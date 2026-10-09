Сэр Алекс Фергюсон Пеп Гвардиола билан 2012 йилги "сирли учрашув"ни ошкор қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Сер Алекс Фергюсон ўзининг янги китобида 2012 йилда Ню-Ёркда Пеп Гвардиола билан учрашуви ҳақида ошкор қилди.
- Фергюсон ўша пайтда ўз ўрнига муносиб ворис қидираётган эди, Гвардиола эса «Барселона»даги муваффақиятлардан сўнг таътилда эди.
- Афсуски, Фергюсон Гвардиолани «Манчестер Юнайтед»га ўтишга кўндира олмади, чунки Гвардиола аллақачон «Бавария»га ўтишни режалаштирган эди.
«Манчестер Юнайтед» тарихидаги энг буюк мураббий сэр Алекс Фергюсон ўзининг янги «Games of My Life» номли китобида замонавий футбол тарихини бутунлай бошқа ўзанга буриб юбориши мумкин бўлган махфий учрашув тафсилотларини оммага ошкор қилди. Шотландиялик афсона 2012 йилда Нью-Йоркда Пеп Гвардиола билан кечган кечки овқат ва нима сабабдан испаниялик мутахассисни ўз ўрнига «Олд Траффорд»га олиб кела олмагани ҳақида самимий ва афсус тўла иқрорлар билан бўлишди.
Футболиттифоқининг мазкур икки даҳоси учрашган пайтда Гвардиола «Барселона» билан тўрт йиллик мисли кўрилмаган муваффақиятлардан сўнг таътилда эди, Фергюсон эса фаолиятини якунлаш арафасида туриб, ўзига муносиб ворис қидираётган эди.
«Тиньянеллодан кўпроқ қуярдим»: Сэр Алекснинг энг катта армони
Фергюсон ўз хотираларида Нью-Йоркда кечган ўша тарихий оқшомни қайта-қайта эслашини таъкидлайди:
Кечиккан учрашув: «Сўнгги 10 йил давомида Нью-Йоркда Пеп билан 2012 йилда бўлиб ўтган кечки овқатимиз бир неча ой олдинроқ ташкил этилганида нима бўларди, деб жуда кўп ўйладим. Ўша пайтда мен ҳали фаолиятимни якунлашга қатъий қарор қилмаган эдим», — дея ёзади Фергюсон;
Вақтни ортга қайтариш истаги: «Агар вақтни ортга қайтара олганимда, биз бир неча ой олдинроқ учрашган бўлардик. Мен унга Tignanello (Италиянинг машҳур премиум виноси)дан кўпроқ қуйиб, унинг келажаги Манчестерда («Манчестер Юнайтед»да) эканлигига ишонтириш учун бор кучимни сарфлаган бўлардим»;
«Афсус, келажак шу ерда эди»: Шотландиялик мураббий «Афсус. Биз учун унинг келажаги айнан шу ерда бўлиши керак эди», дея «Олд Траффорд» мухлислари учун узоқ йиллар армон бўлиб қолган бўшлиққа ишора қилди.
Пепнинг танлови: Нега «Бавария» устун келган эди?
Учрашув бўлиб ўтган пайтда испаниялик мураббийнинг режалари аллақачон шаклланиб бўлган эди:
«Барселона»даги чўққи: Гвардиола Испания Ла Лигасидаги атиги тўрт йиллик фаолияти давомида требл қайд этиб, қатор чемпионликлар ва Чемпионлар лигаси бош совринини қўлга киритган эди;
Янги чорлов сифатида Бундеслига: Муваффақиятлардан тўйинган мутахассис ўзини Германия Бундеслигасида, хусусан, «Бавария» клуби бошқарувида синаб кўришни қатъий мақсад қилиб қўйган эди;
Ўзгарган хронология: Сэр Алекс «МЮ»дан 2013 йилда кетди. Гвардиола эса Мюнхенда уч йиллик ёрқин даврни ўтказиб, 2016 йилда «Манчестер Юнайтед»га эмас, балки уларнинг ашаддий шаҳардош рақиби «Манчестер Сити»га йўл олди.
Агар Гвардиола «Юнайтед»ни бошқарганида...
Фергюсоннинг ушбу баёноти бутун дунё футбол мухлисларини тарихий фаразлар гирдобига тортди:
«МЮ»нинг инқирозли даври: Фергюсон кетгач, Дэвид Мойес, Луи ван Гал, Жозе Моуриньо, Оле-Гуннар Сульшер ва Эрик тен Хаг бошқарувида қийналган «Юнайтед» чемпионлик руҳини йўқотиб қўйди;
«Сити»нинг гегемонлиги: 10 йил давомида Гвардиола «Манчестер Сити»ни дунёнинг энг қудратли клубига айлантириб, барча мумкин бўлган совринларни қўлга киритди.
Агар 2012 йилда Нью-Йоркдаги ўша ресторанда бир неча ой олдинроқ суҳбат қурилганида ва сэр Алекс Гвардиолани кўндира олганида, нафақат Манчестер шаҳрининг, балки бутун жаҳон футболининг сўнгги 10 йиллик қиёфаси мутлақо бошқача кўринишда бўлар эди.
Изоҳлар 0
…