Синдаров Сент-Луисдаги супертурнирда дунё юлдузларини тиз чўктириб, чемпион бўлди!
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистонлик 20 ёшли гроссмейстер Жавоҳир Синдаров АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида ўтказилган Клутч Чесс: Чампионс Шовдовн 2026 турнирида 20,5 очко жамғариб, мутлақ ғолибликни қўлга киритди.
- Ҳамюртимиз Ҳикару Накамура, Фабиано Каруана ва Ramешбабу Прагнанандҳа каби элита шахматчиларини ортда қолдириб, 125 000 АҚШ доллари миқдоридаги бош соврин соҳиби бўлди.
Ўзбекистонлик 20 ёшли халқаро гроссмейстер Жавоҳир Синдаров жаҳон шахмат пойтахтларидан бири ҳисобланган АҚШнинг Сент-Луис шаҳрида ўтказилган нуфузли Clutch Chess: Champions Showdown 2026 турнирида мутлақ чемпионликни қўлга киритди.
Умумий соврин жамғармаси 425 минг АҚШ долларини ташкил этган мусобақада ҳамюртимиз сайёрамизнинг энг кучли уч нафар элита гроссмейстери — Ҳикару Накамура, Фабиано Каруана ҳамда Рамешбабу Прагнанандҳага қарши кечган драматик курашда 20,5 очко жамғариб, биринчи ўринни эгаллади.
Турнир жадвали: Синдаровнинг мутлақ пешқадамлиги
Уч кунлик шиддатли ва муросасиз баҳслардан сўнг якуний турнир жадвали қуйидаги кўринишни олди:
1-ўрин (Ғолиб): Жавоҳир Синдаров (Ўзбекистон) — 20,5 очко;
2-ўрин: Рамешбабу Прагнанандҳа (Ҳиндистон) — 19,0 очко;
3-ўрин: Фабиано Каруана (АҚШ) — 16,5 очко;
4-ўрин: Ҳикару Накамура (АҚШ) — 12,0 очко.
Мусобақа формати ва ҳал қилувчи камбэк
Clutch Chess турнирининг мураккаб ва ноодатий регламенти ҳар бир партиянинг аҳамиятини максимал даражада оширди:
Оғир вазнли очколар тизими: Мусобақа қоидасига кўра, биринчи кундаги ҳар бир ғалаба учун 1 очко, иккинчи куни 2 очко ва учинчи, ҳал қилувчи куни нақ 3 очкодан берилди;
Ҳал қилувчи зарба: Иккинчи кун якунларига кўра ҳиндистонлик рақибидан ортда қолаётган ҳамюртимиз сўнгги кундаги максимал даражада аниқ, тезкор ва тажовузкор ўйини эвазига жадвалда кескин бурилиш ясаб, чемпионликни илиб кетди;
Салмоқли мукофот ва жекпот: Биринчи ўринни эгаллаган Синдаров кафолатланган 125 000 АҚШ доллари миқдоридаги бош совринни, шунингдек, алоҳида партиялардаги ғалабалар учун махсус бонусларни ҳамда ғолиб учун аталган қўшимча жекпотни ҳам нақд қилди.
Гукешга қарши Жаҳон тожи жанги олдидан муҳим сигнал
Ушбу турнир Жавоҳир Синдаров учун карьерасидаги энг муҳим тарихий воқеа олдидан ўзига хос сўнгги расмий синов вазифасини бажарди:
Жаҳон чемпионлигига тайёргарлик: Гроссмейстеримиз амалдаги шахмат қироли, ҳиндистонлик Доммаражу Гукешга қарши бўлиб ўтадиган Жаҳон тожи матчи олдидан ажойиб спорт ва руҳий формада эканини исботлади;
Психологик устунлик: Ер юзининг энг кучли уч рапид юлдузи устидан қозонилган бу ёрқин ғалаба бўлажак чемпионлик жанги олдидан ўзбек шахматчисининг кучига бутун дунёни яна бир бор иқрор қилди.
Жавоҳир Синдаровнинг Сент-Луисдаги ушбу тарихий муваффақияти ўзбек шахмат мактабининг жаҳон чўққисидаги мутлақ етакчилигини яна бир бор намойиш этиб, миллионлаб спорт мухлисларига улкан фахр бағишлади.
Изоҳлар 0
…