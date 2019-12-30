АПЛ. 2019 йилнинг сўнги ўйинида иккита гол урилди
Англия чемпионатининг 2019 йилдан ўрин олган сўнгги учрашуви якунига етди.
Ўйинда Пеп Гвардиола шогирдларининг қўли баланд келди. "Шаҳарликлар" сафида голларга Серхио Агуэро ва Кевин де Брюйне муаллифлик қилди. Шу тариқа "Манчестер Сити" ҳисобидаги очколар сонини 41 тага етказиб олди. Мавсум аввлидаги фикрлар, тахминлар ўзини оқламади. Гвардиола яна Клопп жамоасига рақобат қилиши кутилганди. Аммо жамоалар янги йилга мусобақа жадвалидаги 14 очколик тафовут билан ўтишади.
Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 2:0
Голлар: 1:0 – 52 Агуэро, 2:0 – 82 де Брюйне.
Манчестер Сити – Браво, Зинченко, Эрик Гарсия, Уокер, Фернандиньо, Бернарду Силва (Гюндоган, 62), де Брюйне, Стерлинг (Габриэл Жезус, 88), Родри Эрнандес, Марез, Агуэро (Фоден, 81).
Шеффилд Юнайтед – Хендерсон, Стивенс, О`Коннелл, Башем, Болдок, Бешич (Макберни, 75), Флек, Робинсон (Макголдрик, 59), Норвуд, Иган, Муссе (Шарп, 83).
Огоҳлантиришлар: Бернарду Силва (59), Стивенс (85).
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