Энрике «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?

·74·Спорт
Энрике «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • «PSJ» бош мураббийи Луис Энрике «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, жамоасининг асосий мақсади Чемпионлар Лигасида ғолиб бўлиш эканлигини таъкидлади.
  • Унинг фикрича, турнирнинг дастлабки босқичида ким яхши кўринишидан қатъи назар, якуний маррада зафар қучиш муҳим.
  • Энрике, шунингдек, Англия клубларига қарши муваффақиятли серияси ҳақида ҳазиллашиб, рекордлар унинг учун муҳим эмаслигини билдирди.

Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-турида Парижнинг «ПСЖ» клуби Англиянинг амалдаги гранди «Манчестер Сити» устидан 4:2 ҳисобида ёрқин ва муросасиз ғалабага эришди. Сермаҳсул кечган беллашув якунлангач, парижликлар бош мураббийи Луис Энрике франциялик таниқли нашр — L’Équipe журналистлари билан суҳбатда ўйин атрофидаги муҳим саволларга очиқ жавоб қайтарди.

Испаниялик мутахассис жамоаси дуч келган қийинчиликлар, Англия жамоаларига қарши муваффақиятли серияси ва бош мақсади ҳақида тўхталиб ўтди.

«0:3 дан сўнг улар катта таваккалга қўл урди»

Матбуот анжуманида журналистлар учрашув давомида «ПСЖ» ўйин сифатида нега кескин тебранишлар кузатилганига қизиқди:

  • Рақибнинг босими: «Рақиб 0:3 ҳисобида ортда бораётганди ва табиийки, “Манчестер Сити” катта таваккалга қўл урди. Бундай вазиятда майдондаги жараённи тўлиқ назорат қилиш жуда қийин;

  • Натижа муҳим: Тўғри, ўйин давомида муайян муаммоларга дуч келдик, аммо нима бўлган тақдирда ҳам АПЛ гранди устидан муҳим ғалабани қўлга киритдик», — деди Энрике.

«Европага хабар эмас, бош соврин керак»

«Ушбу ғалаба билан қитъага жиддий сигнал юбордингизми?» қабилидаги саволга мураббий ўз услубига содиқ қолган ҳолда қатъий жавоб берди:

  • Мақсад аниқ: «Йўқ, қандай хабар бўлиши мумкин? Бизнинг асосий мақсадимиз — Чемпионлар Лигасида ғолиб бўлиш;

  • Босқичнинг аҳамияти: Турнирнинг айнан шу — дастлабки умумий босқичида ким энг яхши бўлиб кўриниши муҳим эмас. Асосийси, якуний маррада зафар қучиш».

Британия клубларига қарши «сеҳрли серия»

Луис Энрике АПЛ жамоаларига қарши кетма-кет муваффақиятли ўйинлар ўтказаётгани бўйича журналистлар билан ҳазиллашди:

  • Руҳий устунлик: «Умид қиламанки, шундай (кулади). Бу ҳақиқатан ҳам ажойиб серия бўлмоқда;

  • Янги синов кутмоқда: Бироқ рекордлар мени асло қизиқтирмайди. Биз бир неча ҳафтадан сўнг яна шу ерга — Англияга, “Астон Вилла”га қарши сафар ўйини учун қайтамиз. Сизларни яна кўришдан хурсанд бўламиз», — дея ўз сўзини якунлади мутахассис.

Навбатда супертўқнашув: «Барселона» билан жанг

«Манчестер Сити» устидан қозонилган йирик ғалаба парижликларнинг кайфиятини кўтарган бўлса-да, уларни олдинда янада принципиал тўқнашув кутмоқда:

  • 3-тур интригаси: Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг навбатдаги 3-турида «ПСЖ» Луис Энрикенинг собиқ жамоаси бўлмиш Каталониянинг «Барселона» клубига қарши майдонга тушади;

  • Катта қизиқиш: Икки еврогранд ўртасидаги бўлажак жанг гуруҳ етакчилиги ва мусобақадаги асосий фаворитлар мавқеини белгилаб бериши шубҳасиз.

ПСЖМанчестер СитиЧемпионлар ЛигасиЛуис Энрике
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Луис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирдиЛуис Энрике «Манчестер Сити»нинг 115 та айблови ва бугунги суперўйин ҳақида гапирдиКеча 17:52Манчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнМанчестер Сити — ПСЖ: таркиблар ва жонли матнКеча 23:41Луис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқландиЛуис Энрике Парижга меҳри, янги шартнома ва кучайтирилган босим ҳақида очиқланди13 октябр 13:00Эрлинг Холанд ЕЧЛ тарихида мисли кўрилмаган натижа қайд этдиЭрлинг Холанд ЕЧЛ тарихида мисли кўрилмаган натижа қайд этдиБугун 12:54Каррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилдиКаррагер Энцо Маресканинг Париж клубига қарши хатосини фош қилдиБугун 12:03«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилинди«Манчестер Сити» — «ПСЖ» баҳсининг энг заиф футболчилари эълон қилиндиБугун 11:59
ЭълонларҲамкорлик учун
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Автосервисингизни рақамлаштиринг: Bip Business билан мижозларни йўқотманг
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Роналдунинг онаси ўғлининг терма жамоани тарк этишига илк бор муносабат билдирди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
«Ўзбекистон билан тинимсиз ўйнаш обрўйимизни тўкяпти» — «Персеполис» устози
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди
Хорижлик эксперт “Катта ўзбек”нинг профессионал боксдаги қадамларини танқид қилди