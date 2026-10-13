Роналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирди

·92·Спорт
Роналду «Нефтчи» устидан қозонилган муваффақият ва 981-голи ҳақида фикр билдирди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Криштиану Роналду «Нефтчи» устидан қозонилган 3:1 ҳисобидаги ғалаба жамоа учун муҳим эканлигини ва ривожланишда давом этаётганликларини таъкидлади.
  • Ушбу учрашувда Роналду ўзининг 981-расмий голини уриб, жаҳон рекордини янгилади.
  • «Ан-Наср» ушбу ғалаба билан турнир жадвалида 8-ўринга кўтарилди ва кейинги ўйинини 26 октябр куни «Ал-Васл»га қарши ўтказади.

Саудия Арабистонининг «Ан-Наср» клуби сардори ва жаҳон футболи афсонаси Криштиану Роналду ОФК Элит Чемпионлар лигаси 2-тури доирасида Ўзбекистон чемпиони Фарғонанинг «Нефтчи» жамоаси устидан қозонилган ғалаба (3:1) ҳақида ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифасида муносабат билдирди.

Учрашувда ўз ҳисобига навбатдаги голни ёздириб қўйган 41 ёшли тўпурар ушбу баҳс жамоаси учун қанчалик аҳамиятли бўлганини очиқлади.

Роналдунинг баёноти: «Ривожланишда давом этяпмиз»

Португалиялик форвард учрашув якунлангач, ўзининг X (собиқ Twitter) тармоғидаги саҳифасида жамоасининг ўйинини баҳолади:

«Бугун кечадаги ғалаба жуда муҳим эди. Биз ривожланишда давом этяпмиз», — дея ёзиб қолдирди Роналду.

Ушбу ғалаба «Ан-Наср» учун турнирнинг умумий босқичидаги илк 3 очкони тақдим этди ва жамоани Ғарбий минтақа жадвалида 8-поғонага олиб чиқди.

Тарихий 981-гол ва ўйин хроникаси

Риёддаги «Ал Аввал Парк»да кечган беллашув шиддатли лаҳзаларга бой бўлди:

  • 33-дақиқа: «Ан-Наср» сафида бразилиялик Анжело Габриэл ҳисобни очди;

  • 42-дақиқада рекорд: Криштиану Роналду фарғоналиклар дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди — бу юлдуз ҳужумчининг расмий фаолиятидаги 981-голи бўлиб, ўзига тегишли жаҳон рекордини янада янгилади;

  • «Нефтчи»нинг жавоби: 51-дақиқада Алишер Одилов чиройли зарба билан ҳисобни қисқартириб, интригани қайтарди;

  • Автогол нуқта қўйди: 78-дақиқада Анваржон Ғафуровнинг кутилмаган автоголи баҳс тақдирини якуний тарзда ҳал қилди (3:1).

«Ан-Наср»нинг кейинги режалари

Турнирнинг кейинги баҳсларига тайёргарлик кўраётган Саудия клуби яқин кунларда халқаро майдондаги юришини давом эттиради:

  • Кейинги рақиб: «Ан-Наср» 3-тур доирасида 26 октябрь куни ўз майдонида БААнинг «Ал-Васл» клубини қабул қилади;

  • Криштианунинг мақсади: Португалиялик юлдуз 1000 талик тарихий довонга яқинлашишда давом этмоқда.

Криштиану РоналдуАн-НасрНефтчиОФК Элит Чемпионлар лигаси
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Одил Ҳамробеков ҳаракат қилган “Трактор” илк очкосини қўлга киритдиОдил Ҳамробеков ҳаракат қилган “Трактор” илк очкосини қўлга киритдиБугун 00:21“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот берди“Месси ёки Пелени танлаш — дид масаласи, аммо мен...”: Роналду шов-шувли баёнот бердиКеча 21:58Роналду Жезуш билан жанжалдан сўнг Саудия клубига қандай кайфиятда қайтди?Роналду Жезуш билан жанжалдан сўнг Саудия клубига қандай кайфиятда қайтди?7 октябр 22:17Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)Элит ОЧЛ 2-турида “Ан Наср”га қарши ўйинда “Нефтчи” мағлубиятга учради (видео)Бугун 06:47“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?Кеча 11:21«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?«Нефтчи» бош мураббийи «Ан Наср»га қарши ўйиндан олдин нималар деди?Кеча 11:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди