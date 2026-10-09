Мареска шов-шувларга қарамай “Ливерпуль”га қарши режасини ошкор этди
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- "Манчестер Сити" бош мураббийи Энсо Мареска клубга қўйилаётган молиявий айбловлар ва жазо чоралари ҳақидаги шов-шувлар жамоанинг ички руҳиятига таъсир қилмаётганини, футболчилар диққати фақат майдондаги натижаларга қаратилганини таъкидлади.
- Мареска клубнинг позициясига тўлиқ ишонишини билдириб, ташқаридаги гап-сўзлардан кўра, майдондаги футбол сифатини назорат қилиш муҳимлигини қайд этди.
Англия Премьер-лигаси доирасида «Манчестер Сити» клубига қўйилаётган молиявий айбловлар ва муҳокама этилаётган мисли кўрилмаган жазо чоралари атрофидаги шов-шувлар авж олаётган бир паллада, жамоа бош мураббийи Энцо Мареска матбуот қаршисида чиқиш қилди.
ESPN нашри тақдим этган баёнотга кўра, италиялик мутахассис суд жараёнлари ва турли миш-мишлар клубнинг ички руҳиятига заррача ҳам таъсир ўтказмаётганини, жамоанинг бутун диққат-эътибори фақат майдондаги натижаларга қаратилганини қатъий таъкидлади.
«Фақат майдонни назорат қиламиз»: Мураббийнинг молиявий можарога муносабати
Энцо Мареска клуб атрофида юзага келган босим ва кутилаётган санкциялар мавзусига тўхталар экан, вазиятни тўлиқ хотиржам қабул қилаётганини билдирди:
Клубга тўлиқ ишонч: «Ростини айтсам, шахсан мен мутлақо хотиржамман. Клубнинг позицияси аниқ ва биз унга тўлиқ ишонамиз», — дея жамоа раҳбариятининг ҳақлигига шубҳа қилмаслигини маълум қилди мутахассис;
Назорат чегараси: Мураббийнинг фикрича, ташқаридаги гап-сўзлар қанчалик кўп бўлмасин, улар фақат ўз қўлида бўлган жиҳатларни — яъни майдондаги футбол сифатини назорат қила оладилар;
Мақсад ўзгармайди: Юридик баҳслар клуб юристларининг иши, жамоанинг асосий вазифаси эса фақат ғалабаларни давом эттиришдан иборат.
Кийиниш хонасидаги руҳият: Пешқадамлик ва ортиқча босимнинг йўқлиги
Мареска шогирдларининг психологик ҳолати юқори даражада экани ва ташқи шов-шувлар уларни чалғита олмаслигини алоҳида қайд этди:
Ажойиб ҳиссиётлар ва ишонч: Футболчилар олдинда кутиб турган муҳим иккита баҳсни катта иштиёқ билан кутишмоқда;
Турнир жадвалидаги етакчилик: Айни пайтда АПЛда пешқадам бўлиб тургани жамоа аъзоларига қўшимча куч ва мустаҳкам руҳий ишонч бағишламоқда;
Майдондаги масъулият: Футболчилар фақат ўйин вақтида содир бўладиган воқеа-ҳодисаларгагина таъсир кўрсата олишларини жуда яхши тушунишади, шу боис бошқа ижтимоий ва юридик масалалар уларни умуман безовта қилмаяпти.
Бош нишон — «Энфилд» ва «Ливерпуль»
Бош мураббийнинг сўзларига кўра, ҳозирда «шаҳарликлар»нинг барча ўй-хаёллари фақат якшанба кунги марказий тўқнашувга қаратилган:
Марказий жанг: АПЛнинг 6-тури доирасида бўлиб ўтадиган «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» учрашуви ҳафтанинг бош спорт воқеаси бўлади;
Рақиб майдонида ғалаба иштиёқи: «Сити» футболчилари «Энфилд» стадионида, мезбон мухлисларнинг улкан босими остида ҳам ғалаба қозониб, пешқадамликни мустаҳкамлаш ниятида;
Профессионал ёндашув: Ташқи гапларга эътибор қаратмаслик ва фақат муҳим ўйинларга тайёргарлик кўриш «Манчестер Сити»нинг бугунги бош шиорига айланган.
Маълумот учун, АПЛнинг 6-туридан ўрин олган, миллионлаб мухлислар нигоҳида бўладиган «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» супертўқнашуви жорий ҳафтанинг якшанба куни бўлиб ўтади.
Изоҳлар 0
…