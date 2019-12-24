Фелиш: "Ух, мен 126 миллион тураманми?"
"Атлетико" форварди Жоау Фелиш "Атлетико"га ўтиши ҳақида гапирди.
"126 миллионлик нарх менга босим бермайди. Бироқ шартнома имзолаётганимда: "Ух, мен 126 миллион тураманми?", дегандим.
Симеоне доимо мендаги ривожланиш ҳақида гапиради. Мураббий шундай гапирса, ишлашда давом этиш керак.
Қачонки голлар уришни бошласам, бу ўзидан ўзи келаверади ва барча ишлатилган пуллар ўзини оқлайди", - деди Фелиш.
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