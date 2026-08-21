Арсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот берди
Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳатдан тикланиши ижобий кечаётганини айтди, бироқ унинг жума кунги учрашувда майдонга тушиши ҳали номаълум. 75 миллион фунт стерлинг эвазига Нюкаслдан келган 28 ёшли ярим ҳимоячи Манчестер Сити устидан 3:0 ҳисобидаги Суперкубок ғалабасида Арсенал сафида дебют қилган, аммо баҳсни жароҳат сабабли муддатидан олдин тарк этган. Букайо Сака ва Деклан Райс эса ўйинда иштирок этишга тайёр.
Англиянинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета ёзги трансфер ойнасидаги йирик харидлардан бири Бруно Гимараеснинг жисмоний ҳолати борасида хавотирли хабар берди. ixbt.com маълумотига кўра, Нюкасл сафидан 75 миллион фунт стерлинг эвазига келиб қўшилган бразилиялик ярим ҳимоячи жамоанинг яқашиб келаётган ўйинида майдонга тушиш эҳтимоли сўроқ остида қолмоқда. Бу ҳолат Лондон клуби мухлисларида мавсум бошидаёқ жиддий хавотир уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, бразилиялик футболчи ўтган якшанба куни Манчестер Сити устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонилган Суперкубок баҳсида Арсенал сафидаги дебютини ўтказган эди. Бироқ учрашув давомида жароҳат олган футболчининг дебют ўйини муддатидан олдин якунланган эди. Жума куни бўлиб ўтадиган Англия Премер-лигаси учрашуви олдидан матбуот анжуманида қатнашган Микел Артета 28 ёшли ярим ҳимоячининг ҳолати ҳақида тўхталиб ўтди.
Испаниялик мутахассис футболчининг тикланиш жараёни ижобий кечаётганини таъкидлаган бўлса-да, унинг иштироки борасида аниқ бир нарса дея олмаслигини билдирди. Артета матбуот анжуманида: "Кўрамиз, унинг аҳволи қандай бўлади. У яхши ривожланмоқда, аммо эртанги кунни кутамиз", дея изоҳ берди.
Етакчиларнинг қайтиши ва ҳимоядаги муаммоларГимараес атрофидаги ноаниқликларга қарамай, жамоа учун ижобий янгиликлар ҳам йўқ эмас. Хусусан, Букайо Сака ва Деклан Райснинг сафга қайтиши мураббийлар штабини қувонтирди. Англия терма жамоаси сафида ЖЧ-2026 да узоқроқ қатнашгани сабабли уларга қўшимча таътил берилган эди. Собҳа Реалтй машғулотлар базасига бошқаларга қараганда кечроқ келиб қўшилганига қарамай, Микел Артета уларнинг ўйинга тайёрлигини тасдиқлади.
Артета ўз баёнотида: "Ҳа, улар иштирок этишга тайёр", деб қисқача таъкидлади. Бу ҳолат марказдаги муаммоларни бироз юмшатади, айниқса Гимараес билан боғлиқ вазият фонида уларнинг қайтиши жамоага катта ёрдам беради. Райс ва Сака ўтган мавсумда Арсеналнинг икки ўн йиллик танаффусдан кейин Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўшга киритишида муҳим рол ўйнаган эди.
Трансфер бозоридаги фаоллик ва таркибни кучайтиришШунга қарамай, ҳимоя чизиғидаги жароҳатлар бош мураббий учун бош оғриғи бўлиб қолмоқда. Юрриен Тимбер ЖЧ олдидан олган тизза жароҳати сабабли ҳали ҳам сафдан чиққан ва у Виллиам Салиба билан биргаликда узоқ муддатли сафдан чиққан футболчилар рўйхатида қолмоқда. Тимбернинг тикланиш муддати ҳақида гапирар экан, Артета унинг ҳали гуруҳ машғулотларига қўшилмагани ва яна бир неча ҳафта талаб этилишини айтди.
Ҳимоя чизиғидаги кадрлар тақчиллиги клубни трансфер бозорида фаол ҳаракат қилишга мажбур қилмоқда. ОАВ хабарларига кўра, Арсенал Астон Вилла сафидан Эзри Консани трансфер қилиш бўйича 51 миллион фунт стерлинглик келишувга эришган. Микел Артета 1-сентябрь трансфер ойнаси ёпилишигача жамоани кучайтириш устида иш олиб борилаётганини ва бозорда жуда фаол эканликларини тан олди.
…