Фелипе Мело Манчестер Ситиъдан Клублар ўртасидаги ЖЧ совринини талаб қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Фелипе Мело, Флуминенсеънинг собиқ ярим ҳимоячиси, Манчестер Сити молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилганидан сўнг, 2023-йилги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати кубогини ўзларига топширишни ҳазиломуз тарзда талаб қилди.
- Унинг фикрича, инглиз клуби барча совринлардан маҳрум этилиши керак ва унга ушбу кубокни бериш лозим.
Бразилиянинг Флуминенсе жамоасининг собиқ ярим ҳимоячиси Фелипе Мело Манчестер Сити молиявий қоидабузарликларда айбдор деб топилганидан сўнг, 2023-йилги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати кубогини ўзларига топширишни ҳазиломуз тарзда талаб қилди. Бу ҳақда Goal.com нашри хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Буенос-Айресдаги Оле Суммит 2026 тадбирида нутқ сўзлаган тажрибали футболчи Саудия Арабистонида бўлиб ўтган финал баҳсида Манчестер Ситиъдан учралган йирик 0:4 ҳисобидаги мағлубиятни эсга олди. Ўшанда инглиз клуби ҳал қилувчи ўйинда бразилияликлардан устун келиб, кубокни қўлга киритганди.
Молиявий қоидабузарликлар ва эҳтимолий санкцияларМустақил комиссия қарорига кўра, Манчестер Сити Премер-лиганинг молиявий қоидаларини жиддий равишда бузганликда айбдор деб топилди. 2009–2018-йиллар оралиғидаги молия ҳисоботларини сохталаштириш бўйича олиб борилган узоқ йиллик текширувлар клуб келажагини хавф остига қўйди.
Англия гранди эндиликда қаттиқ жарималар, очколар олиб ташланиши ёки мавжуд совринларнинг бекор қилиниши каби расмий санкцияларни кутмоқда. Ушбу жараён халқаро мусобақаларда қўлга киритилган ғалабаларга ҳам таъсир қилиши мумкинлиги футбол жамоатчилигида муҳокама қилинмоқда.
Мелўнинг Рио-де-Жанейродаги режасиАргентинанинг Оле нашри келтирган иқтибосларга кўра, Фелипе Мело ижтимоий тармоқлардаги чиқишида бу вазиятдан ўзига хос тарзда фойдаланишга уринган. У инглиз клуби барча совринлардан маҳрум этилиши кераклигини таъкидлаган.
«Манчестер Сити ҳамма нарсадан айрилиши керак. Менга Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатини беринг! Мен кубокни олиб, Рио кўчалари бўйлаб — Копакабана ва Барра-да-Тижука бўйлаб машинада сайр қиламан. Биз жаҳон чемпиониз! Уларни барча совринлардан маҳрум қилинг», — деган собиқ футболчи ҳазил аралаш.
Бразилия жамоатчилиги учун бу каби баёнотлар Европа футболидаги молиявий гегемонликка қарши кичик бир тасалли бўлиб хизмат қилмоқда. Маълумот ўрнида, Европа клублари 2012-йилдан бери ушбу глобал турнирда мутлақ устунликни сақлаб келмоқда.
Изоҳлар 0
…