“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?

·54·Спорт
“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Насаф" бош мураббийи Рўзиқул Бердиев "Динамо"га қарши ўйинда ғалаба голини урган Алибек Давроновнинг хатосини ҳам таъкидлаб, унга "агар гол урмаганингда жазонинг зўрини олардинг" деганини маълум қилди.
  • Мураббийнинг фикрича, ўйиннинг энг яхшиси бутун жамоа бўлиб, улар ҳақиқий характер кўрсатиб, охиригача курашишган.

Ўзбекистон Суперлигасининг 23-тури доирасида кечган драматик тўқнашувда Қаршининг «Насаф» клуби Самарқанднинг «Динамо» жамоасини 90+6-дақиқада киритилган гол эвазига 2:1 ҳисобида таслим этди. Оғир ва ҳиссиётларга бой кечган баҳс якунида қаршиликлар устози Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашувдаги кульминацион лаҳзалар, баҳсли вазиятлар ҳамда футболчиларнинг ҳолати ҳақида очиқ ва самимий фикр билдирди.

«Алибекка айтдим: гол урмаганингда жазо олардинг»

Учрашув тақдирини ҳал қилган ҳимоячи Алибек Давроновнинг ўйинига тўхталар экан, мураббий қувноқ, аммо талабчан оҳангда муносабат билдирди:

  • Хато ва қаҳрамонлик: «Алибек ҳал қилувчи ғалаба голини урди, лекин дарвозамизга урилган голда айнан унинг хатоси бор эди. Ўйиндан кейин унга: “Агар гол урмаганингда, жазонинг зўрини олардинг”, дедим», — дея таъкидлади мураббий;

  • Ўйиннинг энг яхшиси — бутун жамоа: Бердиев алоҳида бир футболчини эмас, майдонда қора меҳнат қилган барча шогирдларини эътироф этди: «Жамоа марказидаги футболчилар улкан ҳажмдаги ишни бажаришди. Бугун ҳақиқий характер кўрсатиб, охиригача курашган “Насаф” жамоасини энг яхши деб эътироф этиш тўғри бўлади».

Ҳакамлик, пенальти ва чарчоқ омили

Матбуот анжуманида рақиб ўйинчисининг қўлига тўп тегиши билан боғлиқ эҳтимолий пенальти вазифаси ҳам тилга олинди:

  • Ҳакамларнинг талаби: Мураббий яқин масофадан қўлга теккан тўплар бўйича қоидалар ўзгарганини эслатди: «Тўп жуда яқин масофадан келиб тегса, футболчи қўлини олишга улгурмайди ва бундай ҳолатларда кўп ҳам пенальти берилмаяпти. Наманганда Норчаев билан ҳам шундай бўлганди»;

  • Баҳромовнинг тонуси: Япониядаги мусобақадан сўнг чарчоқ сезилган бўлса-да, Сардор Баҳромов ўйин амалиёти юқори бўлгани сабабли тўлиқ ҳаракат қилди ва тўпсиз вазиятларда жамоага катта ёрдам берди.

Терма жамоа таъсири ва Абдувоҳид Неъматовнинг садоқати

ФИФА кунлари туфайли жамоанинг асосий ўзаги йўқлиги тайёргарлик жараёнига қийинчилик туғдирган:

  • Иқлим алмашинуви: Япония ва Корея сафарларидан қайтган футболчилар тикланишга улгурмаган, асосий дарвозабон Неъматов эса ўйиндан бир кун олдин етиб келган. Шунга қарамай, йигитлар жисмоний устунликни намойиш этишди;

  • Хориждан таклифлар: Неъматовнинг келажаги ҳақида гапирар экан, Бердиев унинг содиқлигини алоҳида қайд этди: «Олдин ҳам унда хориждан зўр таклифлар бўлган, аммо у жамоани тарк этишни хоҳламаган. Неъматов — клубига содиқ ва кучли руҳий характер эгаси. Баъзан хатолар бўлади, лекин у ҳеч қачон тушкунликка тушмайди»;

  • Легионерлар тақдири: Грузиялик футболчи Паата Гудушаури ҳақидаги саволга мураббий ҳазил аралаш: «Уни Пата деб қўяверинглар, фамилиясини ўзимиз ҳам зўрға биламиз», — дея жавоб қайтариб, шартномалар ва таркиб масаласи йил якунида кўриб чиқилишини маълум қилди.

Сўзининг якунида Рўзиқул Бердиев қаршилик барча футбол ишқибозларини 14 октябрь куни бўлиб ўтадиган халқаро ўйинга чорлаб, жамоани бирдамликда қўллаб-қувватлашга чақирди.

НасафДинамо СамарқандРўзиқул БердиевАлибек Давронов
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!«Пахтакор»га мағлубиятдан сўнг Рўзиқул Бердиевдан шов-шувли интервью!16 август 23:56Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...Миржалол Қосимов ОКМКнинг кетма-кет учинчи мағлубиятига изоҳ берди...20 август 06:27Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!Вадим Абрамов 2:3 ҳисобидаги мағлубиятдан сўнг "портлади" — Ундан шов-шувли иқрорлар!18 сентябр 06:08«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди«Динамо» ўз майдонида «Қизилқум»ни мағлубиятга учратди10 сентябр 21:37Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?Суперлигада сентябрь ойининг энг яхши мураббийи ким бўлади?28 сентябр 17:33«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...«4:1 ҳисобини кутмагандик»: Рўзиқул Бердиев Андижондаги ғалаба сирларини очди...20 сентябр 23:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?