Мареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этди

·39·Спорт
Мареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • "Манчестер Сити" бош мураббийи Энсо Мареска клубга қўйилаётган молиявий айбловлар ва жазо чоралари ҳақидаги шов-шувлар жамоанинг ички руҳиятига таъсир қилмаётганини, футболчилар диққати фақат майдондаги натижаларга қаратилганини таъкидлади.
  • Мареска клубнинг позициясига тўлиқ ишонишини билдириб, ташқаридаги гап-сўзлардан кўра, майдондаги футбол сифатини назорат қилиш муҳимлигини қайд этди.

Англия Премьер-лигаси доирасида «Манчестер Сити» клубига қўйилаётган молиявий айбловлар ва муҳокама этилаётган мисли кўрилмаган жазо чоралари атрофидаги шов-шувлар авж олаётган бир паллада, жамоа бош мураббийи Энцо Мареска матбуот қаршисида чиқиш қилди.

ESPN нашри тақдим этган баёнотга кўра, италиялик мутахассис суд жараёнлари ва турли миш-мишлар клубнинг ички руҳиятига заррача ҳам таъсир ўтказмаётганини, жамоанинг бутун диққат-эътибори фақат майдондаги натижаларга қаратилганини қатъий таъкидлади.

«Фақат майдонни назорат қиламиз»: Мураббийнинг молиявий можарога муносабати

Энцо Мареска клуб атрофида юзага келган босим ва кутилаётган санкциялар мавзусига тўхталар экан, вазиятни тўлиқ хотиржам қабул қилаётганини билдирди:

  • Клубга тўлиқ ишонч: «Ростини айтсам, шахсан мен мутлақо хотиржамман. Клубнинг позицияси аниқ ва биз унга тўлиқ ишонамиз», — дея жамоа раҳбариятининг ҳақлигига шубҳа қилмаслигини маълум қилди мутахассис;

  • Назорат чегараси: Мураббийнинг фикрича, ташқаридаги гап-сўзлар қанчалик кўп бўлмасин, улар фақат ўз қўлида бўлган жиҳатларни — яъни майдондаги футбол сифатини назорат қила оладилар;

  • Мақсад ўзгармайди: Юридик баҳслар клуб юристларининг иши, жамоанинг асосий вазифаси эса фақат ғалабаларни давом эттиришдан иборат.

Кийиниш хонасидаги руҳият: Пешқадамлик ва ортиқча босимнинг йўқлиги

Мареска шогирдларининг психологик ҳолати юқори даражада экани ва ташқи шов-шувлар уларни чалғита олмаслигини алоҳида қайд этди:

  • Ажойиб ҳиссиётлар ва ишонч: Футболчилар олдинда кутиб турган муҳим иккита баҳсни катта иштиёқ билан кутишмоқда;

  • Турнир жадвалидаги етакчилик: Айни пайтда АПЛда пешқадам бўлиб тургани жамоа аъзоларига қўшимча куч ва мустаҳкам руҳий ишонч бағишламоқда;

  • Майдондаги масъулият: Футболчилар фақат ўйин вақтида содир бўладиган воқеа-ҳодисаларгагина таъсир кўрсата олишларини жуда яхши тушунишади, шу боис бошқа ижтимоий ва юридик масалалар уларни умуман безовта қилмаяпти.

Бош нишон — «Энфилд» ва «Ливерпуль»

Бош мураббийнинг сўзларига кўра, ҳозирда «шаҳарликлар»нинг барча ўй-хаёллари фақат якшанба кунги марказий тўқнашувга қаратилган:

  • Марказий жанг: АПЛнинг 6-тури доирасида бўлиб ўтадиган «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» учрашуви ҳафтанинг бош спорт воқеаси бўлади;

  • Рақиб майдонида ғалаба иштиёқи: «Сити» футболчилари «Энфилд» стадионида, мезбон мухлисларнинг улкан босими остида ҳам ғалаба қозониб, пешқадамликни мустаҳкамлаш ниятида;

  • Профессионал ёндашув: Ташқи гапларга эътибор қаратмаслик ва фақат муҳим ўйинларга тайёргарлик кўриш «Манчестер Сити»нинг бугунги бош шиорига айланган.

Маълумот учун, АПЛнинг 6-туридан ўрин олган, миллионлаб мухлислар нигоҳида бўладиган «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» супертўқнашуви жорий ҳафтанинг якшанба куни бўлиб ўтади.

Манчестер СитиЭнцо МарескаАПЛЛиверпуль
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?City Xtra бонг урмоқда: «Манчестер Сити»да Ҳусановнинг келажаги нега хавф остида қолди?5 октябр 07:42"Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди..."Манчестер Сити" спорт директори Абдуқодир Ҳусановнинг "трансфери сири"ни очди...18 сентябр 06:25“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкин“Манчестер Сити” юлдузи АПЛ можароси туфайли жамоани тарк этиши мумкинБугун 10:08"Манчестер Сити"даги франциялик иқтидор учун кутилмаган супер пойга бошланди"Манчестер Сити"даги франциялик иқтидор учун кутилмаган супер пойга бошланди7 октябр 15:54Мареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирдиМареска «Порту» устидан қозонилган муҳим сафар ғалабаси ҳақида гапирди9 сентябр 10:06 Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси... Энцо Марескани ҳайратга солган «Манчестер Сити» футболчиси...9 сентябр 07:37
ЭълонларҲамкорлик учун
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
Машина ойнасига рақам ёзиш хавфлими? Bip ҳайдовчилар учун янги ечим топди!
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
Накамура ўзбек шахматчиларига берилган 200 минг доллар мукофотга муносабат билдирди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
„Манчестер Сити“ Ўзбекистоннинг Эрон устидан ғалабасига расмий муносабат билдирди
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
Эрон матбуоти ларзада: Каннавародан ҳақиқий тактик дарс ва 7 ўйинлик шармандали серия
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?