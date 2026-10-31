“Насаф” бир киши кам бўлиб қолган баҳсда “Сурхон” билан дуранг ўйнади
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Ўзбекистон Суперлигасининг 26-туридан ўрин олган «Сурхон» ва «NASAф» жамоалари ўртасидаги Воҳа дербиси 1:1 ҳисобидаги дуранг билан якунланди.
- Учрашувнинг 66-дақиқасида Торнике Зебниаури ҳисобни очган бўлса, 73-дақиқада Сардорбек Баҳромов мувозанатни тиклади.
- Ўйиннинг 84-дақиқасида «NASAф» яримҳимоячиси Муродбек Раҳматов иккинчи сариқ карточка сабабли майдондан четлатилди.
- Қолган вақтда ҳисоб ўзгармади ва жамоалар очколарни бўлишиб олишди.
Ўзбекистон Суперлигасининг 26-туридан ўрин олган марказий ва принципиал учрашувлардан бири — «Сурхон» ҳамда Қаршининг «Насаф» жамоалари ўртасидаги Воҳа дербиси муросасиз курашлар остида ўтиб, 1:1 ҳисобидаги жанговар дуранг билан якунланди.
Ҳар икки жамоа ҳам майдонда ғалаба учун бор кучини сарфлаган баҳсда асосий воқеалар иккинчи бўлимнинг ўрталарига келиб содир бўлди — тезкор голлар алмашинуви ва ўйин сўнгидаги кескин четлатиш учрашувнинг ҳароратини янада оширди.
Ўйин хроникаси: 7 дақиқалик голлар серияси ва қизил карточка
Учрашув тақдирини ҳал қилган ҳал қилувчи дақиқалар қуйидагича кечди:
«Сурхон» ҳисобни очди: Учрашувнинг 66-дақиқасида майдон эгалари томонидан уюштирилган ҳужум самарали якунланди — захирадан майдонга тушган Комронбек Юсуповнинг аниқ узатмасидан сўнг легионер Торнике Зебниаури тўпни дарвозага йўллаб, ҳисобни очди;
«Насаф»дан тезкор жавоб: Орадан атиги етти дақиқа ўтиб, қаршиликлар мувозанатни тиклашга муваффақ бўлди. 73-дақиқада Бобир Абдихолиқовнинг қулай пасидан сўнг Сардорбек Баҳромов дарвозани ишғол қилди — 1:1;
Майдондан четлатиш: 84-дақиқага келиб қаршиликлар бир киши кам бўлиб қолишди — учрашув давомида иккинчи сариқ карточкасини олган яримҳимоячи Муродбек Раҳматов ҳакам томонидан майдондан четлатилди.
Қолган дақиқаларда майдон эгалари сон жиҳатдан устунликка эга бўлган бўлса-да, таблодаги 1:1 ҳисоби ўйин якунига қадар ўзгаришсиз қолди.
Статистика ва протокол маълумотлари
Суперлига. 26-тур
«Сурхон» — «Насаф» 1:1
Голлар: Зебниаури (66) — Баҳромов (73);
Огоҳлантиришлар: Баҳромов (13), Гудушаури (50), Раҳматов (66), Ғуломов (77), Абдуҳамидов (86), Рўзиқул Бердиев (86);
Четлатиш: Муродбек Раҳматов (84, «Насаф»).
Таркиблар:
«Сурхон»: Мерганов, Шамсиев, Турсунов (Абдуллажонов, 63), Шербўтаев, Ричард Эмека Фрейди (Мирусмонов, 75), Рамазонов (Юсупов, 46), Оқтамов (Ашурбоев, 63), Зебниаури (Абдуҳамидов, 80), Шукуруллаев, Мусахонов, Шайдулов.
«Насаф»: Неъматов, Давронов, Комилов (Муҳитдинов, 58), Ғайбуллаев (Эшмуродов, 34), Баҳромов, Шала (Муртазаев, 90), Абдираҳматов, Абдихолиқов, Раҳматов, Отубанжо (Ғуломов, 58), Гудушаури (Рустамов, 58).
Мазкур дуранг ҳар икки жамоанинг мусобақа жадвалидаги позицияси учун муҳим очко бўлиб хизмат қилди, бироқ чемпионлик пойгасида «Насаф» учун ушбу йўқотиш кескин таъсир кўрсатиши мумкин.
Изоҳлар 0
…