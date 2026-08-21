Кристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этди

·0·Спорт
Кристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этди

Англия Премер-лигасининг етакчи жамоаларидан бири бўлган Манчестер Сити ўз ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш йўлида кескин қадамлар ташламоқда. Goal.com хабар беришича, “шаҳарликлар” жамоанинг таянч зонаси учун асосий номзод сифатида Адам Уортонни кўриб чиққан ва Кристал Пелас клубига расмий сўров юборган. Бироқ Лондон клуби раҳбарияти мазкур таклифни қатъиян рад этиб, ўз етакчисини сотиш ниятида эмаслигини очиқ-ойдин маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Манчестер Сити ёзги трансфер ойнасида ўз таркибини сезиларли даражада янгилашга киришган. Хусусан, жамоанинг асосий таянч ярим ҳимоячиси Родри 65,4 миллион фунт стерлинг эвазига Барселона сафига ўтиб кетгач, бош мураббий ва клуб раҳбарияти бу йўқотишнинг ўрнини тўлдириш чораларини кўрмоқда. Шунингдек, мазкур трансферлар даврида жамоага Элиот Андерсон келиб қўшилгани, шу билан бирга Нейтан Аке, Джеймс Траффорд ҳамда Тижжани Рейндерс борасидаги ўзгаришлар ҳам амалга оширилгани эътиборга молик.

Адам Уортон атрофидаги вазият

22 ёшли ярим ҳимоячи Адам Уортон ўтган қисқа вақт ичида Англия футболининг энг порлоқ юлдузларидан бирига айланди. 2024-йилда Блаккбурн Роверс сафидан 22,5 миллион фунт стерлинг эвазига Селхурст Паркга кўчиб ўтган футболчи клуб билан 2029-йилгача мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолаган эди. Унинг лондонликлар сафидаги барқарор ва ишонган ўйини нафақат мамлакатимиз, балки Европанинг етакчи гранд клублари эътиборини ҳам ўзига тортмоқда.

Уортоннинг карьерасидаги ўсиш суръати жуда юқори бўлиб, у аллақачон Англия миллий терма жамоаси сафида тўртта ўйин ўтказишга улгурди. Шу билан бирга, унинг жамоага қўшган ҳиссаси туфайли Кристал Пелас сўнгги мавсумларда катта муваффақиятларга эришди. Хусусан, жамоа 2024–2025-йилги мавсумда Англия кубогини қўлга киритган бўлса, 2025–2026-йилги мавсумда UEFA Конференциялар лигасида зафар қучди.

Бош мураббийнинг қатъий позицияси

Кристал Пелас жамоасининг янги бош мураббийи Пьер Саж матбуот анжуманида футболчининг келажаги ҳақида тўхталиб, унинг сотилмаслигини кескин таъкидлади. Мураббийнинг фикрича, ёш иқтидор эгаси келгусида Европанинг исталган топ-клубида ўйнашга қодир, бироқ ҳозирча унинг ривожланиши учун Лондон клубида яна бир мавсум қолиши энг тўғри қарор бўлади.

“Ҳозир бунинг вақти эмас,” деди Пьер Саж журналистларга берган интервюсида. “Ўйлашимча, у бу ерда ёки Европанинг бошқа бирор йирик клубида ўйнай олади. Лекин биз билан, янги динамик муҳитда яна бир йил қолиши унинг фойдасига ишлайди. Бизга у сувсиз ҳаводек керак, шу боисдан ҳам у биз билан қолади деб ўйлайман.” Шу тариқа, Кристал Пелас раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўз етакчисини сақлаб қолишга қатъий аҳд қилганини кўрсатди.

Адам УортонКристал ПеласМанчестер СитиПьер СажПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Жулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиЖулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиБугун, 15:38Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 15:33Жозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш бердиЖозе Моуринью Реал Мадрид юлдузларига қатъий огоҳлантириш бердиБугун, 15:16Маттиа Периннинг Палермо жамоасига ўтишидаги тўсиқлар бартараф этилдиМаттиа Периннинг Палермо жамоасига ўтишидаги тўсиқлар бартараф этилдиБугун, 15:15Тоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиТоттенхем Омар Мармоуш трансфери бўйича музокараларни фаоллаштирдиБугун, 14:58Жозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиЖозе Моуринью Ламин Ямални Реал Мадридга нима учун олиб келмаслигини айтдиБугун, 14:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)