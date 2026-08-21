Виктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқда

·1·Спорт
Виктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқда
Қисқача

Арсенал ҳужумчиси Виктор Гёкерес Барселона сафига қўшилишни истамоқда ва унинг вакиллари трансфер ойнаси ёпилишидан олдин футболчининг хизматларини каталонияликларга ҳар куни таклиф қилмоқда. 28 ёшли швед ҳужумчиси Sporting CP сафидан 55 миллион фунт стерлинг эвазига Арсеналга ўтганига атиги бир йил бўлган. Барселона ҳужумчи изламоқда, клубнинг асосий нишони Лаутаро Мартинез бўлиб қолган, Хулиан Альварес трансфери эса Атлетико Мадрид томонидан рад этилган.

Англиянинг Арсенал клуби ҳужумчиси Виктор Гёкерес фаолиятини Испаниянинг Барселона жамоасида давом этиш истагида эканлиги ва каталонияликлар сафига қўшилиш учун ҳаракат қилаётгани маълум бўлди. Goal.com хабар беришича, трансфер ойнасининг ёпилиш палласида юзага келган бундай кескин бурилиш Лондон жамоаси бош мураббийи Микел Артета учун кутилмаган бош оғриққа айланиши мумкин, чунки жамоа Англия Премер-лигаси мусобақасидаги ўз ўрнини ҳимоя қилишга ҳозирлик кўраётган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, 28 ёшли швед ҳужумчиси Sporting CP сафидан 55 миллион фунт стерлинг эвазига Эмиратес Стадиумга кўчиб келганидан атиги бир йил ўтиб, Каталония сари йўл олишга интилмоқда. Гарчи у ўзининг дебют мавсумида унумли ҳаракат қилган бўлса-да, Барселона клубининг жозибаси футболчининг режасини ўзгартириб юборган кўринади. Ҳозирда футболчининг вакиллари трансфер ойнаси якунланишига улгуриб қолиш учун бор имкониятни ишга солмоқда.

Барселона жамоасининг ҳужумчи изланишлари ва муаммолар

Каталония клуби бош мураббийи Ханси Флик Роберт Левандовски эркин агент сифатида кетганидан ва Ферран Торрес Пари Сен-Жермен сафига ўтиб кетганидан кейин жамоа ҳужум чизиғида чуқурлик яратиш зарурлигини бир неча бор таъкидлаган эди. Ла Лига чемпионлари дастлаб Атлетико Мадрид ҳужумчиси Хулиан Альваресни ўз сафига қўшиб олишни мақсад қилган эди, бироқ Атлетико бош директори Мигуел Ангель Гил Марин аргентиналик футболчининг трансферига қатъий равишда қарши чиқди ва битимни рад этди.

КОПE журналисти Виктор Наварро ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида каталонияликларнинг ҳужумчи қидириш жараёнидаги сўнгги янгиликларни бўлишди. Унга кўра, Лаутаро Мартинез клубнинг барча раҳбарлари маъқуллаган ҳолда асосий нишонга айланган. Шу билан бирга, Хулиан Альварес вариантининг ёпилиши фонида Виктор Гёкерес Барселона клубига ҳар куни ўз хизматларини таклиф қилаётгани маълум қилинди.

Микел Артета қарорлари ва келажакдаги имкониятлар

Микел Артета ўтган мавсумдаги ҳал қилувчи ўйинларда, жумладан Чемпионлар лигаси финалида марказий ҳужум позициясида кўпроқ Кай Хаверцга ишонч билдира бошлаганди. Ушбу тенденция янги мавсумда ҳам давом этиб, Хаверц Манчестер Сити устидан қозонилган Суперкубок ўйинини асосий таркибда бошлаган бўлса, Виктор Гёкерес майдонга фақатгина захирадан туширилди. Ўйин амалиётининг камайиб бораётгани ҳам футболчининг бошқа жамоага интилишига сабаб бўлаётган бўлиши мумкин.

Агар Арсенал раҳбарияти Гёкересни қўйиб юборишга қарор қилса, бу клуб учун катта ўзгариш бўлади. Футболчининг амалдаги шартномаси 2030 йилга қадар мўлжалланган бўлиб, бу Лондон клубига потенциал харидорлардан юқори трансфер суммасини талаб қилиш имконини беради. Айни пайтда молиявий ва логистика нуқтаи назаридан унинг трансфери Ханси Флик жамоаси учун қулайроқ ечим бўлиши мумкинлиги муҳокама қилинмоқда.

Виктор ГёкересБарселонаАрсеналМикел АртетаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот бердиАрсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот бердиБугун, 09:11Жулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаЖулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаБугун, 08:57Ўзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиЎзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиБугун, 08:56Алексей Батраков «Галатасарой»га ўтди: трансфер суммаси маълум бўлдиАлексей Батраков «Галатасарой»га ўтди: трансфер суммаси маълум бўлдиБугун, 08:51ESPN рейтинги: дунёдаги энг кучли яримҳимоячи ким?ESPN рейтинги: дунёдаги энг кучли яримҳимоячи ким?Бугун, 06:20Флик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайдиФлик янги ҳужумчини кутмоқда: «Барселона»да трансфер интригаси кучайдиБугун, 06:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)