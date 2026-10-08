Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити» мухлисларига мурожаат қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «Манчестер Сити»нинг асосий тўпурари Эрлинг Ҳоланд, клуб молиявий қоидабузарликлар бўйича суд жараёнидан босим остида қолган бир пайтда, мухлисларни бирдамлик ва ижобий кайфиятни сақлашга чақирди.
- Унинг таъкидлашича, жамоа ҳар бир ўйинда ғалаба қозонишга ҳаракат қилиши ва жараёндан завқ олиши керак.
- Ҳоланд, шунингдек, майдон ташқарисидаги мураккаб вазиятларга қарамай, табассум ва хотиржамликни сақлаш муҳимлигини уқтирди.
Англия Премьер-лигасининг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» молиявий қоидабузарликлар бўйича кўриб чиқилаётган шов-шувли суд иши туфайли жиддий босим остида қолган бир вақтда, клубнинг асосий тўпурари Эрлинг Ҳоланд сукунатни бузди. Норвегиялик 26 ёшли юлдуз ҳужумчи Sky Sports телеканалига берган интервюсида жамоа ишқибозларини руҳан тушкунликка тушмасликка, аксинча, бирдамлик ва ижобий кайфиятни сақлаб қолишга даъват этди.
Ушбу мурожаат клуб атрофида турли миш-мишлар ва эҳтимолий оғир жазолар қизғин муҳокама қилинаётган пайтда жамоатчиликка тақдим этилди.
«Биз бирга бўлишимиз шарт»: Ҳоланддан самимий даъват
Эрлинг Ҳоланд жамоа атрофидаги шов-шувларга қарамай, майдондаги вазифага диққатни қаратиш энг тўғри йўл эканини таъкидлади:
Ижобий руҳиятни сақлаш: «Шунинг учун ижобий кайфиятни сақлаш, доимо олдинга қараш, ўйинларда ғалаба қозонишга ҳаракат қилиш ва жараёндан завқ олиш керак. Биз бирга бўлишимиз ва бир-биримизга меҳр улашишимиз лозим», — деди норвегиялик тўпурар;
Ҳар қандай вазиятда табассум: Футболчи майдон ташқарисида қандай мураккаб воқеалар рўй бермасин, футболчиларга ҳам, трибунадаги мухлисларга ҳам табассум ва хотиржамлик ярашишини уқтирди;
Фақат ғалабаларга эътибор: Ҳужумчи жамоанинг асосий иши ҳар бир учрашувда уч очко учун курашиш эканини билдирди.
«Сити» устидан чиқариладиган қарор ва апелляция
Клубнинг молиявий ҳисоботлари ва қоидабузарликлари бўйича тергов ишлари энг ҳал қилувчи босқичида турибди:
Апелляция жараёни: Маълумотларга кўра, мустақил комиссиянинг қарори фонида «Манчестер Сити» раҳбарияти ўз айбсизлигини исботлаш мақсадида юқори инстанцияга расмий апелляция топширишга тайёрланмоқда;
Ноаниқ санкциялар: Ҳозирча суд ва текширув органлари томонидан «шаҳарликлар»га нисбатан айнан қандай жазо қўлланилиши расман эълон қилинмаган, чунки ҳуқуқий баҳслар ҳамон давом этмоқда.
Энг ёмон сценарийлар: Қуйи лига ва совринлардан маҳрум этиш
Британия ОАВлари ва спорт ҳуқуқшунослари «Манчестер Сити»га нисбатан қўлланилиши мумкин бўлган бир қатор кескин эҳтимолларни илгари сурмоқда:
Қуйи дивизионга тушириш: Агар айбловлар ўз тасдиғини топса, Премьер-лига клуби турнир жадвалида улкан очколардан маҳрум этилиши ёки тўғридан-тўғри Чемпионшипга (қуйи лигага) тушириб юборилиши мумкин;
Титулларни қайтариб олиш: Айрим манбалар молиявий фирибгарликлар исботланган даврларда қўлга киритилган чемпионлик кубоклари ва совринларининг бекор қилиниши эҳтимолини ҳам инкор этмаяпти.
Англия футболи тарихидаги энг йирик молиявий можаролардан бири авж олаётган бир паллада, Ҳоланднинг ўз мухлисларига қарата айтган оптимистик сўзлари жамоани руҳий зарбалардан ҳимоя қилиш йўлидаги муҳим сигналга айланди.
Изоҳлар 0
…