Футзал. АГМК Ўзбекистон кубогини қўлга киритди
Бугун футзал бўйича Ўзбекистон кубоги финали бўлиб ўтди. Унда Олмалиқнинг АГМК клуби Тошкентнинг "Локомотив" жамоасига қарши баҳс олиб борди. Пойтахтимиздаги "Ўзбекистон" спорт мажмуасида кечган учрашувда Александр Петров шогирдлари 5:2 ҳисобидаги йирик ғалабани қўлга киритди.
Шу тариқа олмалиқликлар "олтин дубль" қайд этишди. Бундан бир неча кун олдин "сариқ-қоралар" мамлакат чемпионатида ҳам зафар қучган эдилар.
АГМК - "Локомотив" 5:2
Голлар: Мирзохид Хайдархўжаев (5, 0:1), Акбар Усмонов (16, 1:1), Машраб Адилов (25, 2:1), Даврон Валижонов (35, 3:1), Акбар Усмонов, (37, 4:1), Аббос Элмуродов (38, 4:2), Ҳусниддин Нишонов (40, 5:2)
“Замин” янгиликларини “Youtube”да кузатиб боринг Facebook орқали авторизация
Маълумот
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Янгиликлар » Спорт » Футзал. АГМК Ўзбекистон кубогини қўлга киритди