Дўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришлар
Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) профессионал боксчиларнинг навбатдаги янгиланган рейтингини эълон қилди. Ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталари учун ушбу ойлик ҳисобот кутилмаган янгиликлар ва сенсацион қарорларга бой бўлди.
Жадвалдан ўрин олган 8 нафар вакилимиз орасида икки боксчимиз ўз дивизионида мутлақ 1-ўринни сақлаб турган бўлса, икки карра Олимпиада чемпиони Ҳасанбой Дўсматовнинг рўйхатдан батамом чиқариб юборилгани мутахассислар ва мухлислар ўртасида кўплаб саволларни келтириб чиқарди.
Асосий шов-шув: Ҳасанбой Дўсматов нега рўйхатда йўқ?
Сентябрь ойи якунларига кўра тақдим этилган жадвалдаги энг катта ўзгариш энг енгил вазн тоифасига тўғри келди:
Рейтингдан чиқарилиш: Ўтган ойда минимал вазн тоифасида 6-поғонани эгаллаб турган Ҳасанбой Дўсматов кутилмаганда WBA рейтингидан бутунлай олиб ташланди;
Сабаблар очиқланмади: Ассоциация томонидан ушбу қарор бўйича расмий изоҳ берилмаган бўлса-да, бу одатда фаолиятдаги танаффус, бошқа ташкилот камарларига даъвогарлик қилиш ёки ҳаваскор ва профессионал бокс ўртасидаги график тақсимоти билан изоҳланади;
Вазн чемпиони: Ушбу дивизионда чемпионлик камари айни пайтда Рафаэль Рикардога тегишли бўлиб турибди.
Чўққидаги юртдошларимиз: Шехов ва Мелиқўзиев 1-ўринда
Бир қатор вазн тоифаларида ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталари жаҳон камарига бош даъвогар мақомини мустаҳкамлаб олди:
Бектемир Мелиқўзиев (супер ўрта вазн): Ҳамюртимиз ўз вазнида фахрли 1-ўринни сақлаб қолди. Камар эгаси Хайме Мунгия эса ушбу мажбурий ҳимоя жангидан ҳамон оёқ тортмоқда;
Муҳаммад Шехов (биринчи ярим енгил вазн): Истеъдодли чарм қўлқоп устамиз дивизионнинг 1-поғонасида қолди ва мутлақ чемпион Наоя Иноуэ камарига асосий даъвогарлардан бири бўлиб турибди.
Ўзбек боксчиларининг WBA рейтингидаги тўлиқ ўрни
Ассоциациянинг янгиланган расмий рўйхатида вакилларимиз қуйидагича тақсимланди:
Муроджон Аҳмадалиев (биринчи ярим енгил вазн) — 3-ўрин (чемпион — Наоя Иноуэ);
Исроил Мадримов (супер ярим ўрта вазн) — 7-ўрин (чемпион — Жарон Эннис);
Шаҳрам Ғиёсов (ярим ўрта вазн) — 8-ўрин (чемпион — Жек Кэттералл);
Отабек Холматов (ярим енгил вазн) — 9-ўрин (ўтган ойда 8-ўринда эди, бир поғона пастлади; чемпион — Брэндон Фигуэро);
Сирочбек Исмоилов (енгил вазн) — 13-ўрин (чемпионлик мақоми ҳозирча вакант);
Руслан Абдуллаев (биринчи ярим ўрта вазн) — 13-ўрин (чемпион — Гари Рассел).
Янгиланган рейтинг ўзбек профессионал боксининг дунё элитасидаги ўрни ҳамон юқори эканини кўрсатса-да, яқин ойларда кутилаётган чемпионлик тўқнашувлари ва Дўсматовнинг кейинги фаолияти бокс оламида катта қизиқиш уйғотишда давом этади.
Изоҳлар 0
…