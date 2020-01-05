Шомуродов «Ростов»нинг XXI асрдаги рамзий жамоасидан ўрин олди

  • 05 январь 2020, 21:30
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  • Спорт
    • Шомуродов «Ростов»нинг XXI асрдаги рамзий жамоасидан ўрин олди
    Россиянинг «Спорт-Экспресс» нашри жорий мавсум кашфиёти бўлиб турган «Ростов» клубининг сўнгги 20 йилликдаги рамзий жамоасини тузди.

    Қувонарлиси, «Ростов»нинг XXI асрдаги рамзий жамоасидан «Ростов» клубининг айни дамдаги тўпурари Элдор Шомуродов ҳам жой олган. Ўзбекистонлик форвард ҳужум чизиғида фаолиятини «Ростов»да якунлаган Дмитрий Кириченко билан тандем ҳосил қилган.

    «CЭ» талқинига кўра, «Ростов»нинг 21-асрдаги рамзий жамоаси:
    Дарвозабон: Стипе Плетикоса (Хорватия)
    Ҳимоячилар: Тимофей Калачев (Белорус), Сесар Навас (Испания), Мэтью Бут (ЖАР), Душан Анджелкович (Сербия).
    Яримҳимоячилар: Александр Гацкан (Молдова), Михаил Осинов (Россия), Кристиан Нобоа (Эквадор), Алексей Ионов (Россия).
    Ҳужумчилар: Элдор Шомуродов (Ўзбекистон), Дмитрий Кириченко (Ростов).

    Маълумот учун, Элдор Шомуродов «Ростов» сафида жами 63 ўйинда 15та гол ва 8та голли узатмага муаллифлик қилган.

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    » » Шомуродов «Ростов»нинг XXI асрдаги рамзий жамоасидан ўрин олди
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