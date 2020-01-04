"Насаф" яна бир етакчи футболчисини бой бериши мумкин

  • 04 январь 2020, 07:00
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  • Спорт
    • "Насаф" яна бир етакчи футболчисини бой бериши мумкин
    Қаршининг "Насаф" клуби ҳужумчиси Ҳумоюн Муртозаев фаолиятини "Бунёдкор"да давом эттириши мумкин. Sports.uz сайтига маълум бўлишича, 27 ёшли футболчи "қалдирғочлар"нинг бугунги машғулотига борган.

    Маълумот учун, Муртозаев якунига етган мавсумда Суперлигада 26 баҳсда майдонга тушиб, 14 та тўп киритишга эришди ва йил рамзий терма жамоасидан ўрин олди.

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    » » "Насаф" яна бир етакчи футболчисини бой бериши мумкин
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