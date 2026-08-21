«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилди

·6·Спорт
«Тоттенхэм» «Манчестер Сити» вингери Савио ва Мармуш трансферини ҳал қилди
Қисқача

Лондоннинг «Тоттенхем» клуби «Манчестер Сити»нинг 22 ёшли бразилиялик вингери Савио трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришди ва футболчи учун бонуслар билан бирга 99 миллион евро тўлайди. «Тоттенхем» «Манчестер Сити» ҳужумчиси Умар Мармушни ҳам сотиб олиш арафасида бўлиб, икки футболчи учун умумий харажат 151 миллион еврони ташкил этади.

Лондоннинг «Тоттенхэм» ва «Манчестер Сити» клублари 22 ёшли бразилиялик қанот ҳужумчиси Савионинг трансфери бўйича тўлиқ келишувга эришди. Globo нашрининг тарқатган маълумотига кўра, «шпорлар» ушбу трансфер учун бонуслар билан бирга жами 99 миллион евро тўлайди. Шунингдек, лондонликлар «шаҳарликлар»нинг яна бир ҳужумчиси Умар Мармушни ҳам сотиб олиш арафасида турибди.

Савионинг трансфер тафсилотлари ва қарор сабаби

Келишув шартларига кўра, «Тоттенхэм» трансфер учун кафолатланган 93,3 миллион евро ва турли кўрсаткичлар учун яна 5,7 миллион евро бонус ажратади. Савио кўпроқ ўйин амалиётига эга бўлиш ва мунтазам асосий таркибда майдонга тушиш истагини билдириб, клуб раҳбариятидан жамоани ўзгартиришга рухсат сўраган. Бразилиялик вингер яқин кунларда Лондонга етиб бориб, расмий тиббий кўрикдан ўтади.

«Тоттенхэм»нинг «Сити»дан иккиталик суперхариди: Асосий рақамлар

Футболчи

Ёши / Позицияси

Трансфер суммаси

Ўтган мавсумдаги статистикаси (барча мусобақаларда)

Савио

22 ёш, қанот ҳужумчиси (вингер)

99 млн евро (93,3 млн асосий + 5,7 млн бонус)

36 та ўйин, 4 та гол, 3 та голли узатма

Умар Мармуш

Ҳужумчи (форвард)

Қолган қисм (умумий пакет ичида)

36 та ўйин, 8 та гол, 3 та голли узатма

Умумий харажат

Иккала футболчи учун

Жами 151 миллион евро

Ҳужум чизиғини тўлиқ янгилаш

Лондондаги 151 миллион евролик ҳужумкор инқилоб

Хабарларга кўра, «Тоттенхэм» Савио билан чекланиб қолмай, «Манчестер Сити»нинг мисрлик ҳужумчиси Умар Мармуш трансферини ҳам якунламоқда. Шу тариқа, лондонликлар «Сити»нинг икки иқтидорли ҳужумчиси учун жами 151 миллион евро сарфлаб, янги мавсум олдидан ҳужум чизиғини кескин кучайтиришни режалаштирган.

Сизнингча, Савио ва Умар Мармушнинг қўшилиши «Тоттенхэм»ни АПЛда чемпионлик пойгасига ва Чемпионлар Лигаси йўлланмаси учун курашга қайтара оладими?

Ўз таҳлил ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда АПЛ ва трансфер янгиликлари ихлосмандларига ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!

ТоттенхэмМанчестер СитиСавиоОмар Мармуш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирди«Трабзонспор» Элдор Шомуродов трансфери бўйича ҳаракатларни фаоллаштирдиБугун, 09:34Рамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқладиРамазон Темиров UFC тарихидаги энг яхшилар ва шахсий мақсадларини очиқладиБугун, 09:29Виктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаВиктор Гёкерес Барселона клубига ўтишни ҳар куни таклиф қилмоқдаБугун, 09:19Арсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот бердиАрсенал бош мураббийи Микел Артета Бруно Гимараеснинг жароҳати ҳақида маълумот бердиБугун, 09:11Жулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаЖулиан Алварес трансфери: футболчи Арсеналдан бош тортмоқдаБугун, 08:57Ўзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиЎзбекистон ўсмирлари Жаҳон чемпионатини 4 медаль билан бошладиБугун, 08:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
Ҳусановнинг бобоси вафот этди: у «Сити» қароргоҳини тарк этди (видео)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)
«Реал» янги сафар либосини намойиш этди: ранг кутилмаган (фото)