Globe Soccer Awards-2019. "Йилнинг энг яхши футболчиси" маълум қилинди

  • 30 декабрь 2019, 06:00
  • 304
    •
  • Спорт
    • Globe Soccer Awards-2019. "Йилнинг энг яхши футболчиси" маълум қилинди
    Португалиялик футболчи мазкур совринни қаторасига тўртинчи йил ҳам ўзиники қилди. Роналду мукофот ғолиблиги учун Лионель Месси ("Барселона"), Муҳаммад Салоҳ ("Ливерпуль") ва Виржил ван Дейкни ("Ливерпуль") ортда қолдирган.

    Эслатиб ўтамиз, Globe Soccer Awards Европа клублар ассоциацияси (ECA) ва Европа футбол агентлари ассоциация томонидан ташкил этилган.

    Манба: championat.asia

    Facebook орқали авторизация
    Маълумот

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    » » Globe Soccer Awards-2019. "Йилнинг энг яхши футболчиси" маълум қилинди
    Ўзбекистон
    Жамият
    Дунё
    Технология
    Авто
    Спорт
    Маданият
    Тиббиёт
    Ҳаёт тарзи

    Ўзбекистон янгиликлари

    © 2014-2019 «Zamin» - Ўзбекистон янгиликлари. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигидан 1117-сонли гувоҳнома билан рўйхатдан ўтган.


     

    Маълумотлар

    18+

    Биз ижтимоий тармоқларда

    Хато топдингизми? Сўз ёки иборани ажратиб CTRL + ENTER тугмасини босинг