Испаниядаги поездлар ҳалокатига олиб келган хатолар занжири маълум бўлди

·59·Дунё
Испаниядаги поездлар ҳалокатига олиб келган хатолар занжири маълум бўлди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Испаниянинг Толедо вилоятида 28 октябр куни икки тезюрар поезд тўқнашуви оқибатида 69 киши ҳалок бўлди ва 200 дан ортиқ йўловчи жароҳатланди.
  • Фожиага темирйўл хавфсизлик тизимидаги техник носозликлар ҳамда Адиф диспетчерлик марказининг ҳаракатни қайта тиклаш бўйича нотўғри қабул қилган қарори сабаб бўлган бўлиши мумкин.

Испанияда 28 октябрь куни икки тезюрар поезд тўқнашиб кетиши оқибатида 69 киши ҳалок бўлди, 200 дан ортиқ одам жароҳатланди. Дастлабки тергов маълумотларига кўра, фожиага темирйўл хавфсизлик тизимидаги бир нечта техник носозлик ва диспетчерлик марказининг ҳаракатни қайта тиклаш бўйича қарори сабаб бўлган бўлиши мумкин. Бу ҳақда «El País» нашри хабар берди.

Ҳалокат Мадриддан тахминан 130 километр жанубдаги Толедо вилоятининг Урда шаҳри яқинида содир бўлган. Соат 08:53 да Мадриддан Севилья томон ҳаракатланаётган Renfe компаниясининг AVE тезюрар поезди шу йўналишда тўхтаб турган Iryo поездига орқадан келиб урилган. Тўқнашув оқибатида бир нечта вагон издан чиқиб, ёнбағирга қулаб тушган.

«El País» маълумотларига кўра, ҳодисадан олдин соат 08:30 атрофида поездлар ҳаракатини назорат қилувчи LZB автоматик хавфсизлик тизимида носозлик юз берган. Компьютерлар ўртасидаги алоқа узилиши оқибатида тизим ишдан чиққан. Кейинчалик GSM-R алоқа тизими, темирйўл йўл занжирлари ва электр таъминотида ҳам муаммолар аниқланган.

Носозлик сабаб бир нечта поезд автоматик равишда тўхтатилган. Соат 08:36 да Мадриддаги Adif диспетчерлик маркази Renfe поезди машинистига ҳаракатни давом эттиришга рухсат берган. Бироқ шу вақтда олдиндаги Iryo поезди ҳали ҳам йўлда тўхтаб турган эди.

Маълумотларга кўра, соат 08:41 да диспетчерлик маркази Iryo поезди ҳаракатлана олмаётганидан хабардор бўлган. Унинг машинисти соат 08:48 да ҳам поезд ҳали тўхтаб турганини билдирган. Шунга қарамай, Renfe поезди ҳаракатини давом эттирган ва соат 08:53 да тўқнашув содир бўлган.

Терговчиларнинг эътибори диспетчерлик маркази қабул қилган қарорларга ҳам қаратилган. Вазир Оскар Пуэнтенинг билдиришича, носозликдан кейин поездни ҳаракатга қайтариш тартиби нотўғри қўлланган бўлиши мумкин. Жумладан, олдиндаги поезд йўлни бўшатмагунча орқадаги поездни одатий тезликда ҳаракатлантиришга рухсат берилмаслиги керак эди.

Ҳозирда мутахассислар техник носозликлар, диспетчерлик марказидаги қарорлар ва бошқа эҳтимолий омилларни ўрганмоқда. Ҳалокатнинг аниқ сабаблари тергов якунлари ва расмий хулоса эълон қилинганидан кейин маълум бўлади.

ИспанияRenfeAdifУрда
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Чарос
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Испанияда поезд ҳалокати сабаб уч кунлик мотам эълон қилиндиИспанияда поезд ҳалокати сабаб уч кунлик мотам эълон қилинди28 октябр 22:01Жиззахда аттракцион синиши оқибатида 4 киши жароҳат олдиЖиззахда аттракцион синиши оқибатида 4 киши жароҳат олди11 июн 13:58Жамбилда поезд 70 бош қўйни уриб юборди: эгаси жазоландиЖамбилда поезд 70 бош қўйни уриб юборди: эгаси жазоланди2 октябр 21:4914 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди14 ҳарбий ўлими ортидан Қозоғистон Мудофаа вазирлигининг 5 нафар амалдори кишанланди26 сентябр 10:11«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди«Cessna самолёти аҳоли томорқасига қулади!»: Татаристонда фожиали ҳалокат юз берди13 сентябр 00:48Будапешт марказида «саргардон» тўнғиз метро ҳаракатини тўхтатиб қўйдиБудапешт марказида «саргардон» тўнғиз метро ҳаракатини тўхтатиб қўйди8 август 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Бир кунда туғилган икки чақалоқ вазни ўртасидаги фарқ барчани ҳайратга солди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойда келин куёвга 12 минг долларлик видеокарта совға қилди
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Хитойдаги арвоҳ-шаҳар: 15 йил давомида ташлаб кетилган шаҳар қандай сирни яширмоқда?
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Миллионер рафиқаси бегона нигоҳлардан холи дам олиши учун 50 миллион долларга хусусий орол сотиб олди
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
Гуруч далаларида ўрдаклар "ишламоқда": улар фермерларга қандай ёрдам беради?
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
16 йил аввал буюртма қилинган Nokia телефонлари ниҳоят етиб келди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
Қуёш сўнгач, сайёралар билан нима содир бўлиши маълум бўлди
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда
38 ёшли аёл бир йўла тўрт нафар бир хил эгизак ўғил кутмоқда