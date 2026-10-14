Манчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн

·108·Спорт
Манчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Манчестер Сити — ПСЖ учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Манчестер Сити бошланғич таркиби: 1. Доннарумма Ж., 45. Хусанов А., 3. Диаш Р. (капитан), 6. Гехи М., 24. Гвардиол Ж., 5. Андерсон Э., 17. Фернандес Э., 42. Семеньо А., 10. Шерки Р., 11. Доку Ж., 9. Холанд Э.

Манчестер Сити захирадагилари: 21. Аит-Нури Р., 37. Аллан Элиас, 13. Беттинелли М., 32. Буадди А., 47. Фоден Ф., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 7. Ндиайе И., 27. Нунес М., 33. О'Рейли Н., 28. Рульи Ж., 22. Витор Рейс.

Манчестер Сити бош мураббийи: Мареска Э.

ПСЖ бошланғич таркиби: 39. Сафонов М., 2. Хакими А., 5. Маркиньос (капитан), 51. Пачо В., 25. Мендеш Н., 33. Заир-Эмери У., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 11. Аклиуш М., 10. Дембеле У., 14. Дуэ Д.

ПСЖ захирадагилари: 4. Бералдо Л., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 21. Эрнандес Л., 7. Кварацхелия К., 80. Муак А., 47. Нжанту К., 87. Невеш Ж., 9. Торрес Ф., 6. Забарный И.

ПСЖ бош мураббийи: Луис Энрике.

Жонли репортаж ЖОНЛИ
10
Свен Яблонски Ашраф Ҳакими (ПСЖ) тўп учун курашда ўта қўполлик қилгани сабабли ҳуштак чалди. Манчестер Сити жарима зарбаси тепиш ҳуқуқига эга бўлди.
10
Раян Шерки (Манчестер Сити) ҳимоячи билан тўқнашувдан сўнг жарима майдончаси ичида йиқилди. Ҳакам вазиятни кўрмай қолган бўлиши мумкин, у ўйинни давом эттиришга ишора қилди.
9
Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ) ҳимоячининг таъқибидан қутулиб, ўрта масофадан дарвозанинг чап пастки бурчагига зарба йўллади, аммо Жанлуижи Доннарумма ўз ўрнида бўлиб, тўпни осонлик билан эгаллаб олди.
9
Фабиан Руис (ПСЖ) жарима майдончаси ичидан Усмон Дембелега узатма бермоқчи бўлди, аммо ҳимоячилардан бири ҳушёрлик кўрсатиб, тўпни ўз вақтида илиб олди.
7
Жереми Доку (Манчестер Сити) олдинга ўтишга уринмоқда, аммо рақиб ўйинчиси тўпни узоқлаштирди.
4
Манчестер Сити футболчилари тўпни назорат қилишмоқда ва бир-бирларига қисқа паслар билан узатмалар беришяпти. Улар ҳимоя чизиғида бўшлиқлар пайдо бўлишини кутишмоқда.
4
Манчестер Сити янги ҳужум имкониятларини яратиш мақсадида аниқ паслар билан ўйинни давом эттирмоқда.
2
Дезире Дуэ (ПСЖ) дарвоза томон олға интилмоқда, аммо ҳимоячи ўз вақтида қайтиб, тўпни олиб қўйди. Тўп майдон ташқарисига чиқиб кетди. Манчестер Сити тўпни ён чизиқдан ўйинга киритади.
1
Ана холос, бугунги ўйин айни дамда бошланяпти.
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Ўйинчилар майдонга чиқиб келишди ва учрашув бошланиш арафасида. ПСЖ ўйинни бошлаб беради.
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Бугунги ўйинни Свен Яблонски бошқариб боради.
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Иккала жамоанинг бошланғич таркиблари маълум бўлди, энди улар билан танишиб чиқишингиз мумкин.
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Салом ва бизнинг матнли жонли шарҳимизга хуш келибсиз! Биз сизга ўйинда содир бўлаётган барча воқеалар ҳақида тезкор маълумотларни тақдим этиб борамиз. Бошланғич таркиблар жуда яқин вақт ичида эълон қилинади.
Манчестер СитиПСЖЧемпионлар лигаси
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Аброр Шуҳратов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

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