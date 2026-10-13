Ўзбекистонлик легионерлар ўйнаган “Истиқлол” сафарда муҳим ғалабага эришди

·51·Спорт
Ўзбекистонлик легионерлар ўйнаган “Истиқлол” сафарда муҳим ғалабага эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Жалолиддин Машарипов ва Рустам Ашурматов ўйнаган Эроннинг «Истиқлол» жамоаси ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси доирасида сафарда Қатарнинг «Ал Ғарафа» клубини 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
  • Икки турдан сўнг 6 очко жамғарган «Истиқлол» турнир жадвалида 2-ўринни эгаллаб турибди.
  • Шу билан бирга, БААнинг «Ал Айн» клуби Ироқда «Эйр Форс» жамоасини 4:1 ҳисобида йирик мағлубиятга учратиб, пешқадамликни қўлга олди.

ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси Ғарб минтақасида 2-турнинг навбатдаги учрашувлари якунланди. 12 октябрь куни бўлиб ўтган ўйинларда Ўзбекистон миллий жамоаси аъзолари Жалолиддин Машарипов ва Рустам Ашурматов тўп сураётган Эроннинг «Истиқлол» жамоаси сафарда Қатарнинг «Ал Ғарафа» клубини мағлуб этди.

Параллел равишда кечган яна бир баҳсда эса БААнинг «Ал Айн» клуби Ироқда йирик ҳисобдаги ғалабани расмийлаштириб, ўз пешқадамлигини давом эттирди.

Ўзбекистонликлар асосий таркибда: «Истиқлол»нинг Доҳадаги муваффақияти

Эрон гранди Қатар сафаридан муҳим уч очко билан қайтди:

  • Легионерларимиз майдонда: Рустам Ашурматов ва Жалолиддин Машарипов ўйинни илк дақиқалардан асосий таркибда бошлади. Ашурматов ҳимоя чизиғида мустаҳкам ҳаракат қилган бўлса, Машарипов 53-дақиқада алмаштирилди;

  • Голлар ва кечган баҳс: 37-дақиқада Асани «Истиқлол»ни олдинга олиб чиққан бўлса, мезбонлардан Сасси 48-дақиқада мувозанатни тиклади. Бироқ 60-дақиқада Гударзи томонидан урилган гол Теҳрон клубига 1:2 ҳисобидаги муҳим ғалабани тақдим этди;

  • 100 фоизлик натижа: Икки турдан сўнг 6 очко жамғарган «Истиқлол» турнир жадвалида 2-ўринни банд этиб турибди. Ҳали очко жамғармаган «Ал Ғарафа» эса 13-поғонада қолмоқда.

«Ал Айн» Ироқда рақибини тор-мор этди

БААнинг амалдаги нуфузли жамоаларидан бири «Ал Айн» сафарда Ироқнинг «Эйр Форс» жамоаси дарвозасига жавобсиз тўртта гол уриб, мусобақадаги гегемонлигини намойиш этди:

  • Биринчи бўлимдаги таслимият: «Ал Айн» баҳс тақдирини дастлабки 45 дақиқаликдаёқ ҳал қилди. Каку (13), Ар Росаннинг автоголи (18) ҳамда Ҳ.Раҳимининг дубли (23, 44) ҳисобни йирик кўринишга келтирди;

  • Тасалли голи: Ироқ клуби фақат 89-дақиқада Жаваднинг голи эвазига ҳисобни қисқартира олди — 1:4;

  • Турнир жадвали: 6 очко ва тўплар нисбати бўйича энг яхши кўрсаткичга эга бўлган «Ал Айн» Ғарб минтақаси пешқадамига айланиб олди. Очкосиз қолган «Эйр Форс» эса 16-ўринга шўнғиди.

Элит ОЧЛ баҳсларида ўзбекистонлик футболчилар тўп сураётган хориж клублари қитъа миқёсидаги пешқадамлик курашида муҳим ўрин тутишда давом этмоқда.

ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигасиИстиқлолАл ҒарафаАл Айн
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?«Пахтакор» Саудия юлдузларига қарши қандай таркиб билан майдонга тушади?Кеча 18:20“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?“Пахтакор” ва “Нефтчи”нинг бугунги баҳслари қачон ва қайси каналда намойиш этилади?Кеча 11:21Матбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпдиМатбуот анжуманидаги жанг!: Постекоглу Роналдуни ерга урган журналистнинг оғзини ёпди16 сентябр 19:30Қозоғистон ОАВ Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги легионерлар устунлигини тан олдиҚозоғистон ОАВ Ўзбекистон терма жамоаси таркибидаги легионерлар устунлигини тан олди23 сентябр 11:11Легионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этдиЛегионерларимизнинг шов-шувли триумфи: «Истиқлол» «Ас Садд»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этди15 сентябр 06:31Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!Ҳусановдан Шомуродовгача: Ўзбекистон миллий жамоаси қайдномаси эълон қилинди!20 сентябр 15:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди