Элдор Шомуродов «Ростов»нинг энг қимматбаҳо футболчисига айланди
Transfermarkt портали 2019 йил якунларига кўра футболчиларнинг янги трансфер нархларини баҳолади.
Унга кўра, нашр мутахассислари «Ростов» клубининг ўзбекистонлик ҳужумчиси Элдор Шомуродовнинг трансфер нархини 6,5 миллион еврога баҳолаган. Элдорнинг баҳоси сентябрь ойида 2,5 миллион евро эди, бу сафар эса 4 миллион еврога қимматлади.
Натижада Элдор Шомуродов «Ростов» клубининг энг қимматбаҳо футболчисига айланди.
Кейинги ўринларда «Ростов»нинг яна икки футболчиси – Матиас Норманн (6 миллион евро) ва Алексей Ионов (4,5 миллион евро) жой олган.
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