Huawei Мате 90 Pro учун янги Руийинг Z10 камераси тақдим этилди
Huawei компанияси мобил суратга олиш технологияларида навбатдаги муҳим қадамни ташлаб, янги флагман қурилмалар қатори билан бирга ноёб ташқи модулли камерани намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, тақдимот давомида компания раҳбари Юй Чендун янги Руийинг Z10 ташқи камераси анъанавий ДСЛР (кўзгули) фотоаппаратларининг бир нечта объективини тўлақонли алмаштира олишини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги қурилма оддий телеконвертернинг вазифасидан анча кенгроқ бўлиб, у ўзининг мустақил датчигига эга бўлган ва смартфонга уланиб ишлайдиган мукаммал суратга олиш воситасидир. Юй Чендуннинг таъкидлашича, у шахсий фойдаланиш учун харид қилган кўзгули фотоаппарат тўртта алоҳида объективни талаб қилгани ҳолда, эндиликда Huawei Руийинг Z10 буларнинг барчасини ягона корпусда уддалай олади.
Модулли камеранинг техник имкониятлариРуийинг Z10 флагман смартфонларнинг имкониятларини профессионал даражага олиб чиқишга мўлжалланган бўлиб, у Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион ҳамда Мате 90 RS моделларига тўлиқ мос келади. Ушбу модул мобил қурилманинг ўз ички камераларидан ташқарига чиқиб, профессионал даражадаги оптик натижаларни тақдим этишга қодир.
Мазкур қурилма 50 мегапикселлик РЙЙБ-сенсор ва эквивалент фокус масофаси 24–240 миллиметрни ташкил этувчи оптика билан жиҳозланган. Объективнинг диафрагма оралиғи F2.0 дан F4.5 гача ўзгариб туради. Оптик тизимнинг мураккаб тузилиши олтита гуруҳга жамланган 19 та линзадан иборат бўлиб, уларга учта ўта паст дисперсияли ҳамда бешта паст дисперсияли линзалар киради.
Оптик зоом ва келажакдаги истиқболларРуийинг Z10 қурилмасининг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг 1 дан 10 карралигача бўлган узлуксиз оптик яқинлаштириш (зоом) имкониятидир. Ички датчик ўлчами 1 дюймни ташкил этиши суратга олиш жараёнида юқори сифат ва тиниқликни таъминлайди.
Ҳозирги кунда янги тақдим этилган Huawei Мате 90 серияли смартфонлари билан биргаликда мазкур модулли камера ҳам Хитой бозорида сотувга чиқарилди. Мазкур ишланма мобил фототехника ихлосмандларига оғир ва қиммат профессионал жиҳозларсиз юқори сифатли контент яратиш имконини тақдим этади.
Изоҳлар 0
…