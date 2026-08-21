Кристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этди
Англия Премер-лигасининг етакчи жамоаларидан бири бўлган Манчестер Сити ўз ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш йўлида кескин қадамлар ташламоқда. Goal.com хабар беришича, “шаҳарликлар” жамоанинг таянч зонаси учун асосий номзод сифатида Адам Уортонни кўриб чиққан ва Кристал Пелас клубига расмий сўров юборган. Бироқ Лондон клуби раҳбарияти мазкур таклифни қатъиян рад этиб, ўз етакчисини сотиш ниятида эмаслигини очиқ-ойдин маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Манчестер Сити ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини сезиларли даражада янгилашга киришган. Хусусан, жамоанинг асосий таянч ярим ҳимоячиси Родри 65,4 миллион фунт стерлинг эвазига Барселона сафига ўтиб кетгач, бош мураббий ва клуб раҳбарияти бу йўқотишнинг ўрнини тўлдириш чораларини кўрмоқда. Шунингдек, мазкур трансферлар даврида жамоага Элиот Андерсон келиб қўшилгани, шу билан бирга Нейтан Аке, Джеймс Траффорд ҳамда Тижжани Рейндерс борасидаги ўзгаришлар ҳам амалга оширилгани эътиборга молик.
Адам Уортон атрофидаги вазият22 ёшли ярим ҳимоячи Адам Уортон ўтган қисқа вақт ичида Англия футболининг энг порлоқ юлдузларидан бирига айланди. 2024-йилда Блаккбурн Роверс сафидан 22,5 миллион фунт стерлинг эвазига Селхурст Паркга кўчиб ўтган футболчи клуб билан 2029-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган эди. Унинг лондонликлар сафидаги барқарор ва ишонган ўйини нафақат мамлакатимиз, балки Европанинг етакчи гранд клублари эътиборини ҳам ўзига тортмоқда.
Уортоннинг карьерасидаги ўсиш суръати жуда юқори бўлиб, у аллақачон Англия миллий терма жамоаси сафида тўртта ўйин ўтказишга улгурди. Шу билан бирга, унинг жамоага қўшган ҳиссаси туфайли Кристал Пелас сўнгги мавсумларда катта муваффақиятларга эришди. Хусусан, жамоа 2024–2025-йилги мавсумда Англия кубогини қўлга киритган бўлса, 2025–2026-йилги мавсумда UEFA Конференциялар лигасида зафар қучди.
Бош мураббийнинг қатъий позициясиКристал Пелас жамоасининг янги бош мураббийи Пьер Саж матбуот анжуманида футболчининг келажаги ҳақида тўхталиб, унинг сотилмаслигини кескин таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, ёш иқтидор эгаси келгусида Европанинг исталган топ-клубида ўйнашга қодир, бироқ ҳозирча унинг ривожланиши учун Лондон клубида яна бир мавсум қолиши энг тўғри қарор бўлади.
“Ҳозир бунинг вақти эмас,” деди Пьер Саж журналистларга берган интервюсида. “Ўйлашимча, у бу ерда ёки Европанинг бошқа бирор йирик клубида ўйнай олади. Лекин биз билан, янги динамик муҳитда яна бир йил қолиши унинг фойдасига ишлайди. Бизга у сувсиз ҳаводек керак, шу боисдан ҳам у биз билан қолади деб ўйлайман.” Шу тариқа, Кристал Пелас раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўз етакчисини сақлаб қолишга қатъий аҳд қилганини кўрсатди.
…