Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирда дунё юлдузларини тиз чўктириб, чемпион бўлди!

·130·Спорт
Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирда дунё юлдузларини тиз чўктириб, чемпион бўлди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистонлик 20 ёшли гроссмейстер Жавоҳир Синдаров АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида ўтказилган Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн 2026 турнирида 20,5 очко жамғариб, мутлақ ғолибликни қўлга киритди.
  • Ҳамюртимиз Ҳикару Накамура, Фабиано Каруана ва Ramешбабу Прагнанандҳа каби элита шахматчиларини ортда қолдириб, 125 000 АҚШ доллари миқдоридаги бош соврин соҳиби бўлди.

Ўзбекистонлик 20 ёшли халқаро гроссмейстер Жавоҳир Синдаров жаҳон шахмат пойтахтларидан бири ҳисобланган АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида ўтказилган нуфузли Clutch Chess: Champions Showdown 2026 турнирида мутлақ чемпионликни қўлга киритди.

Умумий соврин жамғармаси 425 минг АҚШ долларини ташкил этган мусобақада ҳамюртимиз сайёрамизнинг энг кучли уч нафар элита гроссмейстери — Ҳикару Накамура, Фабиано Каруана ҳамда Рамешбабу Прагнанандҳага қарши кечган драматик курашда 20,5 очко жамғариб, биринчи ўринни эгаллади.

Турнир жадвали: Синдаровнинг мутлақ пешқадамлиги

Уч кунлик шиддатли ва муросасиз баҳслардан сўнг якуний турнир жадвали қуйидаги кўринишни олди:

  • 1-ўрин (Ғолиб): Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон) — 20,5 очко;

  • 2-ўрин: Рамешбабу Прагнанандҳа (Ҳиндистон) — 19,0 очко;

  • 3-ўрин: Фабиано Каруана (АҚШ) — 16,5 очко;

  • 4-ўрин: Ҳикару Накамура (АҚШ) — 12,0 очко.

Мусобақа формати ва ҳал қилувчи камбэк

Clutch Chess турнирининг мураккаб ва ноодатий регламенти ҳар бир партиянинг аҳамиятини максимал даражада оширди:

  • Оғир вазнли очколар тизими: Мусобақа қоидасига кўра, биринчи кундаги ҳар бир ғалаба учун 1 очко, иккинчи куни 2 очко ва учинчи, ҳал қилувчи куни нақ 3 очкодан берилди;

  • Ҳал қилувчи зарба: Иккинчи кун якунларига кўра ҳиндистонлик рақибидан ортда қолаётган ҳамюртимиз сўнгги кундаги максимал даражада аниқ, тезкор ва тажовузкор ўйини эвазига жадвалда кескин бурилиш ясаб, чемпионликни илиб кетди;

  • Салмоқли мукофот ва жекпот: Биринчи ўринни эгаллаган Синдаров кафолатланган 125 000 АҚШ доллари миқдоридаги бош совринни, шунингдек, алоҳида партиялардаги ғалабалар учун махсус бонусларни ҳамда ғолиб учун аталган қўшимча жекпотни ҳам нақд қилди.

Гукешга қарши Жаҳон тожи жанги олдидан муҳим сигнал

Ушбу турнир Жавоҳир Синдаров учун карьерасидаги энг муҳим тарихий воқеа олдидан ўзига хос сўнгги расмий синов вазифасини бажарди:

  • Жаҳон чемпионлигига тайёргарлик: Гроссмейстеримиз амалдаги шахмат қироли, ҳиндистонлик Доммаражу Гукешга қарши бўлиб ўтадиган Жаҳон тожи матчи олдидан ажойиб спорт ва руҳий формада эканини исботлади;

  • Психологик устунлик: Ер юзининг энг кучли уч рапид юлдузи устидан қозонилган бу ёрқин ғалаба бўлажак чемпионлик жанги олдидан ўзбек шахматчисининг кучига бутун дунёни яна бир бор иқрор қилди.

Жавоҳир Синдаровнинг Сент-Луисдаги ушбу тарихий муваффақияти ўзбек шахмат мактабининг жаҳон чўққисидаги мутлақ етакчилигини яна бир бор намойиш этиб, миллионлаб спорт мухлисларига улкан фахр бағишлади.

Жавоҳир СиндаровClutch ChessшахматДоммаражу Гукеш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Америкалик афсона Абдусатторов ва Синдаровнинг шахматдаги келажагини башорат қилдиАмерикалик афсона Абдусатторов ва Синдаровнинг шахматдаги келажагини башорат қилдиБугун 08:17Жавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқдаЖавоҳир Синдаров Прагнанандҳадан реванш олиб, чемпионлик пойгасини давом эттирмоқдаБугун 00:04Жаҳон тожи олдидан: Жавоҳир Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирни мағлубиятсиз бошладиЖаҳон тожи олдидан: Жавоҳир Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирни мағлубиятсиз бошлади28 октябр 22:34Жавоҳир Синдаров Накамурага ғалаба келтириши мумкин бўлган юришни кўрсатиб барчани ҳайрон қолдирди (видео)Жавоҳир Синдаров Накамурага ғалаба келтириши мумкин бўлган юришни кўрсатиб барчани ҳайрон қолдирди (видео)28 октябр 16:18Жавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашадиЖавоҳир Синдаров АҚШда 425 минг долларлик турнирда куч синашади26 октябр 16:26Бодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгиладиБодхана Сиванандан шахмат тарихидаги 38 йиллик рекордни янгилади25 октябр 14:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди
Ҳусановга йўл очилдими? Британ матбуоти унинг Манчестердаги келажагини таҳлил қилди