Жоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқда

·17·Спорт
Жоау Палиня Баварияни тарк этиб, Бенфикага ўтмоқда
Қисқача

Бавария 31 ёшли яримҳимоячи Жоау Палинянинг доимий трансфери бўйича Бенфика билан 20 миллион еврогача бўлган умумий сумма юзасидан келишувга эришди. Германия клуби ушбу трансфердан бонуслар билан бирга тахминан 18-19 миллион евро даромад олиши кутилмоқда. Палиня 2024-йил ёзида Фулҳем клубидан 51 миллион евро эвазига Баварияга ўтган, аммо жамоа сафида 25 та учрашувда гол ёки ассист қайд эта олмаган.

Мюнхеннинг Бавария клуби яримҳимоячи Жоау Палинянинг трансфери борасида Португалиянинг Бенфика жамоаси билан келишувга эришди. Sky Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, томонлар 31 ёшли футболчининг доимий трансфери юзасидан 20 миллион еврогача бўлган умумий сумма бўйича келишувга келишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер келишуви Германия рекордчиси учун кафолатланган ва турли бонусларни ўз ичига олган ҳолда тахминан 18 миллиондан 19 миллион еврогача даромад келтириши кутилмоқда. Тажрибали таянч яримҳимоячиси учун бу трансфер ўз Ватанига қайтиш ҳамда Германиядаги муваффақиятсиз даврдан кейин ўз фаолиятини қайтадан жонлантириш имкониятини беради.

Мюнхендаги қийин давр ва ижара

Португалистонлик футболчи 2024-йилнинг ёзида Фулҳем клубидан 51 миллион евро эвазига Мюнхен жамоасига келиб қўшилган эди. Бироқ катта умидларга қарамай, у асосий таркибдан ўрин топа олмади ва Бавария сафида бор-йўғи 25 та учрашувда майдонга тушиб, гол ёки ассист қайд этолмади.

Ўтган мавсумда футболчи Англия Премер-лигаси вакили Тоттенхем клубига ижара асосида бериб юборилган эди. Лондондаги жамоада у барча мусобақаларда 45 та ўйин ўтказиб, 7 та гол урди ва 3 та голли узатмани амалга оширди, бу эса унинг келажаги Мюнхенда эмаслигини яққол кўрсатиб қўйди.

Бавариянинг янги режшалари

Бавария раҳбарияти футболчи билан энди вақтинчалик ечимлар изламасликка қарор қилди. Янги ўйинчи Натаниел Браун тақдимоти чоғида клуб спорт директори Макс Эберл жамоанинг янги мавсумдаги режаларига Браян Сарагосат, Жоау Палиня ва Саша Буей кирмаслигини очиқчасига маълум қилди.

Астон Вилла клуби ҳам сўнгги кунларда футболчини ўз сафига қўшиб олиш учун музокаралар олиб борган эди. Бироқ Палиня ўз ватанига қайтишни танлади, гарчи у илгари Sporting сафида тўп суриб, чемпионликни қўлга киритган бўлса-да, энди принципиал рақиб Бенфика шарафини ҳимоя қилади.

Жоау ПалиняБаварияБенфикаТрансферБундеслига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиЎзбекистон таэквондочилари Президент кубогида катта муваффақиятга эришдиБугун, 22:40U-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиU-20 жаҳон чемпионатида Ўзбекистон делегацияси янги медалларни қўлга киритдиБугун, 22:38Ўзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумЎзбекистонлик қизлар Жаҳон чемпионати учун курашади: рақиблар маълумБугун, 21:35«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақида«Уларни тўхтатадиган куч йўқ»: Пол Мерсон «Арсенал»нинг АПЛдаги устунлиги ҳақидаБугун, 21:25«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқлади«Барселона»га қайтган Жоау Канселу Чемпионлар Лигасидаги амбицияларни очиқладиБугун, 21:16Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Тарихий тўқнашувга яшил чироқ: WBC Фьюри - Жошуа жангини тасдиқлайдими?Бугун, 21:09
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)