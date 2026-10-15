Энрике «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг нималар деди?
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- «PSJ» бош мураббийи Луис Энрике «Манчестер Сити» устидан қозонилган 4:2 ҳисобидаги ғалабадан сўнг, жамоасининг асосий мақсади Чемпионлар Лигасида ғолиб бўлиш эканлигини таъкидлади.
- Унинг фикрича, турнирнинг дастлабки босқичида ким яхши кўринишидан қатъи назар, якуний маррада зафар қучиш муҳим.
- Энрике, шунингдек, Англия клубларига қарши муваффақиятли серияси ҳақида ҳазиллашиб, рекордлар унинг учун муҳим эмаслигини билдирди.
Европа Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг 2-турида Парижнинг «ПСЖ» клуби Англиянинг амалдаги гранди «Манчестер Сити» устидан 4:2 ҳисобида ёрқин ва муросасиз ғалабага эришди. Сермаҳсул кечган беллашув якунлангач, парижликлар бош мураббийи Луис Энрике франциялик таниқли нашр — L’Équipe журналистлари билан суҳбатда ўйин атрофидаги муҳим саволларга очиқ жавоб қайтарди.
Испаниялик мутахассис жамоаси дуч келган қийинчиликлар, Англия жамоаларига қарши муваффақиятли серияси ва бош мақсади ҳақида тўхталиб ўтди.
«0:3 дан сўнг улар катта таваккалга қўл урди»
Матбуот анжуманида журналистлар учрашув давомида «ПСЖ» ўйин сифатида нега кескин тебранишлар кузатилганига қизиқди:
Рақибнинг босими: «Рақиб 0:3 ҳисобида ортда бораётганди ва табиийки, “Манчестер Сити” катта таваккалга қўл урди. Бундай вазиятда майдондаги жараённи тўлиқ назорат қилиш жуда қийин;
Натижа муҳим: Тўғри, ўйин давомида муайян муаммоларга дуч келдик, аммо нима бўлган тақдирда ҳам АПЛ гранди устидан муҳим ғалабани қўлга киритдик», — деди Энрике.
«Европага хабар эмас, бош соврин керак»
«Ушбу ғалаба билан қитъага жиддий сигнал юбордингизми?» қабилидаги саволга мураббий ўз услубига содиқ қолган ҳолда қатъий жавоб берди:
Мақсад аниқ: «Йўқ, қандай хабар бўлиши мумкин? Бизнинг асосий мақсадимиз — Чемпионлар Лигасида ғолиб бўлиш;
Босқичнинг аҳамияти: Турнирнинг айнан шу — дастлабки умумий босқичида ким энг яхши бўлиб кўриниши муҳим эмас. Асосийси, якуний маррада зафар қучиш».
Британия клубларига қарши «сеҳрли серия»
Луис Энрике АПЛ жамоаларига қарши кетма-кет муваффақиятли ўйинлар ўтказаётгани бўйича журналистлар билан ҳазиллашди:
Руҳий устунлик: «Умид қиламанки, шундай (кулади). Бу ҳақиқатан ҳам ажойиб серия бўлмоқда;
Янги синов кутмоқда: Бироқ рекордлар мени асло қизиқтирмайди. Биз бир неча ҳафтадан сўнг яна шу ерга — Англияга, “Астон Вилла”га қарши сафар ўйини учун қайтамиз. Сизларни яна кўришдан хурсанд бўламиз», — дея ўз сўзини якунлади мутахассис.
Навбатда супертўқнашув: «Барселона» билан жанг
«Манчестер Сити» устидан қозонилган йирик ғалаба парижликларнинг кайфиятини кўтарган бўлса-да, уларни олдинда янада принципиал тўқнашув кутмоқда:
3-тур интригаси: Чемпионлар Лигаси умумий босқичининг навбатдаги 3-турида «ПСЖ» Луис Энрикенинг собиқ жамоаси бўлмиш Каталониянинг «Барселона» клубига қарши майдонга тушади;
Катта қизиқиш: Икки еврогранд ўртасидаги бўлажак жанг гуруҳ етакчилиги ва мусобақадаги асосий фаворитлар мавқеини белгилаб бериши шубҳасиз.
Изоҳлар 0
…