“Трампдан пул ютиб олиш зўр бўларди”: Жастин Гэтжи Трамп билан гаровга гольф ўйнамоқчи

·18·Спорт
“Трампдан пул ютиб олиш зўр бўларди”: Жастин Гэтжи Трамп билан гаровга гольф ўйнамоқчи

UFC ташкилотининг енгил вазн тоифасидаги юлдузи Жастин Гэтжи АҚШ президенти Дональд Трамп билан гольф майдонида куч синашиш истагида экани ва улар ўртасидаги баҳс пул тикиш (гаров) орқали ўтиши мумкинлигини очиқлади.

Журналист Дестини Маккаббинга берган янги интервьюсида америкалик жангчи Трампнинг шахсан ўзи уни гольф ўйнашга таклиф этгани ҳамда Оқ уйда кечган самимий учрашув тафсилотлари билан ўртоқлашди.

«Оқ уйдаги тушлик ва Трампнинг таклифи»: Келишув қандай юз берди?

Гэтжи яқинда собиқ UFC чемпиони Макс Холлоуэй томонидан ташкил этилган хайрия гольф турнирида иштирок этиб, ўзининг бу спорт турига бўлган меҳрини яна бир бор намойиш қилган эди:

  • Оқ уйга оилавий ташриф: Тахминан уч ҳафта муқаддам жангчи ота-онаси ҳамроҳлигида Оқ уйда меҳмон бўлиб, АҚШ президенти билан биргаликда тушлик қилган;

  • Шахсан президентдан таклиф: «У менга биргаликда гольф ўйнашимизни айтди. Биз қалин дўст эмасмиз, аммо Трамп бу ўйиннинг ҳақиқий шайдоси. Ота-онам билан тушлик қилиб ўтирганимизда, у пул тикиб ўйнашни таклиф қилди», — дея эслайди Гэтжи;

  • «Пул ютиб олиш завқи»: «Мен ҳам пул тикиш вариантини қўллаб-қувватладим. АҚШ президентининг устидан ғалаба қозониб, ундан пул ютиб олиш шунчаки ажойиб бўларди», — дея қўшимча қилди спортчи.

Октагондан ташқаридаги қизиқиш: Гэтжи ва гольф майдонлари

Жастин Гэтжи яккакурашлардан ташқари гольф билан жиддий шуғулланиб келади:

  • Тажрибали ташкилотчи: Спортчи шу кунгача тўрт марта хайрия мақсадидаги гольф турнирларини ўтказишга улгурган;

  • Навбатдаги тадбир: Унинг навбатдаги муаллифлик турнири ноябрь ойида Аризона штатида бўлиб ўтиши режалаштирилган.

Кўплаб таниқли шериклар билан майдонга тушган Гэтжи учун Дональд Трамп билан пул тикилган баҳс унинг энг катта спорт орзуларидан бири ҳисобланади.

Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Мераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонликМераб Двалишвилидан шов-шувли баёнот: Топурия - Гэтжи реванши учун кутилмаган қурбонлик23 сентябр 19:59Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?Трампнинг UFCдаги икки севимли жангчиси маълум бўлди: Улар ким?9 август 23:03Жастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилдиЖастин Гэтжи Ислам Махачевнинг буюклиги сирини ошкор қилди11 сентябр 07:48Жастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилдиЖастин Гэтжи енгилмас Илия Топурияни қандай тор-мор этганини фош қилди11 сентябр 07:58UFC'да шов-шувли режа: Гэтжи - Махачев супержанги ташкил этилиши мумкинUFC'да шов-шувли режа: Гэтжи - Махачев супержанги ташкил этилиши мумкин8 август 23:33Жастин Гэтжи Илия Топурияга қарши жанг режасини очиқлади...Жастин Гэтжи Илия Топурияга қарши жанг режасини очиқлади...25 май 21:40
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди