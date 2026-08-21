«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилди
Лондоннинг «Тоттенхем» клуби «Манчестер Сити»нинг 22 ёшли бразилиялик вингери Савио трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришди ва футболчи учун бонуслар билан бирга 99 миллион евро тўлайди. «Тоттенхем» «Манчестер Сити» ҳужумчиси Умар Мармушни ҳам сотиб олиш арафасида бўлиб, икки футболчи учун умумий харажат 151 миллион еврони ташкил этади.
Лондоннинг «Тоттенхэм» ва «Манчестер Сити» клублари 22 ёшли бразилиялик қанот ҳужумчиси Савионинг трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришди. Globo нашрининг тарқатган маълумотига кўра, «шпорлар» ушбу трансфер учун бонуслар билан бирга жами 99 миллион евро тўлайди. Шунингдек, лондонликлар «шаҳарликлар»нинг яна бир ҳужумчиси Умар Мармушни ҳам сотиб олиш арафасида турибди.
Савионинг трансфер тафсилотлари ва қарор сабаби
Келишув шартларига кўра, «Тоттенхэм» трансфер учун кафолатланган 93,3 миллион евро ва турли кўрсаткичлар учун яна 5,7 миллион евро бонус ажратади. Савио кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш ва мунтазам асосий таркибда майдонга тушиш истагини билдириб, клуб раҳбариятидан жамоани ўзгартиришга рухсат сўраган. Бразилиялик вингер яқин кунларда Лондонга етиб бориб, расмий тиббий кўрикдан ўтади.
«Тоттенхэм»нинг «Сити»дан иккиталик суперхариди: Асосий рақамлар
Футболчи
Ёши / Позицияси
Трансфер суммаси
Ўтган мавсумдаги статистикаси (барча мусобақаларда)
Савио
22 ёш, қанот ҳужумчиси (вингер)
99 млн евро (93,3 млн асосий + 5,7 млн бонус)
36 та ўйин, 4 та гол, 3 та голли узатма
Умар Мармуш
Ҳужумчи (форвард)
Қолган қисм (умумий пакет ичида)
36 та ўйин, 8 та гол, 3 та голли узатма
Умумий харажат
Иккала футболчи учун
Жами 151 миллион евро
Ҳужум чизиғини тўлиқ янгилаш
Лондондаги 151 миллион евролик ҳужумкор инқилоб
Хабарларга кўра, «Тоттенхэм» Савио билан чекланиб қолмай, «Манчестер Сити»нинг мисрлик ҳужумчиси Умар Мармуш трансферини ҳам якунламоқда. Шу тариқа, лондонликлар «Сити»нинг икки иқтидорли ҳужумчиси учун жами 151 миллион евро сарфлаб, янги мавсум олдидан ҳужум чизиғини кескин кучайтиришни режалаштирган.
Сизнингча, Савио ва Умар Мармушнинг қўшилиши «Тоттенхэм»ни АПЛда чемпионлик пойгасига ва Чемпионлар Лигаси йўлланмаси учун курашга қайтара оладими?
Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда АПЛ ва трансфер янгиликлари ихлосмандларига ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!
…