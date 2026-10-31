“Насаф” бир киши кам бўлиб қолган баҳсда “Сурхон” билан дуранг ўйнади

·6·Спорт
“Насаф” бир киши кам бўлиб қолган баҳсда “Сурхон” билан дуранг ўйнади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Ўзбекистон Суперлигасининг 26-туридан ўрин олган «Сурхон» ва «NASAф» жамоалари ўртасидаги Воҳа дербиси 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
  • Учрашувнинг 66-дақиқасида Торнике Зебниаури ҳисобни очган бўлса, 73-дақиқада Сардорбек Баҳромов мувозанатни тиклади.
  • Ўйиннинг 84-дақиқасида «NASAф» яримҳимоячиси Муродбек Раҳматов иккинчи сариқ карточка сабабли майдондан четлатилди.
  • Қолган вақтда ҳисоб ўзгармади ва жамоалар очколарни бўлишиб олишди.

Ўзбекистон Суперлигасининг 26-туридан ўрин олган марказий ва принципиал учрашувлардан бири — «Сурхон» ҳамда Қаршининг «Насаф» жамоалари ўртасидаги Воҳа дербиси муросасиз курашлар остида ўтиб, 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.

Ҳар икки жамоа ҳам майдонда ғалаба учун бор кучини сарфлаган баҳсда асосий воқеалар иккинчи бўлимнинг ўрталарига келиб содир бўлди — тезкор голлар алмашинуви ва ўйин сўнгидаги кескин четлатиш учрашувнинг ҳароратини янада оширди.

Ўйин хроникаси: 7 дақиқалик голлар серияси ва қизил карточка

Учрашув тақдирини ҳал қилган ҳал қилувчи дақиқалар қуйидагича кечди:

  • «Сурхон» ҳисобни очди: Учрашувнинг 66-дақиқасида майдон эгалари томонидан уюштирилган ҳужум самарали якунланди — захирадан майдонга тушган Комронбек Юсуповнинг аниқ узатмасидан сўнг легионер Торнике Зебниаури тўпни дарвозага йўллаб, ҳисобни очди;

  • «Насаф»дан тезкор жавоб: Орадан атиги етти дақиқа ўтиб, қаршиликлар мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди. 73-дақиқада Бобир Абдихолиқовнинг қулай пасидан сўнг Сардорбек Баҳромов дарвозани ишғол қилди — 1:1;

  • Майдондан четлатиш: 84-дақиқага келиб қаршиликлар бир киши кам бўлиб қолишди — учрашув давомида иккинчи сариқ карточкасини олган яримҳимоячи Муродбек Раҳматов ҳакам томонидан майдондан четлатилди.

Қолган дақиқаларда майдон эгалари сон жиҳатдан устунликка эга бўлган бўлса-да, таблодаги 1:1 ҳисоби ўйин якунига қадар ўзгаришсиз қолди.

Статистика ва протокол маълумотлари

  • Суперлига. 26-тур

  • «Сурхон» — «Насаф» 1:1

  • Голлар: Зебниаури (66) — Баҳромов (73);

  • Огоҳлантиришлар: Баҳромов (13), Гудушаури (50), Раҳматов (66), Ғуломов (77), Абдуҳамидов (86), Рўзиқул Бердиев (86);

  • Четлатиш: Муродбек Раҳматов (84, «Насаф»).

Таркиблар:

  • «Сурхон»: Мерганов, Шамсиев, Турсунов (Абдуллажонов, 63), Шербўтаев, Ричард Эмека Фрейди (Мирусмонов, 75), Рамазонов (Юсупов, 46), Оқтамов (Ашурбоев, 63), Зебниаури (Абдуҳамидов, 80), Шукуруллаев, Мусахонов, Шайдулов.

  • «Насаф»: Неъматов, Давронов, Комилов (Муҳитдинов, 58), Ғайбуллаев (Эшмуродов, 34), Баҳромов, Шала (Муртазаев, 90), Абдираҳматов, Абдихолиқов, Раҳматов, Отубанжо (Ғуломов, 58), Гудушаури (Рустамов, 58).

Мазкур дуранг ҳар икки жамоанинг мусобақа жадвалидаги позицияси учун муҳим очко бўлиб хизмат қилди, бироқ чемпионлик пойгасида «Насаф» учун ушбу йўқотиш кескин таъсир кўрсатиши мумкин.

Ўзбекистон СуперлигасиСурхонНасафВоҳа дербиси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!«Жар»да эрта гол ва мустаҳкам мудофаа: «Сурхон» муҳим ғалабани қўлга киритди!20 сентябр 20:11Рўзиқул Бердиев камбэкни тўхтатди: «Насаф»нинг кучи нимада?Рўзиқул Бердиев камбэкни тўхтатди: «Насаф»нинг кучи нимада?4 август 05:33«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этди«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этди3 август 22:1615-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор15-турнинг энг яхшилари: «Навбаҳор» ва «Насаф»дан кўпроқ футболчи бор5 август 14:22Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?28 сентябр 17:33«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!3 август 22:11
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
“Сити”да кутилмаган исён: Рико Льюис Ҳусанов сабабли жамоадан кетишга аҳд қилди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
«Тўй бўлади»: Синдоровнинг бобоси Ассаубаева ҳақида гапирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Кутилмаган мағлубият: Диёра Келдиёрова “Катта дубулға” турнирини тарк этди
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Нега ғарб шарҳловчилари Баҳодир Жалоловнинг услубини ҳазм қила олмаяпти?
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
Эрлинг Холанд «Манчестер Сити»дан кетишга қарор қилди — унинг янги манзили очиқланди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози