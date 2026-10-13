Ўзбекистонлик легионерлар ўйнаган “Истиқлол” сафарда муҳим ғалабага эришди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Жалолиддин Машарипов ва Рустам Ашурматов ўйнаган Эроннинг «Истиқлол» жамоаси ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси доирасида сафарда Қатарнинг «Ал Ғарафа» клубини 2:1 ҳисобида мағлуб этди.
- Икки турдан сўнг 6 очко жамғарган «Истиқлол» турнир жадвалида 2-ўринни эгаллаб турибди.
- Шу билан бирга, БААнинг «Ал Айн» клуби Ироқда «Эйр Форс» жамоасини 4:1 ҳисобида йирик мағлубиятга учратиб, пешқадамликни қўлга олди.
ОФК Элит Осиё Чемпионлар лигаси Ғарб минтақасида 2-турнинг навбатдаги учрашувлари якунланди. 12 октябрь куни бўлиб ўтган ўйинларда Ўзбекистон миллий жамоаси аъзолари Жалолиддин Машарипов ва Рустам Ашурматов тўп сураётган Эроннинг «Истиқлол» жамоаси сафарда Қатарнинг «Ал Ғарафа» клубини мағлуб этди.
Параллел равишда кечган яна бир баҳсда эса БААнинг «Ал Айн» клуби Ироқда йирик ҳисобдаги ғалабани расмийлаштириб, ўз пешқадамлигини давом эттирди.
Ўзбекистонликлар асосий таркибда: «Истиқлол»нинг Доҳадаги муваффақияти
Эрон гранди Қатар сафаридан муҳим уч очко билан қайтди:
Легионерларимиз майдонда: Рустам Ашурматов ва Жалолиддин Машарипов ўйинни илк дақиқалардан асосий таркибда бошлади. Ашурматов ҳимоя чизиғида мустаҳкам ҳаракат қилган бўлса, Машарипов 53-дақиқада алмаштирилди;
Голлар ва кечган баҳс: 37-дақиқада Асани «Истиқлол»ни олдинга олиб чиққан бўлса, мезбонлардан Сасси 48-дақиқада мувозанатни тиклади. Бироқ 60-дақиқада Гударзи томонидан урилган гол Теҳрон клубига 1:2 ҳисобидаги муҳим ғалабани тақдим этди;
100 фоизлик натижа: Икки турдан сўнг 6 очко жамғарган «Истиқлол» турнир жадвалида 2-ўринни банд этиб турибди. Ҳали очко жамғармаган «Ал Ғарафа» эса 13-поғонада қолмоқда.
«Ал Айн» Ироқда рақибини тор-мор этди
БААнинг амалдаги нуфузли жамоаларидан бири «Ал Айн» сафарда Ироқнинг «Эйр Форс» жамоаси дарвозасига жавобсиз тўртта гол уриб, мусобақадаги гегемонлигини намойиш этди:
Биринчи бўлимдаги таслимият: «Ал Айн» баҳс тақдирини дастлабки 45 дақиқаликдаёқ ҳал қилди. Каку (13), Ар Росаннинг автоголи (18) ҳамда Ҳ.Раҳимининг дубли (23, 44) ҳисобни йирик кўринишга келтирди;
Тасалли голи: Ироқ клуби фақат 89-дақиқада Жаваднинг голи эвазига ҳисобни қисқартира олди — 1:4;
Турнир жадвали: 6 очко ва тўплар нисбати бўйича энг яхши кўрсаткичга эга бўлган «Ал Айн» Ғарб минтақаси пешқадамига айланиб олди. Очкосиз қолган «Эйр Форс» эса 16-ўринга шўнғиди.
Элит ОЧЛ баҳсларида ўзбекистонлик футболчилар тўп сураётган хориж клублари қитъа миқёсидаги пешқадамлик курашида муҳим ўрин тутишда давом этмоқда.
Изоҳлар 0
…