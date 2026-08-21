Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларига қаттиқ огоҳлантириш берди
Мадриднинг Реал клуби бош мураббийи Жозе Моуринью Испания чемпионатининг иккинчи тури доирасида сафарда Эспанёлга қарши кечадиган баҳс олдидан ўтказилган матбуот анжуманида жамоанинг тайёргарлиги ҳамда футболчиларга қатъий хабарлар йўллади. Янги мавсумдаги илк расмий сафар ўйинига тайёргарлик кўраётган қироллик клуби устози жамоа юлдузлари, жумладан Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе ва Жуд Беллингем каби етакчиларга ўзининг кескин фикрларини билдириб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Реал Мадриднинг Ла Лига биринчи туридаги Реал Соседадга қарши ўйини 2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этган футболчиларга қўшимча дам бериш мақсадида истисно тариқасида кейинга қолдирилган эди. Шу боис, Мадрид жамоаси янги мавсумдаги илк расмий учрашувини айнан Каталонияда ўтказади. Мезбонлар эса ўз уйида рақибни қабул қилишдан аввал Левант устидан йирик 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида ўзига ишонган ҳолда кайфиятни кўтариб олган эди.
Эспанёл рақобатбардош жамоаМоуриньюнинг таъкидлашича, бўлажак рақиб Эспанёл жиддий қаршилик кўрсатишга қодир ва улар яхши шаклланган жамоавий ўйинга эга. Бир мураббий қўл остида узоқ вақтдан бери тўп суриб келаётган каталонияликлар ўзига хос динамика ва тактик механизмларни шакллантирган. Мутахассис рақибнинг Левантга қарши биринчи ўйинини юқори баҳолаб, улар ўз мухлислари қаршисида катта иштиёқ билан ҳаракат қилишини алоҳида қайд этди.
Шунингдек, португалиялик мутахассис мавсумолди тайёргарлик жараёнларининг ўзига хос мураккабликларига тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчиларнинг жисмоний ҳолати бир хил эмаслиги қийинчилик туғдирган. Айрим ўйинчилар 36 та машғулот ва 6 тача ўйин ўтказган бўлса, бошқалари камроқ вақт давомида майдонда бўлган. Шунга қарамай, мураббийлар штаби ҳар бир гуруҳ учун алоҳида машғулотлар режасини тузиб чиқишга муваффақ бўлган.
Матбуот анжуманида журналистларнинг саволларига жавоб бераркан, Жозе Моуринью ўртоқлик учрашувларидан чарчаганини ва расмий ўйинларни соғинганини яширмади. Агар имконият бўлганида яна бир ҳафта тайёргарлик кўришни истаган бўлишини тан олган мураббий, жамоанинг жорий ҳолатидан мамнунлигини билдирди ва олдинда қийин синовлар турганини қўшимча қилди.
…