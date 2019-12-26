«Пахтакор» Анзур Исмоиловнинг трансферини эълон қилди
Ўтган мавсум Ўзбекистонга қайтиб «Локомотив» билан чемпионатда иккинчи ўринни қўлга киритган Анзур Исмоилов жамоасини ўзгартирди. Амалдаги мамлакат чемпиони «Пахтакор» ҳимоячини ўз сафига қўшиб олганини эълон қилди.
Профессионал фаолиятини Самарқанднинг «Динамо» жамоасида бошлаган Анзур Исмоилов 2003-09 йиллар давомида «Пахтакор»да ўйнаган. Кейинчалик ҳимоячи Тошкентнинг яна бир жамоаси «Бунёдкор» сафида ҳам бир йил ўйнашга улгургун.
2011-18 йиллар давомида айни дамда Самвель Бабаян бошқараётган Хитойнинг «Чанчун Ятай» клубида тўп тепган Исмоилов жорий йил сентябрь ойида миллий жамоадаги фаолиятини якунлаганини эълон қилганди.
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