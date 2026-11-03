Оддий қуртдан кутилмаган фойда: Нега уни тиш пастасига қўшиш тавсия этилади?

·1·Саломатлик
Оддий қуртдан кутилмаган фойда: Нега уни тиш пастасига қўшиш тавсия этилади?

Халқимиз севиб истеъмол қиладиган анъанавий миллий газак — қурт нафақат мазали ва тўйимли таом, балки оғиз бўшлиғи саломатлигини мустаҳкамлашда ноёб табиий восита ҳам бўлиши мумкин. Кўпчилик қуртни оддий чақ-чуқ сифатида билса-да, унинг таркиби тиш ва милк муаммоларига қарши курашда кутилмаган ижобий таъсирга эга.

Тармоқларда оммалашаётган фойдали лайфхакка кўра, майдаланган қурт кукунидан оғиз бўшлиғи парваришида табиий оқартирувчи ва мустаҳкамловчи қўшимча сифатида фойдаланиш мумкин.

Тиш пастаси билан уйғунлик: Лайфхак қандай ишлайди?

Майдаланган қуртни тиш ювиш пайтида қўллаш бир қатор гигиеник ва даволовчи хусусиятларни намоён қилади:

  • Табиий оқартириш: Кукун ҳолига келтирилган қурт тиш эмалига зарар етказмаган ҳолда юзадаги сарғиш қават ва чой-қаҳва доғларини тозалашга ёрдам беради;

  • Милк қонашига барҳам бериш: Мунтазам ва тўғри қўлланилганда, у милкларни мустаҳкамлаб, ювиш пайтида қон чиқишини тўхтатишга кўмаклашади;

  • Нохуш ҳидни бартараф этиш: Таркибидаги фойдали табиий компонентлар оғиз бўшлиғи микрофлорасини тозалаб, узоқ муддатли софлик бағишлайди.

Сут кислотаси ва кальцийнинг қуввати: Парадонтозга қарши қалқон

Қуртнинг бундай шифобахш хусусиятлари унинг табиий биологик таркиби билан асосланади:

  • Юқори миқдордаги кальций: Қурт сут маҳсулоти бўлгани учун кальцийга ўта бой. Ушбу минерал тиш эмалини озиқлантиради ва микродарзларни мустаҳкамлашга хизмат қилади;

  • Табиий сут кислотаси: Сут кислотаси оғиздаги зарарли бактериялар ривожланишини секинлаштиради, тиш кариеси ҳамда жиддий милк касаллиги — парадонтознинг олдини олади;

  • Кислота-ишқор мувозанати: Овқат ҳазм қилиш жараёни ва оғиз бўшлиғидаги pH мувозанатини нормаллаштириб, тишларда тош йиғилиши хавфини камайтиради.

Ушбу оддий ва арзон табиий усул тишларни кимёвий воситаларсиз, уй шароитида парвариш қилишни истовчилар учун қулай қўшимча чоралардан бири ҳисобланади.

қуртоғиз бўшлиғи гигиенаситиш саломатлигитабиий парвариш
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Тиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотларТиш шифокорига камроқ бориш: Оғиз бўшлиғини соғлом сақловчи маҳсулотлар27 июн 12:42Умрни узайтирувчи препаратлар: Россияда янги тиббий инқилоб эълон қилиндиУмрни узайтирувчи препаратлар: Россияда янги тиббий инқилоб эълон қилинди2 ноябр 23:47Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин эканЎзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан1 ноябр 22:14Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?Эрталаб асал истеъмол қилиш одати организмни қандай ўзгартиради?1 ноябр 15:15Ойнага қаранг: Юзингиздаги 6 та белги қайси витамин етишмаётганидан хабар беради?Ойнага қаранг: Юзингиздаги 6 та белги қайси витамин етишмаётганидан хабар беради?1 ноябр 15:09Организм учун энг фойдали 5 та қуритилган меваОрганизм учун энг фойдали 5 та қуритилган мева31 октябр 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Тошкентдан Америкага: Нурмухаммад Исмоилов Akinda орқали ҳалол инвестицияни глобал миқёсга олиб чиқмоқда
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда

Кўп ўқилганлар Саломатлик янгиликлар

Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Юрак хуружи олдидан пайдо бўладиган 6 та белги
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Россия одамларни криосақлаш бўйича дунёда иккинчи ўринда турибди
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Юрак хуружи: эрталаб қайси белгиларга эътибор бериш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Суяклар заифлашмаслиги учун қайси маҳсулотларни чеклаш керак?
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Олимлар ва шифокорлар бешикнинг бола соғлиғига яширин зарарларини очиқлади (видео)
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Ўзингизга айтган сўзларингиз танангизни даволаши ёки заҳарлаши мумкин экан
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Қорайган бананни ейиш мумкинми?
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари
Кечаси пайпоқ кийиб ухлашнинг сиз билмаган фойдалари