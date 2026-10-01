Huawei Мате 90 Pro учун янги Руийинг Z10 камераси тақдим этилди

·0·Техно
Huawei Мате 90 Pro учун янги Руийинг Z10 камераси тақдим этилди

Huawei компанияси мобил суратга олиш технологияларида навбатдаги муҳим қадамни ташлаб, янги флагман қурилмалар қатори билан бирга ноёб ташқи модулли камерани намойиш этди. ixbt.com маълумотига кўра, тақдимот давомида компания раҳбари Юй Чендун янги Руийинг Z10 ташқи камераси анъанавий ДСЛР (кўзгули) фотоаппаратларининг бир нечта объективини тўлақонли алмаштира олишини маълум қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги қурилма оддий телеконвертернинг вазифасидан анча кенгроқ бўлиб, у ўзининг мустақил датчигига эга бўлган ва смартфонга уланиб ишлайдиган мукаммал суратга олиш воситасидир. Юй Чендуннинг таъкидлашича, у шахсий фойдаланиш учун харид қилган кўзгули фотоаппарат тўртта алоҳида объективни талаб қилгани ҳолда, эндиликда Huawei Руийинг Z10 буларнинг барчасини ягона корпусда уддалай олади.

Модулли камеранинг техник имкониятлари

Руийинг Z10 флагман смартфонларнинг имкониятларини профессионал даражага олиб чиқишга мўлжалланган бўлиб, у Мате 90 Pro Max Коллекторъс Эдитион ҳамда Мате 90 RS моделларига тўлиқ мос келади. Ушбу модул мобил қурилманинг ўз ички камераларидан ташқарига чиқиб, профессионал даражадаги оптик натижаларни тақдим этишга қодир.

Мазкур қурилма 50 мегапикселлик РЙЙБ-сенсор ва эквивалент фокус масофаси 24–240 миллиметрни ташкил этувчи оптика билан жиҳозланган. Объективнинг диафрагма оралиғи F2.0 дан F4.5 гача ўзгариб туради. Оптик тизимнинг мураккаб тузилиши олтита гуруҳга жамланган 19 та линзадан иборат бўлиб, уларга учта ўта паст дисперсияли ҳамда бешта паст дисперсияли линзалар киради.

Оптик зоом ва келажакдаги истиқболлар

Руийинг Z10 қурилмасининг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу унинг 1 дан 10 карралигача бўлган узлуксиз оптик яқинлаштириш (зоом) имкониятидир. Ички датчик ўлчами 1 дюймни ташкил этиши суратга олиш жараёнида юқори сифат ва тиниқликни таъминлайди.

Ҳозирги кунда янги тақдим этилган Huawei Мате 90 серияли смартфонлари билан биргаликда мазкур модулли камера ҳам Хитой бозорида сотувга чиқарилди. Мазкур ишланма мобил фототехника ихлосмандларига оғир ва қиммат профессионал жиҳозларсиз юқори сифатли контент яратиш имконини тақдим этади.

HuaweiРуийинг Z10Мате 90 ProСмартфон камерасиТехнологиялар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Huawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўладиHuawei Мате 90 ўзига хос суратга олиш модулига эга бўлади29 сентябр 13:30OpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олдиOpenAI Гласс Имагинг компаниясини 300 миллион долларга сотиб олди15 сентябр 01:55Huawei Мате 90 Pro Max флагмани расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани расмий тақдимотдан олдин намойиш этилдиКеча 18:28Huawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли ташқи камера синовдан ўтказилдиHuawei Мате 90 Pro Max учун 1 дюймли ташқи камера синовдан ўтказилди29 сентябр 15:54Huawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилиндиHuawei Мате 90 RS Ултимате Десигн смартфонининг илк рендерлари эълон қилинди27 сентябр 00:23Huawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқадиHuawei Мате 90 Pro Max флагмани ташқи 1-дюймли камера модули билан чиқади25 сентябр 13:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
Ер юзида кислород қачон тугаши ҳисобланди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
iPhone 18 Pro ва Pro Max нархлари маълум бўлди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Ўзбекистонда iPhone 18 нархлари яна ўзгарди
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
Хитой балиққа ўхшайдиган робот яратди: сув остида янги давр бошланиши мумкин (видео)
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
iPhone 18 Pro Max тирналиб келгани ҳақидаги хабарлар тармоқларда муҳокамаларга сабаб бўлмоқда
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Ўзбекистон илк "камикадзе" дронини тақдим этди: Ҳарбий кўргазмада катта шов-шув...
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди