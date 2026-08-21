ESPN рейтинги: дунёдаги энг кучли яримҳимоячи ким?

·5·Спорт
ESPN рейтинги: дунёдаги энг кучли яримҳимоячи ким?
Қисқача

ESPNнинг 2026 йилги ФК 100 рейтингида марказий ва таянч яримҳимоячилар орасида «PSJ» ва Португалия терма жамоаси футболчиси Витиня биринчи ўринни эгаллади. Рейтинг футболчиларнинг ўтган мавсумдаги ўйини, умумий таъсири ва бутун мавсум давомида кўрсатган барқарорлигига асосланган. Деклан Райс иккинчи, Родри учинчи, Жоау Невеш тўртинчи, Педри бешинчи ва Федерико Валверде олтинчи ўриндан жой олди.

ESPN марказий ва таянч яримҳимоячилар ўртасидаги навбатдаги рейтингини эълон қилди. Рўйхатда Европа футболидаги энг катта юлдузлар жам бўлди, аммо биринчи ўрин кимга насиб этгани алоҳида эътиборга лойиқ.

Асосий интрига шунда: Витиня, Деклан Райс ва Родри орасида ESPN кимни энг юқори баҳолади?

Витиня биринчи ўринда: ESPN энг кучли 10 яримҳимоячини эълон қилди

ESPNнинг 2026 йилги FC 100 рейтингида марказий ва таянч яримҳимоячилар орасида биринчи ўрин «ПСЖ» ва Португалия терма жамоаси футболчиси Витиняга насиб этди. Рейтинг футболчиларнинг ўтган мавсум давомидаги ўйини ва умумий таъсирини ҳисобга олган ҳолда тузилган.

ESPN талқинида топ-10

Ўрин

Футболчи

Клуб

1

Витиня

«ПСЖ»

2

Деклан Райс

«Арсенал»

3

Родри

«Барселона»

4

Жоау Невеш

«ПСЖ»

5

Педри

«Барселона»

6

Федерико Валверде

«Реал»

7

Йозуа Киммих

«Бавария»

8

Энцо Фернандес

«Челси»

9

Мойсес Кайседо

«Челси»

10

Фабиан Руис

«ПСЖ»

«ПСЖ» ва «Барселона» яримҳимояда етакчилик қилмоқда

Рўйхатда «ПСЖ»дан уч нафар — Витиня, Жоау Невеш ва Фабиан Руис ўрин олди. «Барселона»дан Родри ва Педри, «Челси»дан эса Энцо Фернандес ҳамда Мойсес Кайседо топ-10га кирди.

ESPN баҳолашида футболчининг фақат қисқа муддатли формаси эмас, балки бутун мавсум давомидаги барқарор ўйини асосий омиллардан бири бўлди.

Энди асосий баҳс — Витиня ҳақиқатан ҳам биринчи рақамлими?

Витиня биринчи ўринни эгаллаган бўлса, Деклан Райс ва Родри унга энг яқин таъқибчилар сифатида қайд этилди. Шу билан бирга, Педрининг фақат бешинчи, Валверденинг эса олтинчи ўринга жойлашиши мухлислар ўртасида қизғин баҳсларга сабаб бўлиши мумкин.

Сизнингча, Витиня ҳақиқатан ҳам дунёдаги энг яхши марказий ёки таянч яримҳимоячими? Ёки биринчи ўрин Райс, Родри ёки Педрига тегишли бўлиши керакми? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram ҳамда бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Флик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайдиФлик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайдиБугун, 06:14Жасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиЖасурбек Жайсунов Осиё Президент кубогида олтин медални қўлга киритдиБугун, 06:10Конференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариКонференциялар Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалариБугун, 06:08Европа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқаздиЕвропа Лигаси плей-офф босқичининг барча натижалари: Салоҳ жамоаси ютқаздиБугун, 06:03Ювентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлариЮвентус трансфер бозори: устувор вазифа ва қанот ҳимоячилари номзодлариБугун, 01:39Манчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиМанчестер Сити Палмеирас вингери Аллан Элиасни трансфер қилмоқчиБугун, 00:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)