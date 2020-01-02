Златан Ибрагимович Миланга етиб келди

  • 02 январь 2020, 17:54
  • 79
    •
  • Спорт
    • Златан Ибрагимович Миланга етиб келди
    Швециялик ҳужумчи Златан Ибрагимович Италияга учиб келди. У бугун бу ерда тиббий кўрикдан ўтади ва "Милан" билан ярим йиллик шартнома тузади. Келишув яна бир йилга узайтирилиши ҳам мумкин.

    Эртага маҳаллий вақт билан соат 10:00 да Ибрагимович иштирокида матбуот анжумани бўлиб ўтади.

    Facebook орқали авторизация
    Маълумот

    Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
    » » Златан Ибрагимович Миланга етиб келди
    Ўзбекистон
    Жамият
    Дунё
    Технология
    Авто
    Спорт
    Маданият
    Тиббиёт
    Ҳаёт тарзи

    Ўзбекистон янгиликлари

    © 2014-2020 «Zamin» - Ўзбекистон янгиликлари. Ўзбекистон матбуот ва ахборот агентлигидан 1117-сонли гувоҳнома билан рўйхатдан ўтган.


     

    Маълумотлар

    18+

    Биз ижтимоий тармоқларда

    Хато топдингизми? Сўз ёки иборани ажратиб CTRL + ENTER тугмасини босинг