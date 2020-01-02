Златан Ибрагимович Миланга етиб келди
Швециялик ҳужумчи Златан Ибрагимович Италияга учиб келди. У бугун бу ерда тиббий кўрикдан ўтади ва "Милан" билан ярим йиллик шартнома тузади. Келишув яна бир йилга узайтирилиши ҳам мумкин.
Эртага маҳаллий вақт билан соат 10:00 да Ибрагимович иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтади.
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