Роналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Криштиану Роналду «Нефтчи» устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалаба жамоа учун муҳим эканлигини ва ривожланишда давом этаётганликларини таъкидлади.
- Ушбу учрашувда Роналду ўзининг 981-расмий голини уриб, жаҳон рекордини янгилади.
- «Ан-Наср» ушбу ғалаба билан турнир жадвалида 8-ўринга кўтарилди ва кейинги ўйинини 26 октябр куни «Ал-Васл»га қарши ўтказади.
Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби сардори ва жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналду ОФК Элит Чемпионлар лигаси 2-тури доирасида Ўзбекистон чемпиони Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси устидан қозонилган ғалаба (3:1) ҳақида ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида муносабат билдирди.
Учрашувда ўз ҳисобига навбатдаги голни ёздириб қўйган 41 ёшли тўпурар ушбу баҳс жамоаси учун қанчалик аҳамиятли бўлганини очиқлади.
Роналдунинг баёноти: «Ривожланишда давом этяпмиз»
Португалиялик форвард учрашув якунлангач, ўзининг X (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида жамоасининг ўйинини баҳолади:
«Бугун кечадаги ғалаба жуда муҳим эди. Биз ривожланишда давом этяпмиз», — дея ёзиб қолдирди Роналду.
Ушбу ғалаба «Ан-Наср» учун турнирнинг умумий босқичидаги илк 3 очкони тақдим этди ва жамоани Ғарбий минтақа жадвалида 8-поғонага олиб чиқди.
Тарихий 981-гол ва ўйин хроникаси
Риёддаги «Ал Аввал Парк»да кечган беллашув шиддатли лаҳзаларга бой бўлди:
33-дақиқа: «Ан-Наср» сафида бразилиялик Анжело Габриэл ҳисобни очди;
42-дақиқада рекорд: Криштиану Роналду фарғоналиклар дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди — бу юлдуз ҳужумчининг расмий фаолиятидаги 981-голи бўлиб, ўзига тегишли жаҳон рекордини янада янгилади;
«Нефтчи»нинг жавоби: 51-дақиқада Алишер Одилов чиройли зарба билан ҳисобни қисқартириб, интригани қайтарди;
Автогол нуқта қўйди: 78-дақиқада Анваржон Ғафуровнинг кутилмаган автоголи баҳс тақдирини якуний тарзда ҳал қилди (3:1).
«Ан-Наср»нинг кейинги режалари
Турнирнинг кейинги баҳсларига тайёргарлик кўраётган Саудия клуби яқин кунларда халқаро майдондаги юришини давом эттиради:
Кейинги рақиб: «Ан-Наср» 3-тур доирасида 26 октябрь куни ўз майдонида БААнинг «Ал-Васл» клубини қабул қилади;
Криштианунинг мақсади: Португалиялик юлдуз 1000 талик тарихий довонга яқинлашишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…