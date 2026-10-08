Дана Уайт UFC’нинг ҳозирги реал қиймати бўйича сенсацион баёнот берди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- UFC раҳбари Дана Уайтнинг фикрича, компаниянинг ҳозирги бозор қиймати 50 миллиард долларга баҳоланади.
- Уайт бу рақамни "Лос-Анжелес Лейкерс" каби спорт клубларининг савдоси билан таққослаб, UFCънинг улкан ўсишини таъкидлади.
- 2001 йилда атиги 2 миллион долларга сотиб олинган ташкилот, Парамоунт билан имзоланган 7,7 миллиард долларлик 7 йиллик медиа шартномаси туфайли глобал спорт бозорида энг қиммат активлардан бирига айланган.
Дунёнинг энг йирик аралаш жанг санъатлари промоушени ҳисобланган UFC (Ultimate Fighting Championship) раҳбари Дана Уайт компаниянинг бугунги кундаги бозор қиймати ҳақида дадил баёнот билан чиқди. Ташкилот президентининг фикрича, сўнгги йирик трансляция битимлари ва глобал спорт бозоридаги тенденцияларни ҳисобга олганда, UFC бренди 50 миллиард долларга баҳоланиши мумкин.
The Diary дастури эфирида чиқиш қилган Уайт мазкур кўрсаткични спорт саноатидаги энг қимматбаҳо клублар савдоси билан таққослаб берди.
«Биз уни 2 миллион долларга сотиб олгандик»: Муваффақият феномени
Дана Уайт промоушен бошқарувига келган дастлабки йилларни эслаб, қисқа муддат ичида эришилган улкан ўсишга эътибор қаратди:
Ишончсизлик даври: «Мен бу бизнес билан шуғуллана бошлаган кезларда унга ишонганлар жуда оз эди. Кўпчилик бу йўналишни истиқболсиз деб ҳисобларди», — дея эслайди ташкилот раҳбари;
2 миллион долларлик сармоя: 2001 йилда инқироз ёқасида турган ташкилот атиги 2 миллион доллар эвазига сотиб олинган ва бугунги кунга келиб сайёрамизнинг энг даромадли спорт лойиҳаларидан бирига айланган;
«Лейкерс» билан таққослаш: «Агар NBA’нинг афсонавий клуби 'Лос-Анжелес Лейкерс' 12,5 миллиард долларга сотилган бўлса, UFC ҳозир камида 50 миллиард доллар туради», — дея қайд этди Уайт.
Paramount билан рекорд даражадаги шартнома
Промоушеннинг молиявий қиймати кескин ошиб кетишига яқинда имзоланган медиа шартномаси муҳим туртки бўлди:
7,7 миллиард долларлик битим: UFC ҳамда дунёнинг йирик медиа холдинги ҳисобланган Paramount компанияси ўртасида 7 йиллик эксклюзив ҳамкорлик шартномаси имзоланди;
Медиа трансляциялар назорати: Ушбу келишув жангларни тўғридан-тўғри трансляция қилиш ва рақамли контентни глобал тарқатиш ҳуқуқларини ўз ичига олади;
Спорт бозорида янги рекорд: Йилига 1 миллиард доллардан зиёд тушум келтирувчи ушбу тарихий шартнома UFC брендининг аудитория қамрови ва тижорий жозибадорлиги янги босқичга чиққанини исботлайди.
Атиги 20 йилдан сал кўпроқ вақт ичида кичик турнирлардан глобал медиа-гигантга айланган UFC бугунги кунда нафақат жанг саноатида, балки бутун жаҳон профессионал спортида энг қимматбаҳо ва таъсир доираси юқори активлардан бирига айланиб улгурди.
Изоҳлар 0
…