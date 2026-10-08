Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити» мухлисларига мурожаат қилди

·26·Спорт
Эрлинг Ҳоланд «Манчестер Сити» мухлисларига мурожаат қилди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «Манчестер Сити»нинг асосий тўпурари Эрлинг Ҳоланд, клуб молиявий қоидабузарликлар бўйича суд жараёнидан босим остида қолган бир пайтда, мухлисларни бирдамлик ва ижобий кайфиятни сақлашга чақирди.
  • Унинг таъкидлашича, жамоа ҳар бир ўйинда ғалаба қозонишга ҳаракат қилиши ва жараёндан завқ олиши керак.
  • Ҳоланд, шунингдек, майдон ташқарисидаги мураккаб вазиятларга қарамай, табассум ва хотиржамликни сақлаш муҳимлигини уқтирди.

Англия Премьер-лигасининг амалдаги чемпиони «Манчестер Сити» молиявий қоидабузарликлар бўйича кўриб чиқилаётган шов-шувли суд иши туфайли жиддий босим остида қолган бир вақтда, клубнинг асосий тўпурари Эрлинг Ҳоланд сукунатни бузди. Норвегиялик 26 ёшли юлдуз ҳужумчи Sky Sports телеканалига берган интервюсида жамоа ишқибозларини руҳан тушкунликка тушмасликка, аксинча, бирдамлик ва ижобий кайфиятни сақлаб қолишга даъват этди.

Ушбу мурожаат клуб атрофида турли миш-мишлар ва эҳтимолий оғир жазолар қизғин муҳокама қилинаётган пайтда жамоатчиликка тақдим этилди.

«Биз бирга бўлишимиз шарт»: Ҳоланддан самимий даъват

Эрлинг Ҳоланд жамоа атрофидаги шов-шувларга қарамай, майдондаги вазифага диққатни қаратиш энг тўғри йўл эканини таъкидлади:

  • Ижобий руҳиятни сақлаш: «Шунинг учун ижобий кайфиятни сақлаш, доимо олдинга қараш, ўйинларда ғалаба қозонишга ҳаракат қилиш ва жараёндан завқ олиш керак. Биз бирга бўлишимиз ва бир-биримизга меҳр улашишимиз лозим», — деди норвегиялик тўпурар;

  • Ҳар қандай вазиятда табассум: Футболчи майдон ташқарисида қандай мураккаб воқеалар рўй бермасин, футболчиларга ҳам, трибунадаги мухлисларга ҳам табассум ва хотиржамлик ярашишини уқтирди;

  • Фақат ғалабаларга эътибор: Ҳужумчи жамоанинг асосий иши ҳар бир учрашувда уч очко учун курашиш эканини билдирди.

«Сити» устидан чиқариладиган қарор ва апелляция

Клубнинг молиявий ҳисоботлари ва қоидабузарликлари бўйича тергов ишлари энг ҳал қилувчи босқичида турибди:

  • Апелляция жараёни: Маълумотларга кўра, мустақил комиссиянинг қарори фонида «Манчестер Сити» раҳбарияти ўз айбсизлигини исботлаш мақсадида юқори инстанцияга расмий апелляция топширишга тайёрланмоқда;

  • Ноаниқ санкциялар: Ҳозирча суд ва текширув органлари томонидан «шаҳарликлар»га нисбатан айнан қандай жазо қўлланилиши расман эълон қилинмаган, чунки ҳуқуқий баҳслар ҳамон давом этмоқда.

Энг ёмон сценарийлар: Қуйи лига ва совринлардан маҳрум этиш

Британия ОАВлари ва спорт ҳуқуқшунослари «Манчестер Сити»га нисбатан қўлланилиши мумкин бўлган бир қатор кескин эҳтимолларни илгари сурмоқда:

  • Қуйи дивизионга тушириш: Агар айбловлар ўз тасдиғини топса, Премьер-лига клуби турнир жадвалида улкан очколардан маҳрум этилиши ёки тўғридан-тўғри Чемпионшипга (қуйи лигага) тушириб юборилиши мумкин;

  • Титулларни қайтариб олиш: Айрим манбалар молиявий фирибгарликлар исботланган даврларда қўлга киритилган чемпионлик кубоклари ва совринларининг бекор қилиниши эҳтимолини ҳам инкор этмаяпти.

Англия футболи тарихидаги энг йирик молиявий можаролардан бири авж олаётган бир паллада, Ҳоланднинг ўз мухлисларига қарата айтган оптимистик сўзлари жамоани руҳий зарбалардан ҳимоя қилиш йўлидаги муҳим сигналга айланди.

Манчестер СитиЭрлинг ҲоландПремьер‑лигамолиявий қоидабузарликлар
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ливерпул»га АПЛ кубоклари бериладими? Германия устози шов-шувли саволга нуқта қўйди«Ливерпул»га АПЛ кубоклари бериладими? Германия устози шов-шувли саволга нуқта қўйди1 октябр 11:15«Манчестер Сити»га қўйилган 115 айбловдан 114 таси бўйича қарор чиқарилди«Манчестер Сити»га қўйилган 115 айбловдан 114 таси бўйича қарор чиқарилди25 сентябр 20:17«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди«Ҳоланд эффекти»: Унинг биргина ролиги Норвегияда сабзи сотувини 25 фоизга ошириб юборди5 октябр 08:50«Манчестер Сити»да хавотир: Эрлинг Ҳоланд Португалияга қарши ўйинда жароҳат олди«Манчестер Сити»да хавотир: Эрлинг Ҳоланд Португалияга қарши ўйинда жароҳат олди5 октябр 08:30Эквадорда 469 кг кокаин Ҳоланд сурати туширилган пакетларда топилдиЭквадорда 469 кг кокаин Ҳоланд сурати туширилган пакетларда топилди4 октябр 14:34Самолётга «уланган» сочлар можароси: Эрлинг Ҳоланд йирик авиакомпанияни судга бердиСамолётга «уланган» сочлар можароси: Эрлинг Ҳоланд йирик авиакомпанияни судга берди3 октябр 14:08
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?