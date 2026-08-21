Виктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқда
Арсенал ҳужумчиси Виктор Гёкерес Барселона сафига қўшилишни истамоқда ва унинг вакиллари трансфер ойнаси ёпилишидан олдин футболчининг хизматларини каталонияликларга ҳар куни таклиф қилмоқда. 28 ёшли швед ҳужумчиси Sporting CP сафидан 55 миллион фунт стерлинг эвазига Арсеналга ўтганига атиги бир йил бўлган. Барселона ҳужумчи изламоқда, клубнинг асосий нишони Лаутаро Мартинез бўлиб қолган, Хулиан Альварес трансфери эса Атлетико Мадрид томонидан рад этилган.
Англиянинг Арсенал клуби ҳужумчиси Виктор Гёкерес фаолиятини Испаниянинг Барселона жамоасида давом этиш истагида эканлиги ва каталонияликлар сафига қўшилиш учун ҳаракат қилаётгани маълум бўлди. Goal.com хабар беришича, трансфер ойнасининг ёпилиш палласида юзага келган бундай кескин бурилиш Лондон жамоаси бош мураббийи Микел Артета учун кутилмаган бош оғриққа айланиши мумкин, чунки жамоа Англия Премер-лигаси мусобақасидаги ўз ўрнини ҳимоя қилишга ҳозирлик кўраётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, 28 ёшли швед ҳужумчиси Sporting CP сафидан 55 миллион фунт стерлинг эвазига Эмиратес Стадиумга кўчиб келганидан атиги бир йил ўтиб, Каталония сари йўл олишга интилмоқда. Гарчи у ўзининг дебют мавсумида унумли ҳаракат қилган бўлса-да, Барселона клубининг жозибаси футболчининг режасини ўзгартириб юборган кўринади. Ҳозирда футболчининг вакиллари трансфер ойнаси якунланишига улгуриб қолиш учун бор имкониятни ишга солмоқда.
Барселона жамоасининг ҳужумчи изланишлари ва муаммоларКаталония клуби бош мураббийи Ханси Флик Роберт Левандовски эркин агент сифатида кетганидан ва Ферран Торрес Пари Сен-Жермен сафига ўтиб кетганидан кейин жамоа ҳужум чизиғида чуқурлик яратиш зарурлигини бир неча бор таъкидлаган эди. Ла Лига чемпионлари дастлаб Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альваресни ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилган эди, бироқ Атлетико бош директори Мигуел Ангель Гил Марин аргентиналик футболчининг трансферига қатъий равишда қарши чиқди ва битимни рад этди.
КОПE журналисти Виктор Наварро ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида каталонияликларнинг ҳужумчи қидириш жараёнидаги сўнгги янгиликларни бўлишди. Унга кўра, Лаутаро Мартинез клубнинг барча раҳбарлари маъқуллаган ҳолда асосий нишонга айланган. Шу билан бирга, Хулиан Альварес вариантининг ёпилиши фонида Виктор Гёкерес Барселона клубига ҳар куни ўз хизматларини таклиф қилаётгани маълум қилинди.
Микел Артета қарорлари ва келажакдаги имкониятларМикел Артета ўтган мавсумдаги ҳал қилувчи ўйинларда, жумладан Чемпионлар лигаси финалида марказий ҳужум позициясида кўпроқ Кай Хаверцга ишонч билдира бошлаганди. Ушбу тенденция янги мавсумда ҳам давом этиб, Хаверц Манчестер Сити устидан қозонилган Суперкубок ўйинини асосий таркибда бошлаган бўлса, Виктор Гёкерес майдонга фақатгина захирадан туширилди. Ўйин амалиётининг камайиб бораётгани ҳам футболчининг бошқа жамоага интилишига сабаб бўлаётган бўлиши мумкин.
Агар Арсенал раҳбарияти Гёкересни қўйиб юборишга қарор қилса, бу клуб учун катта ўзгариш бўлади. Футболчининг амалдаги шартномаси 2030 йилга қадар мўлжалланган бўлиб, бу Лондон клубига потенциал харидорлардан юқори трансфер суммасини талаб қилиш имконини беради. Айни пайтда молиявий ва логистика нуқтаи назаридан унинг трансфери Ханси Флик жамоаси учун қулайроқ ечим бўлиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқда.
…