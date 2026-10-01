Фелипе Мело Манчестер Ситиъдан Клублар ўртасидаги ЖЧ совринини талаб қилди

·4·Спорт
Фелипе Мело Манчестер Ситиъдан Клублар ўртасидаги ЖЧ совринини талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Фелипе Мело, Флуминенсеънинг собиқ ярим ҳимоячиси, Манчестер Сити молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилганидан сўнг, 2023-йилги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати кубогини ўзларига топширишни ҳазиломуз тарзда талаб қилди.
  • Унинг фикрича, инглиз клуби барча совринлардан маҳрум этилиши керак ва унга ушбу кубокни бериш лозим.

Бразилиянинг Флуминенсе жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Фелипе Мело Манчестер Сити молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилганидан сўнг, 2023-йилги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати кубогини ўзларига топширишни ҳазиломуз тарзда талаб қилди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Буенос-Айресдаги Оле Суммит 2026 тадбирида нутқ сўзлаган тажрибали футболчи Саудия Арабистонида бўлиб ўтган финал баҳсида Манчестер Ситиъдан учралган йирик 0:4 ҳисобидаги мағлубиятни эсга олди. Ўшанда инглиз клуби ҳал қилувчи ўйинда бразилияликлардан устун келиб, кубокни қўлга киритганди.

Молиявий қоидабузарликлар ва эҳтимолий санкциялар

Мустақил комиссия қарорига кўра, Манчестер Сити Премер-лиганинг молиявий қоидаларини жиддий равишда бузганликда айбдор деб топилди. 2009–2018-йиллар оралиғидаги молия ҳисоботларини сохталаштириш бўйича олиб борилган узоқ йиллик текширувлар клуб келажагини хавф остига қўйди.

Англия гранди эндиликда қаттиқ жарималар, очколар олиб ташланиши ёки мавжуд совринларнинг бекор қилиниши каби расмий санкцияларни кутмоқда. Ушбу жараён халқаро мусобақаларда қўлга киритилган ғалабаларга ҳам таъсир қилиши мумкинлиги футбол жамоатчилигида муҳокама қилинмоқда.

Мелўнинг Рио-де-Жанейродаги режаси

Аргентинанинг Оле нашри келтирган иқтибосларга кўра, Фелипе Мело ижтимоий тармоқлардаги чиқишида бу вазиятдан ўзига хос тарзда фойдаланишга уринган. У инглиз клуби барча совринлардан маҳрум этилиши кераклигини таъкидлаган.

«Манчестер Сити ҳамма нарсадан айрилиши керак. Менга Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатини беринг! Мен кубокни олиб, Рио кўчалари бўйлаб — Копакабана ва Барра-да-Тижука бўйлаб машинада сайр қиламан. Биз жаҳон чемпиониз! Уларни барча совринлардан маҳрум қилинг», — деган собиқ футболчи ҳазил аралаш.

Бразилия жамоатчилиги учун бу каби баёнотлар Европа футболидаги молиявий гегемонликка қарши кичик бир тасалли бўлиб хизмат қилмоқда. Маълумот ўрнида, Европа клублари 2012-йилдан бери ушбу глобал турнирда мутлақ устунликни сақлаб келмоқда.

Фелипе МелоМанчестер СитйФлуминенсеКлублар ўртасидаги ЖЧФутбол янгиликлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Жаҳонгир Турсунов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Давид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилдиДавид Бернстеин Манчестер Сити клубини Премер-лигадан четлатишни талаб қилди29 сентябр 23:12Лиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтдиЛиам Галлагҳер Манчестер Сити иши бўйича махфий маълумотга эга эканини айтди28 сентябр 11:57Эрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташландиЭрлинг Холанд Манчестер Сити атрофидаги молиявий можаро сабаб матбуот анжуманидан олиб ташланди26 сентябр 01:10Эрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтадиЭрлинг Холанднинг ноёб инстинкти: Норвегия устози ҳужумчини мақтади25 сентябр 13:15Энсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатдиЭнсо Фернандес Манчестер Сити сафидаги дебютида ёрқин ўйин кўрсатди5 сентябр 22:59Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?Эрлинг Холандни тўхтатиш йўли борми?13 август 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди