Францияда “Лион” пешқадамга айланди, “Монако” эса сенсацион тарзда мағлуб бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Франсия Лига 1 нинг 7-туридан сўнг «Лион» тўплар нисбатига кўра пешқадамга айланди, шу кунгача мағлубияциз келган «Монако» эса илк бор очко йўқотиб, 5-ўринга тушиб кетди.
- «Лион»
- «Ницса»ни 2:1 ҳисобида мағлуб этиб, камчиликда қолганига қарамай ғалабани сақлаб қолди.
- «Монако» эса «Лорян»га 1:0 ҳисобида ютқазди, баҳс тақдирини 61-дақиқадаги пеналти ҳал қилди.
Франция 1-лигасида (Лига 1) 7-тур учрашувлари якунланиб, турнир жадвалининг юқори қисмида кутилмаган ўзгаришлар юз берди. 18 октябрь оқшомида бўлиб ўтган марказий ва драматик баҳслардан сўнг «Лион» тўплар нисбатига кўра чемпионат пешқадамига айланган бўлса, шу кунгача мағлубиятсиз келаётган «Монако» илк бор очко йўқотиб, етакчиликдан маҳрум бўлди.
Шунингдек, тур доирасида «Марсель» сафарда 5 та гол урган бўлса, «Париж» ва «Ренн» тўқнашуви 4 та пенальти ва 7 та тўп киритилган ҳақиқий триллерга айланди.
«Лион» камчиликда қолган ҳолда ғалабани сақлаб қолди
Ўз майдонида «Ницца» клубини қабул қилган «Лион» 2:1 ҳисобида иродали ғалабани қўлга киритди:
Ваидан тезкор гол: 18-дақиқадаёқ меҳмонлар сафида Ваи ҳисобни очиб, «Ницца»ни олдинга олиб чиққан эди;
4 дақиқалик икки зарба: «Лион» босимни ошириб, 32-дақиқада Шулц ва 36-дақиқада Тессманн томонидан урилган аниқ голлар эвазига тезда мувозанатни ўз томонига оғдирди;
70-дақиқадаги қизил карточка: 70-дақиқада Накамура майдондан четлатилганига қарамай, мезбонлар бир киши кам бўлиб ғалабали ҳисобни сақлаб қолди ва 14 очко жамғариб, тўплар нисбатига кўра турнир жадвали пешқадамига айланди.
«Монако»нинг мавсумдаги илк қоқилиши
Чемпионатда ишончли ҳаракат қилиб келаётган «Монако» сафарда «Лорян»га қарши кутилмаган тарзда имкониятни бой берди:
Ҳал қилувчи пенальти: Баҳс тақдирини 61-дақиқада Кадиоу томонидан 11 метрлик жарима зарбасидан киритилган ягона тўп ҳал қилди (1:0);
Пешқадамликни бой бериш: Мавсумдаги илк мағлубият туфайли монегаскликлар 14 очко билан турнир жадвалининг 5-поғонасига тушиб кетди.
Триллерлар: 7 та гол ва бир футболчидан 3 та пенальти
Турнинг қолган учрашувлари ҳам томошабоп ва сермаҳсул кечди:
«Анже» — «Марсель» (2:5): «Марсель» сафарда рақибини йирик ҳисобда тор-мор этди. 59-дақиқада Гуири пенальтини аниқ ижро эта олмаган бўлса-да, орадан бир дақиқа ўтиб ўз хатосини тўғрилади. Жамоа сафида Абделли, Камиссоко, Ҳарит ва Пайшао ҳам тўп киритди;
«ФК Париж» — «Ренн» (4:3): Ушбу тўқнашув Лига 1 тарихидаги энг ғаройиб баҳслардан бирига айланди. Ҳакам баҳс давомида нақ 4 та пенальти белгилади. Қизиғи, «Ренн» ҳужумчиси Лепол пенальтилар хет-тригини қайд этди (29, 74, 88-дақиқалар). Бироқ 90+7-дақиқада Синайоко пенальтидан урган гол «Париж»га 4:3 ҳисобидаги драматик ғалабани тақдим этди;
«Гавр» — «Осер» (1:3): Меҳмонлар сафида Намасонинг дубли (40, 61) ва Фаврнинг аниқ зарбаси (81) «Осер»нинг ишончли ғалабасини таъминлади.
7-турдан кейинги турнир жадвалидаги вазият
Франция чемпионатида кучли бешлик орасидаги кураш мисли кўрилмаган даражада тиғиз тус олди:
Кучли тўртликда тенг очколар: Ҳозирда «Лион», «Париж» ва «Монако» ҳисобида бир хил — 14 очкодан мавжуд бўлиб, уларни фақатгина тўплар фарқи ажратиб турибди;
«Ренн» таъқибда: 13 очко тўплаган «Ренн» 6-ўринда қолган бўлса, сафарда 5 та тўп киритган «Марсель» 9 очко билан 9-поғонани банд этиб турибди.
Изоҳлар 0
…