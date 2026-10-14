Манчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матн

Чемпионлар лигаси доирасидаги Манчестер Сити — ПСЖ учрашуви 15 октябр, 00:00 (Тошкент вақти билан) бошланади.

Ўйин бошлангач воқеалар жонли матнда янгиланиб боради.

Манчестер Сити бошланғич таркиби: 1. Доннарумма Ж., 45. Хусанов А., 3. Диаш Р. (капитан), 6. Гехи М., 24. Гвардиол Ж., 5. Андерсон Э., 17. Фернандес Э., 42. Семеньо А., 10. Шерки Р., 11. Доку Ж., 9. Холанд Э.

Манчестер Сити захирадагилари: 21. Аит-Нури Р., 37. Аллан Элиас, 13. Беттинелли М., 32. Буадди А., 47. Фоден Ф., 8. Ковачич М., 82. Льюис Р., 7. Ндиайе И., 27. Нунес М., 33. О'Рейли Н., 28. Рульи Ж., 22. Витор Рейс.

Манчестер Сити бош мураббийи: Мареска Э.

ПСЖ бошланғич таркиби: 39. Сафонов М., 2. Хакими А., 5. Маркиньос (капитан), 51. Пачо В., 25. Мендеш Н., 33. Заир-Эмери У., 17. Витинья, 8. Руис Ф., 11. Аклиуш М., 10. Дембеле У., 14. Дуэ Д.

ПСЖ захирадагилари: 4. Бералдо Л., 30. Шевалье Л., 12. Динь Л., 27. Фернандес Д., 22. Готс М., 21. Эрнандес Л., 7. Кварацхелия К., 80. Муак А., 47. Нжанту К., 87. Невеш Ж., 9. Торрес Ф., 6. Забарный И.

ПСЖ бош мураббийи: Луис Энрике.