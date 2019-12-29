Кейн "Тоттенхэм"ни мағлубиятдан сақлаб қолди (видео)

Кеча АПЛнинг 20-турида “Норвич” ўз майдонида “Тоттенхэм”ни қабул қилди ва 2:2 ҳисобида дуранг қайд этди.
Норвич – Тоттенхэм 2:2
Голлар: 1:0 – 18 Вранчич, 1:1 – 55 Эриксен, 2:1 – 61, автогол Орье, 2:2 – 83, пенальти Кейн.
Норвич – Крул, Циммерманн, Ааронс, Льюис, Хэнли, Буэндиа, Тетти (Кэнтуэлл, 86), Штиперманн (Маклин, 70), Эрнандес, Вранчич (Трибулл, 75), Пукки.
Тоттенхэм – Гассанига, Алдервейрелд, Фойт (Санчес, 46), Вертонген (Лукас Моура, 46), Орье, Алли, Эриксен, Сессеньон, Ндомбеле, Ло Чельсо (Ламела, 74), Кейн.
Огоҳлантиришлар: Вранчич (22), Льюис (54), Крул (55), Лукас Моура (69), Алдервейрелд (90), Эриксен (90).
Қуйида ушбу учрашувнинг қисқача видеошарҳини томоша қилишингиз мумкин: