Кейн "Тоттенхэм"ни мағлубиятдан сақлаб қолди (видео)

  • 29 декабрь 2019, 12:35
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  • Спорт
    • Кейн "Тоттенхэм"ни мағлубиятдан сақлаб қолди (видео)
    Кеча АПЛнинг 20-турида “Норвич” ўз майдонида “Тоттенхэм”ни қабул қилди ва 2:2 ҳисобида дуранг қайд этди.
    Норвич – Тоттенхэм 2:2
    Голлар:     1:0 – 18 Вранчич, 1:1 – 55 Эриксен, 2:1 – 61, автогол Орье, 2:2 – 83, пенальти Кейн.
    Норвич – Крул, Циммерманн, Ааронс, Льюис, Хэнли, Буэндиа, Тетти (Кэнтуэлл, 86), Штиперманн (Маклин, 70), Эрнандес, Вранчич (Трибулл, 75), Пукки.
    Тоттенхэм – Гассанига, Алдервейрелд, Фойт (Санчес, 46), Вертонген (Лукас Моура, 46), Орье, Алли, Эриксен, Сессеньон, Ндомбеле, Ло Чельсо (Ламела, 74), Кейн.
    Огоҳлантиришлар: Вранчич (22), Льюис (54), Крул (55), Лукас Моура (69), Алдервейрелд (90), Эриксен (90).
    Қуйида ушбу учрашувнинг қисқача видеошарҳини томоша қилишингиз мумкин:

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