Испаниядаги поездлар ҳалокатига олиб келган хатолар занжири маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Испаниянинг Толедо вилоятида 28 октябр куни икки тезюрар поезд тўқнашуви оқибатида 69 киши ҳалок бўлди ва 200 дан ортиқ йўловчи жароҳатланди.
- Фожиага темирйўл хавфсизлик тизимидаги техник носозликлар ҳамда Адиф диспетчерлик марказининг ҳаракатни қайта тиклаш бўйича нотўғри қабул қилган қарори сабаб бўлган бўлиши мумкин.
Испанияда 28 октябрь куни икки тезюрар поезд тўқнашиб кетиши оқибатида 69 киши ҳалок бўлди, 200 дан ортиқ одам жароҳатланди. Дастлабки тергов маълумотларига кўра, фожиага темирйўл хавфсизлик тизимидаги бир нечта техник носозлик ва диспетчерлик марказининг ҳаракатни қайта тиклаш бўйича қарори сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бу ҳақда «El País» нашри хабар берди.
Ҳалокат Мадриддан тахминан 130 километр жанубдаги Толедо вилоятининг Урда шаҳри яқинида содир бўлган. Соат 08:53 да Мадриддан Севилья томон ҳаракатланаётган Renfe компаниясининг AVE тезюрар поезди шу йўналишда тўхтаб турган Iryo поездига орқадан келиб урилган. Тўқнашув оқибатида бир нечта вагон издан чиқиб, ёнбағирга қулаб тушган.
«El País» маълумотларига кўра, ҳодисадан олдин соат 08:30 атрофида поездлар ҳаракатини назорат қилувчи LZB автоматик хавфсизлик тизимида носозлик юз берган. Компьютерлар ўртасидаги алоқа узилиши оқибатида тизим ишдан чиққан. Кейинчалик GSM-R алоқа тизими, темирйўл йўл занжирлари ва электр таъминотида ҳам муаммолар аниқланган.
Носозлик сабаб бир нечта поезд автоматик равишда тўхтатилган. Соат 08:36 да Мадриддаги Adif диспетчерлик маркази Renfe поезди машинистига ҳаракатни давом эттиришга рухсат берган. Бироқ шу вақтда олдиндаги Iryo поезди ҳали ҳам йўлда тўхтаб турган эди.
Маълумотларга кўра, соат 08:41 да диспетчерлик маркази Iryo поезди ҳаракатлана олмаётганидан хабардор бўлган. Унинг машинисти соат 08:48 да ҳам поезд ҳали тўхтаб турганини билдирган. Шунга қарамай, Renfe поезди ҳаракатини давом эттирган ва соат 08:53 да тўқнашув содир бўлган.
Терговчиларнинг эътибори диспетчерлик маркази қабул қилган қарорларга ҳам қаратилган. Вазир Оскар Пуэнтенинг билдиришича, носозликдан кейин поездни ҳаракатга қайтариш тартиби нотўғри қўлланган бўлиши мумкин. Жумладан, олдиндаги поезд йўлни бўшатмагунча орқадаги поездни одатий тезликда ҳаракатлантиришга рухсат берилмаслиги керак эди.
Ҳозирда мутахассислар техник носозликлар, диспетчерлик марказидаги қарорлар ва бошқа эҳтимолий омилларни ўрганмоқда. Ҳалокатнинг аниқ сабаблари тергов якунлари ва расмий хулоса эълон қилинганидан кейин маълум бўлади.
Изоҳлар 0
…