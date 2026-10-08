Дана Уайт UFC’нинг ҳозирги реал қиймати бўйича сенсацион баёнот берди

·17·Спорт
Дана Уайт UFC’нинг ҳозирги реал қиймати бўйича сенсацион баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • UFC раҳбари Дана Уайтнинг фикрича, компаниянинг ҳозирги бозор қиймати 50 миллиард долларга баҳоланади.
  • Уайт бу рақамни "Лос-Анжелес Лейкерс" каби спорт клубларининг савдоси билан таққослаб, UFCънинг улкан ўсишини таъкидлади.
  • 2001 йилда атиги 2 миллион долларга сотиб олинган ташкилот, Парамоунт билан имзоланган 7,7 миллиард долларлик 7 йиллик медиа шартномаси туфайли глобал спорт бозорида энг қиммат активлардан бирига айланган.

Дунёнинг энг йирик аралаш жанг санъатлари промоушени ҳисобланган UFC (Ultimate Fighting Championship) раҳбари Дана Уайт компаниянинг бугунги кундаги бозор қиймати ҳақида дадил баёнот билан чиқди. Ташкилот президентининг фикрича, сўнгги йирик трансляция битимлари ва глобал спорт бозоридаги тенденцияларни ҳисобга олганда, UFC бренди 50 миллиард долларга баҳоланиши мумкин.

The Diary дастури эфирида чиқиш қилган Уайт мазкур кўрсаткични спорт саноатидаги энг қимматбаҳо клублар савдоси билан таққослаб берди.

«Биз уни 2 миллион долларга сотиб олгандик»: Муваффақият феномени

Дана Уайт промоушен бошқарувига келган дастлабки йилларни эслаб, қисқа муддат ичида эришилган улкан ўсишга эътибор қаратди:

  • Ишончсизлик даври: «Мен бу бизнес билан шуғуллана бошлаган кезларда унга ишонганлар жуда оз эди. Кўпчилик бу йўналишни истиқболсиз деб ҳисобларди», — дея эслайди ташкилот раҳбари;

  • 2 миллион долларлик сармоя: 2001 йилда инқироз ёқасида турган ташкилот атиги 2 миллион доллар эвазига сотиб олинган ва бугунги кунга келиб сайёрамизнинг энг даромадли спорт лойиҳаларидан бирига айланган;

  • «Лейкерс» билан таққослаш: «Агар NBA’нинг афсонавий клуби 'Лос-Анжелес Лейкерс' 12,5 миллиард долларга сотилган бўлса, UFC ҳозир камида 50 миллиард доллар туради», — дея қайд этди Уайт.

Paramount билан рекорд даражадаги шартнома

Промоушеннинг молиявий қиймати кескин ошиб кетишига яқинда имзоланган медиа шартномаси муҳим туртки бўлди:

  • 7,7 миллиард долларлик битим: UFC ҳамда дунёнинг йирик медиа холдинги ҳисобланган Paramount компанияси ўртасида 7 йиллик эксклюзив ҳамкорлик шартномаси имзоланди;

  • Медиа трансляциялар назорати: Ушбу келишув жангларни тўғридан-тўғри трансляция қилиш ва рақамли контентни глобал тарқатиш ҳуқуқларини ўз ичига олади;

  • Спорт бозорида янги рекорд: Йилига 1 миллиард доллардан зиёд тушум келтирувчи ушбу тарихий шартнома UFC брендининг аудитория қамрови ва тижорий жозибадорлиги янги босқичга чиққанини исботлайди.

Атиги 20 йилдан сал кўпроқ вақт ичида кичик турнирлардан глобал медиа-гигантга айланган UFC бугунги кунда нафақат жанг саноатида, балки бутун жаҳон профессионал спортида энг қимматбаҳо ва таъсир доираси юқори активлардан бирига айланиб улгурди.

УФСДана УайтПарамонт7.7 миллиард доллар битими
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Дана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасидаДана Уайт Эдди Ҳирнни аёвсиз фош қилди: Фюри — Жошуа жанги бекор бўлиш ёқасида27 сентябр 23:10«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади«Топ-10 даги исталганини беришсин»: Усмон Нурмагомедов UFC элитасини жангга чорлади24 сентябр 06:19Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?Илия Топурия Гетжига оғир айблов қўйди — Жастиндан қандай жавоб янгради?19 сентябр 11:36Октагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқдаОктагондан Оқ Уйга! UFC афсонаси АҚШ президентлигига номзодини қўймоқда26 июн 15:05Фрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтардиФрэнсис Нганну ўзини «ёмон инсон» деб атаган Дана Уайтга кескин жавоб қайтарди14 сентябр 07:10Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?Топурия қайтади: Гейжига қарши реваншми ёки Пимблетт билан супер тўқнашув?11 сентябр 14:44
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?