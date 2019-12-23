Россия Премьер-лигаси. Легионерлардан тузилган рамзий жамоа
РПЛнинг 19-туридан сўнг Instat Index талқинига кўра чет эллик футболчилардан тузилган рамзий жамоаси билан танишинг.
Дарвозабон: Андрей Климович ("Оренбург") - Беларусь
Ҳимоячилар: Дуглас Сантос ("Зенит") - Бразилия, Самюэль Жиго ("Спартак") - Франция, Бранислав Иванович ("Зенит") - Сербия, Денис Кулаков ("Урал") - Украина
Ярим ҳимоячилар: Гжегож Криховяк ("Локомотив") - Польша, Жоау Марио ("Локомотив") - Португалия, Вандерсон ("Краснодар") - Бразилия, Никола Влашич (ЦСКА) - Хорватия
Ҳужумчилар: Элдор Шомуродов ("Ростов") - Ўзбекистон, Сердан Азмун ("Зенит") - Эрон.
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