Globe Soccer Awards-2019. "Йилнинг энг яхши футболчиси" маълум қилинди
Португалиялик футболчи мазкур совринни қаторасига тўртинчи йил ҳам ўзиники қилди. Роналду мукофот ғолиблиги учун Лионель Месси ("Барселона"), Муҳаммад Салоҳ ("Ливерпуль") ва Виржил ван Дейкни ("Ливерпуль") ортда қолдирган.
Эслатиб ўтамиз, Globe Soccer Awards Европа клублар ассоциацияси (ECA) ва Европа футбол агентлари ассоциация томонидан ташкил этилган.
Манба: championat.asia
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