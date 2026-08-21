ESPN рейтинги: дунёдаги энг кучли яримҳимоячи ким?
ESPNнинг 2026 йилги ФК 100 рейтингида марказий ва таянч яримҳимоячилар орасида «PSJ» ва Португалия терма жамоаси футболчиси Витиня биринчи ўринни эгаллади. Рейтинг футболчиларнинг ўтган мавсумдаги ўйини, умумий таъсири ва бутун мавсум давомида кўрсатган барқарорлигига асосланган. Деклан Райс иккинчи, Родри учинчи, Жоау Невеш тўртинчи, Педри бешинчи ва Федерико Валверде олтинчи ўриндан жой олди.
ESPN марказий ва таянч яримҳимоячилар ўртасидаги навбатдаги рейтингини эълон қилди. Рўйхатда Европа футболидаги энг катта юлдузлар жам бўлди, аммо биринчи ўрин кимга насиб этгани алоҳида эътиборга лойиқ.
Асосий интрига шунда: Витиня, Деклан Райс ва Родри орасида ESPN кимни энг юқори баҳолади?
Витиня биринчи ўринда: ESPN энг кучли 10 яримҳимоячини эълон қилди
ESPNнинг 2026 йилги FC 100 рейтингида марказий ва таянч яримҳимоячилар орасида биринчи ўрин «ПСЖ» ва Португалия терма жамоаси футболчиси Витиняга насиб этди. Рейтинг футболчиларнинг ўтган мавсум давомидаги ўйини ва умумий таъсирини ҳисобга олган ҳолда тузилган.
ESPN талқинида топ-10
Ўрин
Футболчи
Клуб
1
Витиня
«ПСЖ»
2
Деклан Райс
«Арсенал»
3
Родри
«Барселона»
4
Жоау Невеш
«ПСЖ»
5
Педри
«Барселона»
6
Федерико Валверде
«Реал»
7
Йозуа Киммих
«Бавария»
8
Энцо Фернандес
«Челси»
9
Мойсес Кайседо
«Челси»
10
Фабиан Руис
«ПСЖ»
«ПСЖ» ва «Барселона» яримҳимояда етакчилик қилмоқда
Рўйхатда «ПСЖ»дан уч нафар — Витиня, Жоау Невеш ва Фабиан Руис ўрин олди. «Барселона»дан Родри ва Педри, «Челси»дан эса Энцо Фернандес ҳамда Мойсес Кайседо топ-10га кирди.
ESPN баҳолашида футболчининг фақат қисқа муддатли формаси эмас, балки бутун мавсум давомидаги барқарор ўйини асосий омиллардан бири бўлди.
Энди асосий баҳс — Витиня ҳақиқатан ҳам биринчи рақамлими?
Витиня биринчи ўринни эгаллаган бўлса, Деклан Райс ва Родри унга энг яқин таъқибчилар сифатида қайд этилди. Шу билан бирга, Педрининг фақат бешинчи, Валверденинг эса олтинчи ўринга жойлашиши мухлислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлиши мумкин.
Сизнингча, Витиня ҳақиқатан ҳам дунёдаги энг яхши марказий ёки таянч яримҳимоячими? Ёки биринчи ўрин Райс, Родри ёки Педрига тегишли бўлиши керакми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.
…