Оддий қуртдан кутилмаган фойда: Нега уни тиш пастасига қўшиш тавсия этилади?
Халқимиз севиб истеъмол қиладиган анъанавий миллий газак — қурт нафақат мазали ва тўйимли таом, балки оғиз бўшлиғи саломатлигини мустаҳкамлашда ноёб табиий восита ҳам бўлиши мумкин. Кўпчилик қуртни оддий чақ-чуқ сифатида билса-да, унинг таркиби тиш ва милк муаммоларига қарши курашда кутилмаган ижобий таъсирга эга.
Тармоқларда оммалашаётган фойдали лайфхакка кўра, майдаланган қурт кукунидан оғиз бўшлиғи парваришида табиий оқартирувчи ва мустаҳкамловчи қўшимча сифатида фойдаланиш мумкин.
Тиш пастаси билан уйғунлик: Лайфхак қандай ишлайди?
Майдаланган қуртни тиш ювиш пайтида қўллаш бир қатор гигиеник ва даволовчи хусусиятларни намоён қилади:
Табиий оқартириш: Кукун ҳолига келтирилган қурт тиш эмалига зарар етказмаган ҳолда юзадаги сарғиш қават ва чой-қаҳва доғларини тозалашга ёрдам беради;
Милк қонашига барҳам бериш: Мунтазам ва тўғри қўлланилганда, у милкларни мустаҳкамлаб, ювиш пайтида қон чиқишини тўхтатишга кўмаклашади;
Нохуш ҳидни бартараф этиш: Таркибидаги фойдали табиий компонентлар оғиз бўшлиғи микрофлорасини тозалаб, узоқ муддатли софлик бағишлайди.
Сут кислотаси ва кальцийнинг қуввати: Парадонтозга қарши қалқон
Қуртнинг бундай шифобахш хусусиятлари унинг табиий биологик таркиби билан асосланади:
Юқори миқдордаги кальций: Қурт сут маҳсулоти бўлгани учун кальцийга ўта бой. Ушбу минерал тиш эмалини озиқлантиради ва микродарзларни мустаҳкамлашга хизмат қилади;
Табиий сут кислотаси: Сут кислотаси оғиздаги зарарли бактериялар ривожланишини секинлаштиради, тиш кариеси ҳамда жиддий милк касаллиги — парадонтознинг олдини олади;
Кислота-ишқор мувозанати: Овқат ҳазм қилиш жараёни ва оғиз бўшлиғидаги pH мувозанатини нормаллаштириб, тишларда тош йиғилиши хавфини камайтиради.
Ушбу оддий ва арзон табиий усул тишларни кимёвий воситаларсиз, уй шароитида парвариш қилишни истовчилар учун қулай қўшимча чоралардан бири ҳисобланади.
Изоҳлар 0
…