“Трампдан пул ютиб олиш зўр бўларди”: Жастин Гэтжи Трамп билан гаровга гольф ўйнамоқчи
UFC ташкилотининг енгил вазн тоифасидаги юлдузи Жастин Гэтжи АҚШ президенти Дональд Трамп билан гольф майдонида куч синашиш истагида экани ва улар ўртасидаги баҳс пул тикиш (гаров) орқали ўтиши мумкинлигини очиқлади.
Журналист Дестини Маккаббинга берган янги интервьюсида америкалик жангчи Трампнинг шахсан ўзи уни гольф ўйнашга таклиф этгани ҳамда Оқ уйда кечган самимий учрашув тафсилотлари билан ўртоқлашди.
«Оқ уйдаги тушлик ва Трампнинг таклифи»: Келишув қандай юз берди?
Гэтжи яқинда собиқ UFC чемпиони Макс Холлоуэй томонидан ташкил этилган хайрия гольф турнирида иштирок этиб, ўзининг бу спорт турига бўлган меҳрини яна бир бор намойиш қилган эди:
Оқ уйга оилавий ташриф: Тахминан уч ҳафта муқаддам жангчи ота-онаси ҳамроҳлигида Оқ уйда меҳмон бўлиб, АҚШ президенти билан биргаликда тушлик қилган;
Шахсан президентдан таклиф: «У менга биргаликда гольф ўйнашимизни айтди. Биз қалин дўст эмасмиз, аммо Трамп бу ўйиннинг ҳақиқий шайдоси. Ота-онам билан тушлик қилиб ўтирганимизда, у пул тикиб ўйнашни таклиф қилди», — дея эслайди Гэтжи;
«Пул ютиб олиш завқи»: «Мен ҳам пул тикиш вариантини қўллаб-қувватладим. АҚШ президентининг устидан ғалаба қозониб, ундан пул ютиб олиш шунчаки ажойиб бўларди», — дея қўшимча қилди спортчи.
Октагондан ташқаридаги қизиқиш: Гэтжи ва гольф майдонлари
Жастин Гэтжи яккакурашлардан ташқари гольф билан жиддий шуғулланиб келади:
Тажрибали ташкилотчи: Спортчи шу кунгача тўрт марта хайрия мақсадидаги гольф турнирларини ўтказишга улгурган;
Навбатдаги тадбир: Унинг навбатдаги муаллифлик турнири ноябрь ойида Аризона штатида бўлиб ўтиши режалаштирилган.
Кўплаб таниқли шериклар билан майдонга тушган Гэтжи учун Дональд Трамп билан пул тикилган баҳс унинг энг катта спорт орзуларидан бири ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…