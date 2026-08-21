Энг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуриньо Винисиуснинг янги шартномаси ҳақида

·1·Спорт
Энг яхшилар «Реал»да ўйнаши керак: Моуриньо Винисиуснинг янги шартномаси ҳақида

Мадриднинг «Реал» клуби бош мураббийи Жозе Моуриньо жамоанинг асосий юлдузларидан бири — бразилиялик қанот ҳужумчиси Винисиус Жуниорнинг клуб билан янги шартнома имзолаганига ўз муносабатини билдирди. Испаниянинг нуфузли Diario AS нашрига интервью берган португалиялик мутахассис футболчининг қарори у учун кутилмаган ҳолат бўлмаганини ва «Қироллик клуби» фалсафасига тўлиқ мос келишини таъкидлади.

«Менда фақат бир савол бор эди»: Моуриньонинг баёноти

Жозе Моуриньо Винисиуснинг шартнома узайтириш жараёни ва унинг жамоадаги ўрни ҳақида тўхталиб, қуйидаги фикрларни билдирди:

"Бу мен учун ҳеч қандай кутилмаган янгилик бўлгани йўқ. Менга вазият ҳақида маълум қилишганида, ягона саволим шундай бўлганди: «У қолишни истайдими ёки йўқ?». Менга унинг қолмоқчи эканини айтишди, шу боис мутлақо хотиржам эдим. У дунёнинг топ-10 энг кучли футболчилари қаторига кирадими ёки йўқми, бунга алоҳида баҳо беришни истамайман. Лекин у энг яхшилардан бири эканлиги аниқ, энг яхшилар эса доимо «Реал»да тўп суриши керак.", — деди Жозе Моуриньо.

Винисиус Жуниорнинг «Реал»даги ҳолати ва кўрсаткичлари

Кўрсаткич

Ҳолат ва тафсилотлар

Футболчи

Винисиус Жуниор (26 ёш, Бразилия)

Жамоадаги роли

Асосий қанот ҳужумчиси ва етакчи юлдуз

Ўтган мавсумдаги ўйинлари

Барча мусобақаларда 53 та учрашув

Сермаҳсуллик

22 та гол ва 14 та голли узатма (жами 36 та самарали ҳаракат)

Бош мураббий позицияси

Унинг қолишини тўлиқ қўллаб-қувватлади ва хотиржамлик билдирди

Мадриддаги янги давр ва барқарорлик

Ўтган мавсумда 53 та учрашувда майдонга тушиб, 22 та гол ва 14 та ассист қайд этган 26 ёшли Винисиус Мадрид ҳужум чизиғининг ажралмас бўлагига айланиб улгурган. Моуриньо қўл остида янги мавсумга киришаётган «Реал» ўз етакчиси билан битимни узайтириш орқали таркиб барқарорлигини мустаҳкамлаб олди.

Сизнингча, Жозе Моуриньо бошчилигидаги янги тизимда Винисиус Жуниор ўз сермаҳсуллигини янада ошириб, «Олтин тўп» учун асосий даъвогарга айлана оладими?

Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Реал Мадрид» мухлисларига ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Компани «Боруссия»га қарши Германия Суперкубоги олдидан нималар деди?Компани «Боруссия»га қарши Германия Суперкубоги олдидан нималар деди?Бугун, 17:49Тошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлариТошкентда жаҳон афсоналари: Футзал бўйича Ўзбекистон Суперкубоги тафсилотлариБугун, 17:42Челси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайдиЧелси ҳужумчиси Жоау Педро билан янги узоқ муддатли шартнома имзолайдиБугун, 17:34Кристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этдиКристал Пелас Манчестер Ситининг таклифини рад этдиБугун, 15:57Жулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиЖулиан Алвареснинг Барселонага ўтиш истаги Атлетико мухлисларини ғазаблантирдиБугун, 15:38Ювентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаЮвентус дарвозабонлар чизиғида катта ўзгаришларга ҳозирлик кўрмоқдаБугун, 15:33
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)