилди. Янги ўйинчи Натаниел Браун тақдимоти чоғида клуб спорт директори Макс Эберл жамоанинг янги мавсумдаги режаларига Браян Сарагосат, Жоау Палиня ва Саша Буей кирмаслигини очиқчасига маълум қилди.
Астон Вилла клуби ҳам сўнгги кунларда футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун музокаралар олиб борган эди. Бироқ Палиня ўз ватанига қайтишни танлади, гарчи у илгари Sporting сафида тўп суриб, чемпионликни қўлга киритган бўлса-да, энди принципиал рақиб Бенфика шарафини ҳимоя қилади.
…