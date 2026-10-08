Дўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришлар

·16·Спорт
Дўсматов қаерга ғойиб бўлди? WBA рейтингида ўзбек боксчилари бўйича шов-шувли ўзгаришлар

Бутунжаҳон бокс ассоциацияси (WBA) профессионал боксчиларнинг навбатдаги янгиланган рейтингини эълон қилди. Ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталари учун ушбу ойлик ҳисобот кутилмаган янгиликлар ва сенсацион қарорларга бой бўлди.

Жадвалдан ўрин олган 8 нафар вакилимиз орасида икки боксчимиз ўз дивизионида мутлақ 1-ўринни сақлаб турган бўлса, икки карра Олимпиада чемпиони Ҳасанбой Дўсматовнинг рўйхатдан батамом чиқариб юборилгани мутахассислар ва мухлислар ўртасида кўплаб саволларни келтириб чиқарди.

Асосий шов-шув: Ҳасанбой Дўсматов нега рўйхатда йўқ?

Сентябрь ойи якунларига кўра тақдим этилган жадвалдаги энг катта ўзгариш энг енгил вазн тоифасига тўғри келди:

  • Рейтингдан чиқарилиш: Ўтган ойда минимал вазн тоифасида 6-поғонани эгаллаб турган Ҳасанбой Дўсматов кутилмаганда WBA рейтингидан бутунлай олиб ташланди;

  • Сабаблар очиқланмади: Ассоциация томонидан ушбу қарор бўйича расмий изоҳ берилмаган бўлса-да, бу одатда фаолиятдаги танаффус, бошқа ташкилот камарларига даъвогарлик қилиш ёки ҳаваскор ва профессионал бокс ўртасидаги график тақсимоти билан изоҳланади;

  • Вазн чемпиони: Ушбу дивизионда чемпионлик камари айни пайтда Рафаэль Рикардога тегишли бўлиб турибди.

Чўққидаги юртдошларимиз: Шехов ва Мелиқўзиев 1-ўринда

Бир қатор вазн тоифаларида ўзбекистонлик чарм қўлқоп усталари жаҳон камарига бош даъвогар мақомини мустаҳкамлаб олди:

  • Бектемир Мелиқўзиев (супер ўрта вазн): Ҳамюртимиз ўз вазнида фахрли 1-ўринни сақлаб қолди. Камар эгаси Хайме Мунгия эса ушбу мажбурий ҳимоя жангидан ҳамон оёқ тортмоқда;

  • Муҳаммад Шехов (биринчи ярим енгил вазн): Истеъдодли чарм қўлқоп устамиз дивизионнинг 1-поғонасида қолди ва мутлақ чемпион Наоя Иноуэ камарига асосий даъвогарлардан бири бўлиб турибди.

Ўзбек боксчиларининг WBA рейтингидаги тўлиқ ўрни

Ассоциациянинг янгиланган расмий рўйхатида вакилларимиз қуйидагича тақсимланди:

  • Муроджон Аҳмадалиев (биринчи ярим енгил вазн) — 3-ўрин (чемпион — Наоя Иноуэ);

  • Исроил Мадримов (супер ярим ўрта вазн) — 7-ўрин (чемпион — Жарон Эннис);

  • Шаҳрам Ғиёсов (ярим ўрта вазн) — 8-ўрин (чемпион — Жек Кэттералл);

  • Отабек Холматов (ярим енгил вазн) — 9-ўрин (ўтган ойда 8-ўринда эди, бир поғона пастлади; чемпион — Брэндон Фигуэро);

  • Сирочбек Исмоилов (енгил вазн) — 13-ўрин (чемпионлик мақоми ҳозирча вакант);

  • Руслан Абдуллаев (биринчи ярим ўрта вазн) — 13-ўрин (чемпион — Гари Рассел).

Янгиланган рейтинг ўзбек профессионал боксининг дунё элитасидаги ўрни ҳамон юқори эканини кўрсатса-да, яқин ойларда кутилаётган чемпионлик тўқнашувлари ва Дўсматовнинг кейинги фаолияти бокс оламида катта қизиқиш уйғотишда давом этади.

Ҳасанбой ДўсматовWBAБектемир МелиқўзиевЎзбекистон боксчилар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Бектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилдиБектемир Мелиқўзиев чемпион билан жангдаги мисли кўрилмаган ён беришларини ошкор қилдиБугун 21:46Бектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорладиБектемир Мелиқўзиев WBA ва Хайме Мунгияни ҳурматсизликда айблаб, очиқ жангга чорладиКеча 07:51Шаҳрам Ғиёсов илк мағлубиятидан кейин мухлисларга мурожаат қилдиШаҳрам Ғиёсов илк мағлубиятидан кейин мухлисларга мурожаат қилди25 май 12:57WBA рейтингида икки ўзбек биринчи: янги ном ҳам кирди...WBA рейтингида икки ўзбек биринчи: янги ном ҳам кирди...4 август 06:29Буйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқландиБуйруқ чиқди»: Бектемир Мелиқўзиев - Хайме Мунгия чемпионлик жанги расман тасдиқланди22 сентябр 15:20 Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими? Бектемир Мелиқўзиевга АҚШлик боксчидан чақирув: эски жанг тириладими?4 август 13:49
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?