Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларига қаттиқ огоҳлантириш берди

·15·Спорт
Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларига қаттиқ огоҳлантириш берди

Мадриднинг Реал клуби бош мураббийи Жозе Моуринью Испания чемпионатининг иккинчи тури доирасида сафарда Эспанёлга қарши кечадиган баҳс олдидан ўтказилган матбуот анжуманида жамоанинг тайёргарлиги ҳамда футболчиларга қатъий хабарлар йўллади. Янги мавсумдаги илк расмий сафар ўйинига тайёргарлик кўраётган қироллик клуби устози жамоа юлдузлари, жумладан Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе ва Жуд Беллингем каби етакчиларга ўзининг кескин фикрларини билдириб ўтди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Реал Мадриднинг Ла Лига биринчи туридаги Реал Соседадга қарши ўйини 2026 йилги Жаҳон чемпионатида иштирок этган футболчиларга қўшимча дам бериш мақсадида истисно тариқасида кейинга қолдирилган эди. Шу боис, Мадрид жамоаси янги мавсумдаги илк расмий учрашувини айнан Каталонияда ўтказади. Мезбонлар эса ўз уйида рақибни қабул қилишдан аввал Левант устидан йирик 3:0 ҳисобида ғалаба қозониб, турнир жадвалида ўзига ишонган ҳолда кайфиятни кўтариб олган эди.

Эспанёл рақобатбардош жамоа

Моуриньюнинг таъкидлашича, бўлажак рақиб Эспанёл жиддий қаршилик кўрсатишга қодир ва улар яхши шаклланган жамоавий ўйинга эга. Бир мураббий қўл остида узоқ вақтдан бери тўп суриб келаётган каталонияликлар ўзига хос динамика ва тактик механизмларни шакллантирган. Мутахассис рақибнинг Левантга қарши биринчи ўйинини юқори баҳолаб, улар ўз мухлислари қаршисида катта иштиёқ билан ҳаракат қилишини алоҳида қайд этди.

Шунингдек, португалиялик мутахассис мавсумолди тайёргарлик жараёнларининг ўзига хос мураккабликларига тўхталиб ўтди. Унинг сўзларига кўра, футболчиларнинг жисмоний ҳолати бир хил эмаслиги қийинчилик туғдирган. Айрим ўйинчилар 36 та машғулот ва 6 тача ўйин ўтказган бўлса, бошқалари камроқ вақт давомида майдонда бўлган. Шунга қарамай, мураббийлар штаби ҳар бир гуруҳ учун алоҳида машғулотлар режасини тузиб чиқишга муваффақ бўлган.

Матбуот анжуманида журналистларнинг саволларига жавоб бераркан, Жозе Моуринью ўртоқлик учрашувларидан чарчаганини ва расмий ўйинларни соғинганини яширмади. Агар имконият бўлганида яна бир ҳафта тайёргарлик кўришни истаган бўлишини тан олган мураббий, жамоанинг жорий ҳолатидан мамнунлигини билдирди ва олдинда қийин синовлар турганини қўшимча қилди.

Жозе МоуриньюРеал МадридЭспанёлЛа ЛигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоққдаБугун, 14:17Астон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаАстон Вилла Эзри Консанинг ўрнига Тосин Адарабиоёни мўлжалламоқдаБугун, 14:13Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни бошладиТоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни бошладиБугун, 13:54Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?Лаутаро Мартинес ва Барселона ўртасида келишув борми?Бугун, 13:19Фабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакФабио Капелло: Интерда рақиблар йўқ, Милан ва Ювентус асосий эътиборни Европа лигасига қаратиши керакБугун, 13:00Тоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайдиТоттенхем Савинё трансфери учун Манчестер Ситига 85 миллион фунт тўлайдиБугун, 13:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)