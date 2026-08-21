Энг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуриньо Винисиуснинг янги шартномаси ҳақида
Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо жамоанинг асосий юлдузларидан бири — бразилиялик қанот ҳужумчиси Винисиус Жуниорнинг клуб билан янги шартнома имзолаганига ўз муносабатини билдирди. Испаниянинг нуфузли Diario AS нашрига интервью берган португалиялик мутахассис футболчининг қарори у учун кутилмаган ҳолат бўлмаганини ва «Қироллик клуби» фалсафасига тўлиқ мос келишини таъкидлади.
«Менда фақат бир савол бор эди»: Моуриньонинг баёноти
Жозе Моуриньо Винисиуснинг шартнома узайтириш жараёни ва унинг жамоадаги ўрни ҳақида тўхталиб, қуйидаги фикрларни билдирди:
"Бу мен учун ҳеч қандай кутилмаган янгилик бўлгани йўқ. Менга вазият ҳақида маълум қилишганида, ягона саволим шундай бўлганди: «У қолишни истайдими ёки йўқ?». Менга унинг қолмоқчи эканини айтишди, шу боис мутлақо хотиржам эдим. У дунёнинг топ-10 энг кучли футболчилари қаторига кирадими ёки йўқми, бунга алоҳида баҳо беришни истамайман. Лекин у энг яхшилардан бири эканлиги аниқ, энг яхшилар эса доимо «Реал»да тўп суриши керак.", — деди Жозе Моуриньо.
Винисиус Жуниорнинг «Реал»даги ҳолати ва кўрсаткичлари
Кўрсаткич
Ҳолат ва тафсилотлар
Футболчи
Винисиус Жуниор (26 ёш, Бразилия)
Жамоадаги роли
Асосий қанот ҳужумчиси ва етакчи юлдуз
Ўтган мавсумдаги ўйинлари
Барча мусобақаларда 53 та учрашув
Сермаҳсуллик
22 та гол ва 14 та голли узатма (жами 36 та самарали ҳаракат)
Бош мураббий позицияси
Унинг қолишини тўлиқ қўллаб-қувватлади ва хотиржамлик билдирди
Мадриддаги янги давр ва барқарорлик
Ўтган мавсумда 53 та учрашувда майдонга тушиб, 22 та гол ва 14 та ассист қайд этган 26 ёшли Винисиус Мадрид ҳужум чизиғининг ажралмас бўлагига айланиб улгурган. Моуриньо қўл остида янги мавсумга киришаётган «Реал» ўз етакчиси билан битимни узайтириш орқали таркиб барқарорлигини мустаҳкамлаб олди.
Сизнингча, Жозе Моуриньо бошчилигидаги янги тизимда Винисиус Жуниор ўз сермаҳсуллигини янада ошириб, «Олтин тўп» учун асосий даъвогарга айлана оладими?
Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Реал Мадрид» мухлисларига ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!
…