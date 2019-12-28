Роналду қачон фаолиятини якунлашини айтди

  • 28 декабрь 2019, 22:02
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  • Спорт
    • Роналду қачон фаолиятини якунлашини айтди
    Фото: Getty Images
    «Ювентус» ҳужумчиси Криштиану Роналду 35 ёшга яқинлашган бўлса-да, яқин орада фаолиятини якунламоқчи эмас.

    «Умримда ҳеч қачон ёмон мавсумни ўтказмаганман, чунки қийинчиликларга доим тайёрман.
    Мен фақат ғалаба қозониш учун ўйнайман. Агар танам жисмоний юкламаларни тўғри қабул қилолмай қолса, фаолиятимни якунлайман.
    Аввал футболчилар 30-32 ёшида футболдан кетишарди, ҳозир эса 40 ёшли футболчиларни ҳам кўриш мумкин    », - деди Роналду.

    Бу мавсумда футболчи «Ювентус» таркибида барча мусобақаларда 21та ўйинда майдонга тушиб, 12та гол урган ва 2та голга ҳаммуаллифлик қилган.

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