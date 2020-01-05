"Локомотив"нинг Абу Дабидаги йиғинига яна бир легионер қўшилди (фото)
БАА пойтахти Абу Дабида янги мавсумнинг дастлабки хориж йиғинини ўтказаётган "Локомотив" йиғиннинг иккинчи кунида икки маҳал машғулот ўтказди.
Эрталабки машғулот тўлиқ майдонда кечган бўлса, кечки пайт футболчилар дастлаб тренажёр залида шуғулланишди, сўнгра яна майдонга чиқилди. Бугун жамоа таркибига яна бир янги футболчи келиб қўшилди. Россиялик таниқли ҳужумчи Павел Погребнякнинг кенжа укаси Кирилл Погребняк "темирйўлчилар" билан шартнома имзолаб, жамоамиз машғулотида иштирок этди.
Маълумот учун, Кирилл Погребняк ҳам акаси Павел каби ҳужум чизиғида тўп тепади. "Локо" машғулотларида асосий эътибор ҳозирча жисмоний юкламалар, шунингдек тўп билан ишлашга қаратилмоқда. Маълумки, қишки йиғинда футболчиларнинг жисмоний ҳолатини бир маромга келтириш муҳим ҳисобланади.
Машғулотларда барча тер тўкиб меҳнат қилмоқда. Ўз навбатида мураббийлар ҳам жамоани янги мавсумга жиддий тайёрлаш учун машғулотнинг турли усулларини футболчиларга ўргатишяпти.
Эслатиб ўтамиз, янги мавсум "Локо" учун 21 январдан бошланади. Шу куни "темирйўлчилар" ўз уйларида Осиё чемпионлар лигаси плей-офф босқичи доирасида Тожикистоннинг "Истиқлол" клубини қабул қилишади.
“Замин” янгиликларини “Twitter”да кузатиб боринг Facebook орқали авторизация
Маълумот
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Янгиликлар » Спорт » "Локомотив"нинг Абу Дабидаги йиғинига яна бир легионер қўшилди (фото)