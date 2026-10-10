“Насаф” бош мураббийи матбуот анжуманида нималарни очиқлади?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Насаф" бош мураббийи Рўзиқул Бердиев "Динамо"га қарши ўйинда ғалаба голини урган Алибек Давроновнинг хатосини ҳам таъкидлаб, унга "агар гол урмаганингда жазонинг зўрини олардинг" деганини маълум қилди.
- Мураббийнинг фикрича, ўйиннинг энг яхшиси бутун жамоа бўлиб, улар ҳақиқий характер кўрсатиб, охиригача курашишган.
Ўзбекистон Суперлигасининг 23-тури доирасида кечган драматик тўқнашувда Қаршининг «Насаф» клуби Самарқанднинг «Динамо» жамоасини 90+6-дақиқада киритилган гол эвазига 2:1 ҳисобида таслим этди. Оғир ва ҳиссиётларга бой кечган баҳс якунида қаршиликлар устози Рўзиқул Бердиев матбуот анжуманида иштирок этиб, учрашувдаги кульминацион лаҳзалар, баҳсли вазиятлар ҳамда футболчиларнинг ҳолати ҳақида очиқ ва самимий фикр билдирди.
«Алибекка айтдим: гол урмаганингда жазо олардинг»
Учрашув тақдирини ҳал қилган ҳимоячи Алибек Давроновнинг ўйинига тўхталар экан, мураббий қувноқ, аммо талабчан оҳангда муносабат билдирди:
Хато ва қаҳрамонлик: «Алибек ҳал қилувчи ғалаба голини урди, лекин дарвозамизга урилган голда айнан унинг хатоси бор эди. Ўйиндан кейин унга: “Агар гол урмаганингда, жазонинг зўрини олардинг”, дедим», — дея таъкидлади мураббий;
Ўйиннинг энг яхшиси — бутун жамоа: Бердиев алоҳида бир футболчини эмас, майдонда қора меҳнат қилган барча шогирдларини эътироф этди: «Жамоа марказидаги футболчилар улкан ҳажмдаги ишни бажаришди. Бугун ҳақиқий характер кўрсатиб, охиригача курашган “Насаф” жамоасини энг яхши деб эътироф этиш тўғри бўлади».
Ҳакамлик, пенальти ва чарчоқ омили
Матбуот анжуманида рақиб ўйинчисининг қўлига тўп тегиши билан боғлиқ эҳтимолий пенальти вазифаси ҳам тилга олинди:
Ҳакамларнинг талаби: Мураббий яқин масофадан қўлга теккан тўплар бўйича қоидалар ўзгарганини эслатди: «Тўп жуда яқин масофадан келиб тегса, футболчи қўлини олишга улгурмайди ва бундай ҳолатларда кўп ҳам пенальти берилмаяпти. Наманганда Норчаев билан ҳам шундай бўлганди»;
Баҳромовнинг тонуси: Япониядаги мусобақадан сўнг чарчоқ сезилган бўлса-да, Сардор Баҳромов ўйин амалиёти юқори бўлгани сабабли тўлиқ ҳаракат қилди ва тўпсиз вазиятларда жамоага катта ёрдам берди.
Терма жамоа таъсири ва Абдувоҳид Неъматовнинг садоқати
ФИФА кунлари туфайли жамоанинг асосий ўзаги йўқлиги тайёргарлик жараёнига қийинчилик туғдирган:
Иқлим алмашинуви: Япония ва Корея сафарларидан қайтган футболчилар тикланишга улгурмаган, асосий дарвозабон Неъматов эса ўйиндан бир кун олдин етиб келган. Шунга қарамай, йигитлар жисмоний устунликни намойиш этишди;
Хориждан таклифлар: Неъматовнинг келажаги ҳақида гапирар экан, Бердиев унинг содиқлигини алоҳида қайд этди: «Олдин ҳам унда хориждан зўр таклифлар бўлган, аммо у жамоани тарк этишни хоҳламаган. Неъматов — клубига содиқ ва кучли руҳий характер эгаси. Баъзан хатолар бўлади, лекин у ҳеч қачон тушкунликка тушмайди»;
Легионерлар тақдири: Грузиялик футболчи Паата Гудушаури ҳақидаги саволга мураббий ҳазил аралаш: «Уни Пата деб қўяверинглар, фамилиясини ўзимиз ҳам зўрға биламиз», — дея жавоб қайтариб, шартномалар ва таркиб масаласи йил якунида кўриб чиқилишини маълум қилди.
Сўзининг якунида Рўзиқул Бердиев қаршилик барча футбол ишқибозларини 14 октябрь куни бўлиб ўтадиган халқаро ўйинга чорлаб, жамоани бирдамликда қўллаб-қувватлашга чақирди.
Изоҳлар 0
…