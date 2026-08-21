Арсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот берди

·1·Спорт
Арсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот берди
Қисқача

Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳатдан тикланиши ижобий кечаётганини айтди, бироқ унинг жума кунги учрашувда майдонга тушиши ҳали номаълум. 75 миллион фунт стерлинг эвазига Нюкаслдан келган 28 ёшли ярим ҳимоячи Манчестер Сити устидан 3:0 ҳисобидаги Суперкубок ғалабасида Арсенал сафида дебют қилган, аммо баҳсни жароҳат сабабли муддатидан олдин тарк этган. Букайо Сака ва Деклан Райс эса ўйинда иштирок этишга тайёр.

Англиянинг Арсенал клуби бош мураббийи Микел Артета ёзги трансфер ойнасидаги йирик харидлардан бири Бруно Гимараеснинг жисмоний ҳолати борасида хавотирли хабар берди. ixbt.com маълумотига кўра, Нюкасл сафидан 75 миллион фунт стерлинг эвазига келиб қўшилган бразилиялик ярим ҳимоячи жамоанинг яқашиб келаётган ўйинида майдонга тушиш эҳтимоли сўроқ остида қолмоқда. Бу ҳолат Лондон клуби мухлисларида мавсум бошидаёқ жиддий хавотир уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, бразилиялик футболчи ўтган якшанба куни Манчестер Сити устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонилган Суперкубок баҳсида Арсенал сафидаги дебютини ўтказган эди. Бироқ учрашув давомида жароҳат олган футболчининг дебют ўйини муддатидан олдин якунланган эди. Жума куни бўлиб ўтадиган Англия Премер-лигаси учрашуви олдидан матбуот анжуманида қатнашган Микел Артета 28 ёшли ярим ҳимоячининг ҳолати ҳақида тўхталиб ўтди.

Испаниялик мутахассис футболчининг тикланиш жараёни ижобий кечаётганини таъкидлаган бўлса-да, унинг иштироки борасида аниқ бир нарса дея олмаслигини билдирди. Артета матбуот анжуманида: "Кўрамиз, унинг аҳволи қандай бўлади. У яхши ривожланмоқда, аммо эртанги кунни кутамиз", дея изоҳ берди.

Етакчиларнинг қайтиши ва ҳимоядаги муаммолар

Гимараес атрофидаги ноаниқликларга қарамай, жамоа учун ижобий янгиликлар ҳам йўқ эмас. Хусусан, Букайо Сака ва Деклан Райснинг сафга қайтиши мураббийлар штабини қувонтирди. Англия терма жамоаси сафида ЖЧ-2026 да узоқроқ қатнашгани сабабли уларга қўшимча таътил берилган эди. Собҳа Реалтй машғулотлар базасига бошқаларга қараганда кечроқ келиб қўшилганига қарамай, Микел Артета уларнинг ўйинга тайёрлигини тасдиқлади.

Артета ўз баёнотида: "Ҳа, улар иштирок этишга тайёр", деб қисқача таъкидлади. Бу ҳолат марказдаги муаммоларни бироз юмшатади, айниқса Гимараес билан боғлиқ вазият фонида уларнинг қайтиши жамоага катта ёрдам беради. Райс ва Сака ўтган мавсумда Арсеналнинг икки ўн йиллик танаффусдан кейин Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўшга киритишида муҳим рол ўйнаган эди.

Трансфер бозоридаги фаоллик ва таркибни кучайтириш

Шунга қарамай, ҳимоя чизиғидаги жароҳатлар бош мураббий учун бош оғриғи бўлиб қолмоқда. Юрриен Тимбер ЖЧ олдидан олган тизза жароҳати сабабли ҳали ҳам сафдан чиққан ва у Виллиам Салиба билан биргаликда узоқ муддатли сафдан чиққан футболчилар рўйхатида қолмоқда. Тимбернинг тикланиш муддати ҳақида гапирар экан, Артета унинг ҳали гуруҳ машғулотларига қўшилмагани ва яна бир неча ҳафта талаб этилишини айтди.

Ҳимоя чизиғидаги кадрлар тақчиллиги клубни трансфер бозорида фаол ҳаракат қилишга мажбур қилмоқда. ОАВ хабарларига кўра, Арсенал Астон Вилла сафидан Эзри Консани трансфер қилиш бўйича 51 миллион фунт стерлинглик келишувга эришган. Микел Артета 1-сентябрь трансфер ойнаси ёпилишигача жамоани кучайтириш устида иш олиб борилаётганини ва бозорда жуда фаол эканликларини тан олди.

АрсеналМикел АртетаБруно ГуимараесAPЛТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Виктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаВиктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаБугун, 09:19Жулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаЖулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаБугун, 08:57Ўзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиЎзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиБугун, 08:56Алексей Батраков «Галатасарой»га ўтди: трансфер суммаси маълум бўлдиАлексей Батраков «Галатасарой»га ўтди: трансфер суммаси маълум бўлдиБугун, 08:51ESPN рейтинги: дунёдаги энг кучли яримҳимоячи ким?ESPN рейтинги: дунёдаги энг кучли яримҳимоячи ким?Бугун, 06:20Флик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайдиФлик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайдиБугун, 06:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)