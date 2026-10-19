Францияда “Лион” пешқадамга айланди, “Монако” эса сенсацион тарзда мағлуб бўлди

·39·Спорт
Францияда “Лион” пешқадамга айланди, “Монако” эса сенсацион тарзда мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Франсия Лига 1 нинг 7-туридан сўнг «Лион» тўплар нисбатига кўра пешқадамга айланди, шу кунгача мағлубияциз келган «Монако» эса илк бор очко йўқотиб, 5-ўринга тушиб кетди.
  • «Лион»
  • «Ницса»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, камчиликда қолганига қарамай ғалабани сақлаб қолди.
  • «Монако» эса «Лорян»га 1:0 ҳисобида ютқазди, баҳс тақдирини 61-дақиқадаги пеналти ҳал қилди.

Франция 1-лигасида (Лига 1) 7-тур учрашувлари якунланиб, турнир жадвалининг юқори қисмида кутилмаган ўзгаришлар юз берди. 18 октябрь оқшомида бўлиб ўтган марказий ва драматик баҳслардан сўнг «Лион» тўплар нисбатига кўра чемпионат пешқадамига айланган бўлса, шу кунгача мағлубиятсиз келаётган «Монако» илк бор очко йўқотиб, етакчиликдан маҳрум бўлди.

Шунингдек, тур доирасида «Марсель» сафарда 5 та гол урган бўлса, «Париж» ва «Ренн» тўқнашуви 4 та пенальти ва 7 та тўп киритилган ҳақиқий триллерга айланди.

«Лион» камчиликда қолган ҳолда ғалабани сақлаб қолди

Ўз майдонида «Ницца» клубини қабул қилган «Лион» 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди:

  • Ваидан тезкор гол: 18-дақиқадаёқ меҳмонлар сафида Ваи ҳисобни очиб, «Ницца»ни олдинга олиб чиққан эди;

  • 4 дақиқалик икки зарба: «Лион» босимни ошириб, 32-дақиқада Шулц ва 36-дақиқада Тессманн томонидан урилган аниқ голлар эвазига тезда мувозанатни ўз томонига оғдирди;

  • 70-дақиқадаги қизил карточка: 70-дақиқада Накамура майдондан четлатилганига қарамай, мезбонлар бир киши кам бўлиб ғалабали ҳисобни сақлаб қолди ва 14 очко жамғариб, тўплар нисбатига кўра турнир жадвали пешқадамига айланди.

«Монако»нинг мавсумдаги илк қоқилиши

Чемпионатда ишончли ҳаракат қилиб келаётган «Монако» сафарда «Лорян»га қарши кутилмаган тарзда имкониятни бой берди:

  • Ҳал қилувчи пенальти: Баҳс тақдирини 61-дақиқада Кадиоу томонидан 11 метрлик жарима зарбасидан киритилган ягона тўп ҳал қилди (1:0);

  • Пешқадамликни бой бериш: Мавсумдаги илк мағлубият туфайли монегаскликлар 14 очко билан турнир жадвалининг 5-поғонасига тушиб кетди.

Триллерлар: 7 та гол ва бир футболчидан 3 та пенальти

Турнинг қолган учрашувлари ҳам томошабоп ва сермаҳсул кечди:

  • «Анже» — «Марсель» (2:5): «Марсель» сафарда рақибини йирик ҳисобда тор-мор этди. 59-дақиқада Гуири пенальтини аниқ ижро эта олмаган бўлса-да, орадан бир дақиқа ўтиб ўз хатосини тўғрилади. Жамоа сафида Абделли, Камиссоко, Ҳарит ва Пайшао ҳам тўп киритди;

  • «ФК Париж» — «Ренн» (4:3): Ушбу тўқнашув Лига 1 тарихидаги энг ғаройиб баҳслардан бирига айланди. Ҳакам баҳс давомида нақ 4 та пенальти белгилади. Қизиғи, «Ренн» ҳужумчиси Лепол пенальтилар хет-тригини қайд этди (29, 74, 88-дақиқалар). Бироқ 90+7-дақиқада Синайоко пенальтидан урган гол «Париж»га 4:3 ҳисобидаги драматик ғалабани тақдим этди;

  • «Гавр» — «Осер» (1:3): Меҳмонлар сафида Намасонинг дубли (40, 61) ва Фаврнинг аниқ зарбаси (81) «Осер»нинг ишончли ғалабасини таъминлади.

7-турдан кейинги турнир жадвалидаги вазият

Франция чемпионатида кучли бешлик орасидаги кураш мисли кўрилмаган даражада тиғиз тус олди:

  • Кучли тўртликда тенг очколар: Ҳозирда «Лион», «Париж» ва «Монако» ҳисобида бир хил — 14 очкодан мавжуд бўлиб, уларни фақатгина тўплар фарқи ажратиб турибди;

  • «Ренн» таъқибда: 13 очко тўплаган «Ренн» 6-ўринда қолган бўлса, сафарда 5 та тўп киритган «Марсель» 9 очко билан 9-поғонани банд этиб турибди.

Лига 1ЛионМонакоПариж
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ланс» бир киши кам бўлиб қолган драматик баҳсда «Лион»ни мағлуб этди«Ланс» бир киши кам бўлиб қолган драматик баҳсда «Лион»ни мағлуб этди10 октябр 06:50“ПСЖ” ўз майдонида “Ле Ман”ни ишончли ҳисобда мағлуб этди“ПСЖ” ўз майдонида “Ле Ман”ни ишончли ҳисобда мағлуб этди11 октябр 08:52Жавоҳир ва Бибисоранинг футболкалари ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиЖавоҳир ва Бибисоранинг футболкалари ижтимоий тармоқларда муҳокамага сабаб бўлди15 июл 18:23Лион — Найс: таркиблар ва жонли матнЛион — Найс: таркиблар ва жонли матнКеча 23:47«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!«Монако» «Марсель»ни мағлуб этиб, Францияда пешқадамга айланди!31 август 05:42Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?Европа Лигасининг янгиланган босқичида кимлар ўзаро тўқнашади?28 август 18:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...
Фабио Каннаваро жамоасини ноябрь ойида яна бир кучли синов кутмоқда...